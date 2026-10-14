Phim mới của Lee Min Ho bị cảnh sát Hàn Quốc điều tra

Sở Cảnh sát Jongno tại Seoul đã triệu tập ông Lee Jong Bae, cựu thành viên Hội đồng Thành phố Seoul, để lấy lời khai với tư cách người khiếu kiện trong vụ án liên quan đến đoàn phim.

Trước đó, ngày 29/9, ông Lee Jong Bae nộp đơn kiện hình sự đối với bốn cá nhân tham gia sản xuất bộ phim, cáo buộc họ phỉ báng thông qua việc phát tán thông tin sai sự thật. Những người bị nêu tên gồm Kim Won Guk, Giám đốc điều hành Hive Media Corp kiêm nhà sản xuất phim; đạo diễn Hur Jin Ho và hai biên kịch Kwon Ki Joon, Lee Ji Min.

Tranh cãi bắt nguồn từ cách bộ phim tái hiện vụ ám sát cựu Đệ nhất phu nhân Yuk Young Soo.

Theo ông Lee Jong Bae, một số tình tiết trong phim có thể khiến khán giả nghi ngờ về khả năng tồn tại một thế lực khác đứng sau vụ việc, thậm chí gợi liên tưởng đến cựu Tổng thống Park Chung Hee, dù cách diễn giải này chưa có cơ sở thực tế được xác lập.

Trước khi đến làm việc với cảnh sát, ông Lee Jong Bae tổ chức họp báo bên ngoài Sở Cảnh sát Jongno để giải thích lý do khiếu kiện. Ông cho rằng vụ ám sát Yuk Young Soo đã được xác định là do Mun Se Gwang thực hiện, trong khi cách xây dựng câu chuyện của bộ phim có thể khiến người xem nghi ngờ về sự tồn tại của một “kẻ chủ mưu” khác.

“Câu hỏi cơ bản là liệu xã hội có nên cho phép một bộ phim như thế này tồn tại hay không”, ông Lee Jong Bae phát biểu. Cựu thành viên Hội đồng Thành phố Seoul cũng cho rằng cách tái hiện sự kiện trong phim ảnh hưởng đến danh dự của cựu Đệ nhất phu nhân quá cố.

"Nam thần" Lee Min Ho góp mặt trong phim The Assassin(s) - Ảnh: IMDb.

Ra mắt tại Hàn Quốc ngày 23/9, Kẻ ám sát nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi cách diễn giải một sự kiện lịch sử gây tranh luận. Một số ý kiến chỉ trích cho rằng tác phẩm ám chỉ khả năng có những người khác ngoài Mun Se Gwang tham gia vụ việc, đồng thời đặt ra nghi vấn về vai trò của chính quyền đương thời.

Bộ phim có sự góp mặt của các diễn viên Park Hae Il, Yoo Hae Jin, Lee Min Ho và Park Jeong Min. Tác phẩm do Hur Jin Ho đạo diễn, người từng thực hiện The Last Princess năm 2016 và Christmas in August năm 1998.

Tranh cãi không chỉ dừng lại ở nội dung phim. Theo thông tin được công bố, một số thành viên đoàn phim, trong đó có diễn viên Yoo Hae Jin, đã trở thành mục tiêu của những lời đe dọa, đặc biệt từ các cá nhân được cho là có liên hệ với những nhóm bảo thủ. Theo đề nghị của công ty quản lý nam diễn viên, cảnh sát bắt đầu triển khai biện pháp bảo vệ từ ngày 6/10.

Trước các cáo buộc, ê-kíp sản xuất bác bỏ việc bộ phim xác định một cá nhân cụ thể là người đứng sau vụ ám sát.

“Trong phim, chúng tôi không hề chỉ định một người cụ thể nào đứng sau vụ việc”, đại diện nhà sản xuất cho biết.

Đoàn phim đồng thời nhấn mạnh Kẻ ám sát là tác phẩm hư cấu, sử dụng trí tưởng tượng điện ảnh để tái hiện một sự kiện lịch sử, chứ không phải bản tường thuật chính xác về lịch sử.

Bất chấp những tranh cãi và cuộc điều tra đang diễn ra, bộ phim vẫn thu hút khán giả tại phòng vé Hàn Quốc, với số lượt người xem đã vượt mốc 3 triệu.