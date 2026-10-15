Nam ca sĩ Việt gặp khó

Thời gian gần đây, thị trường nhạc Việt liên tục đón nhận những dự án mới bên cạnh cuộc cạnh tranh của các concert quy mô lớn. Trong số các sản phẩm vừa ra mắt, Trong đôi mắt thiếu nữ của RHYDER ghi nhận thành tích đáng chú ý.

Ca khúc đánh dấu sự đổi mới trong âm nhạc của nam ca sĩ khi rời khỏi những gam màu u tối, nhiều tâm trạng để kể một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, lãng mạn.

RHYDER làm mới màu sắc âm nhạc

Do chính RHYDER sáng tác, Trong đôi mắt thiếu nữ khai thác cảm giác hạnh phúc khi tìm thấy người mình yêu, thay vì tập trung vào những tổn thương hay đổ vỡ như nhiều sản phẩm trước của nam ca sĩ. Ca khúc cũng đặt ra một góc nhìn tích cực về tình yêu lâu dài. Ở đó, tình cảm giữa hai người yêu nhau không nhất thiết phai nhạt theo thời gian như định kiến thường thấy.

Tinh thần này được thể hiện xuyên suốt MV với cách kể chuyện giản dị. Từ những khoảnh khắc đời thường của đôi trai gái đến hình ảnh cả hai sánh bước vào lễ đường trong trang phục cưới, sản phẩm tập trung khắc họa sự gắn bó, hạnh phúc ngập tràn của một cặp đôi. Dưới ánh đèn vàng lung linh, lấp lánh, họ cùng khiêu vũ theo điệu nhạc, khép lại câu chuyện bằng không khí ấm áp, lãng mạn.

Phần hình ảnh không đặt nặng những ý tưởng cầu kỳ mà chủ yếu làm nền cho tinh thần ca khúc. Sự xuất hiện của nhiều gương mặt quen thuộc từ chương trình Anh trai “say hi” như Negav, Dương Domic, Captainboy, CONGB, Hùng Huỳnh và OgeNus cũng tạo thêm điểm nhấn cho MV.

Nếu hình ảnh lựa chọn cách thể hiện nhẹ nhàng, phần âm nhạc lại cho thấy sự tính toán trong cách phát triển cảm xúc. Ca khúc mở đầu bằng verse 1 trầm lắng, dịu dàng, trước khi bước vào điệp khúc mang màu sắc lãng mạn. Sang verse 2, tiết tấu và phần beat trở nên nhanh, sôi động hơn nhưng vẫn giữ được tinh thần ngọt ngào xuyên suốt bài hát.

Sau điệp khúc ở verse 2, RHYDER chuyển sang đoạn bridge mềm mại, như lời thủ thỉ, tâm tình của chàng trai dành cho người mình yêu. Ca khúc sau đó đẩy cao trào bằng phần điệp khúc có hòa âm mạnh mẽ hơn, kết hợp những nốt cao, rồi khép lại bằng đoạn hòa âm “la la la la”.

Cách sắp xếp các phần giúp Trong đôi mắt thiếu nữ gợi ra hành trình cảm xúc của một mối tình. Đó là sự bối rối, mộng mơ trong những rung động đầu tiên, rồi đến cảm giác thăng hoa khi hai người tìm thấy sự đồng điệu. Thay vì chỉ duy trì một màu sắc nhẹ nhàng từ đầu đến cuối, RHYDER tạo ra những chuyển biến về tiết tấu và cường độ để bài hát có thêm điểm nhấn.

Dàn anh trai góp mặt trong MV của RHYDER. Ảnh: FBNV.

Phần ca từ cũng theo đuổi cách thể hiện trẻ trung, giàu hình ảnh, với những chi tiết gắn liền với không gian lãng mạn như ánh nến, điệu valse và những cái ôm. RHYDER viết: “Hàng triệu vì tinh tú lạc vào đôi mắt thiếu nữ / Mình lại khiêu vũ cùng với điệu valse dưới ánh nến vàng / Chỉ cần hai đứa mình thôi chẳng cần ai nữa, đủ rồi cùng trao những cái ôm / Và hôn thật lâu, bên từng phím đàn / Từng ngọn đèn len lỏi giữa không gian tình yêu như thắp sáng”.

Điểm nổi bật của ca khúc là giọng hát RHYDER. Chất giọng dày, khỏe, có độ khàn đặc trưng tạo cảm giác mạnh mẽ, trong khi cách xử lý mềm mại giúp anh giữ được sự tình cảm cần thiết cho một bản ballad. Sự kết hợp này hạn chế cảm giác ủy mị, sướt mướt hoặc "sến" vốn dễ xuất hiện ở những ca khúc ballad tình yêu.

Ballad không phải lựa chọn mới mẻ tại Vpop. Tuy nhiên, với cách phối khí và xử lý giọng hát mang màu sắc hiện đại, RHYDER cho thấy thể loại quen thuộc này vẫn có thể tạo sức hút mà không nhất thiết phải đi theo lối biểu đạt sướt mướt.

Cạnh tranh với MCK trên top thịnh hành

Sau khoảng 2 ngày phát hành, MV Trong đôi mắt thiếu nữ đạt hơn 960.000 lượt xem. Đây là kết quả khả quan so với một số dự án mới ra mắt trong cùng giai đoạn, trong đó có sản phẩm của Thiều Bảo Trâm và Orange.

Thành tích bước đầu cho thấy RHYDER vẫn duy trì được sức hút sau khoảng 2 năm kể từ khi trở thành á quân Anh trai “say hi”. Đồng thời, việc một bản tình ca nhẹ nhàng nhanh chóng tiếp cận lượng khán giả đáng kể cũng cho thấy màu sắc âm nhạc này vẫn có chỗ đứng giữa thị trường liên tục thay đổi.

MV mới của RHYDER đạt thành tích tốt với lượt xem cao sau 2 ngày phát hành. Ảnh: FBNV.

Tính tới tối 14/10, MV leo lên hạng 5 top thịnh hành danh mục âm nhạc tại Việt Nam. Dù vậy, vị trí thứ 5 cũng đồng nghĩa RHYDER vẫn còn khoảng cách với ngôi đầu bảng. Đối thủ đáng chú ý hiện tại là sản phẩm của MCK, phát hành ngày 9/10. Tính đến tối 14/10, MV này đạt khoảng 1,5 triệu lượt xem.

Với đà tăng trưởng hiện tại, Trong đôi mắt thiếu nữ có cơ hội tiếp tục cải thiện thứ hạng trong những ngày tới. Tuy nhiên, khả năng vươn lên vị trí số 1 vẫn phụ thuộc vào tốc độ tăng lượt xem của cả hai sản phẩm. Cuộc cạnh tranh này cũng phần nào cho thấy sự đa dạng của thị trường nhạc Việt. Một bên là bản tình ca lãng mạn, dựa nhiều vào giọng hát và diễn biến cảm xúc. Bên còn lại là sản phẩm của MCK với phong cách gai góc, mạnh mẽ đang dẫn đầu bảng thịnh hành.