Công ty của Kentaro Sakaguchi bác tin đồn bạo lực sau thông tin vợ báo cảnh sát

Theo thông tin của tạp chí Josei Seven, cảnh sát đã được điều động đến nhà của Kentaro Sakaguchi vào ngày 17/9 (tức là chỉ 10 ngày sau khi nam diễn viên thông báo kết hôn với bạn gái hoạt động ngoài ngành giải trí).

Họ nhận được tin báo từ cuộc gọi qua số liên lạc khẩn cấp (110). Người báo tin được cho là vợ của Kentaro, do cả hai đã cãi vã. Cũng trong bài viết đưa tin về sự việc này, tạp chí Josei Seven cho biết, họ đã liên hệ với phía Kentaro để xác minh nhưng không được phản hồi.

Tuy nhiên, một ngày sau, Tristone Entertainment - công ty chủ quản của Kentaro Sakaguchi - đã lên tiếng trước những thông tin mà đơn vị này cho là sai sự thật về nam nghệ sĩ đang lan truyền.

Thông báo trên website chính thức của công ty viết: "Chúng tôi xin lỗi vì đã gây lo ngại do những bài báo gần đây liên quan đến Kentaro Sakaguchi", "Dường như đã có những thông tin sai lệch lan truyền dựa trên bài báo này".

Công ty khẳng định: "Kentaro Sakaguchi là một người hiền lành và hoàn toàn không có bằng chứng nào cho thấy anh ấy có hành vi bạo lực với người khác". Tristone sẽ có biện pháp xử lý mạnh tay với những hành vi phỉ báng và lan truyền thông tin sai sự thật.

Kentaro Sakaguchi là một trong những nam thần hàng đầu của màn ảnh Nhật Bản. Hình ảnh của Kentaro từng chịu ảnh hưởng sau khi truyền thông Nhật đưa tin về việc nam diễn viên qua lại với Mei Nagano khi vẫn đang hẹn hò với bạn gái lâu năm.

Ngày 6/9, nam diễn viên thông báo đã kết hôn với bạn gái không phải người nổi tiếng. Theo truyền thông Nhật, cô chính là người bị nhắc đến trong "drama tình ái" của anh và Mei Nagano. Vợ của Kentaro hơn anh 3 tuổi, là một chuyên gia trang điểm.

Nam diễn viên sắp trở lại màn ảnh với kiDnap GAME vào ngày 6/10, do Kentaro và Lee Jun Ki đóng chính. Bộ phim xoay quanh một vụ bắt cóc chưa từng có tiền lệ, diễn ra đồng thời tại 7 thành phố: Seoul, Tokyo, Đài Bắc, Singapore, Bangkok, Naha và Manila. 7 người được giao một nhiệm vụ riêng và bị ép tham gia vào một trò chơi sinh tồn. Họ phải hoàn thành thử thách trước những người khác để cứu lấy người thân và bảo toàn tính mạng.