Hà Còi chọn bầu trời Florida để cầu hôn Meichan sau hơn 2 năm yêu kín tiếng

Sáng 12/10, Hà Còi chia sẻ loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc cầu hôn Meichan, đồng thời xác nhận bạn gái đã đồng ý. Thay vì lựa chọn một địa điểm cầu hôn xa hoa hay tạo bất ngờ bằng màn công bố rầm rộ, anh gắn dấu mốc quan trọng của chuyện tình với nơi có ý nghĩa đặc biệt trong hành trình sự nghiệp của mình.

Màn cầu hôn của Hà Còi và Meichan

Trong bài đăng, Hà Còi cho biết những bức ảnh được chia sẻ không nhất thiết là những tấm hình đẹp nhất, nhưng lưu giữ nhiều kỷ niệm của cả hai trong hơn hai năm đồng hành. Việc được Meichan nhận lời khiến anh xúc động, bởi lời cầu hôn diễn ra tại nơi gắn với những bước đầu tiên trên con đường trở thành phi công.

Anh cũng gửi lời cảm ơn đến bạn gái vì đã cùng nhau trải qua hành trình vừa qua, đồng thời bày tỏ sự trân trọng với gia đình, bạn bè và những người luôn ủng hộ cặp đôi. Dòng chia sẻ đầy phấn khích về việc Meichan đồng ý kết hôn nhanh chóng thu hút sự chú ý của người theo dõi.

Tin cầu hôn khiến nhiều người bất ngờ bởi Hà Còi và Meichan vốn khá kín đáo khi nói về mối quan hệ. Cả hai từng được chú ý từ năm 2025, khi xuất hiện cùng nhau trong những buổi đi ăn và đi chơi. Thời điểm đó, những đồn đoán xoay quanh Meichan, Hà Còi và Harry cũng khiến câu chuyện tình cảm của nữ YouTuber được bàn luận.

Tuy nhiên, hai nhân vật không vội xác nhận mối quan hệ trước công chúng. Cả hai từng bày tỏ mong muốn giữ chuyện tình cảm ở phạm vi riêng tư và sẽ chia sẻ khi cảm thấy phù hợp, đồng thời đề nghị mọi người tôn trọng lựa chọn cá nhân để tránh ảnh hưởng đến những người không liên quan.

Sau hơn hai năm bên nhau, màn cầu hôn tại Mỹ trở thành lần hiếm hoi Hà Còi công khai nhiều khoảnh khắc tình cảm của cặp đôi trong cùng một bài đăng. Những hình ảnh được chia sẻ cũng giúp người theo dõi có thêm góc nhìn về hành trình yêu đương mà cả hai ít khi kể trước đây.

Ngay sau khi tin vui được công bố, bạn bè, người thân và cư dân mạng gửi nhiều lời chúc mừng. Bên cạnh mong muốn cặp đôi sớm về chung một nhà, một số người còn nhận xét Hà Còi và Meichan ngày càng có nét phu thê, trông đẹp đôi khi đứng cạnh nhau.

Meichan tên thật là Nguyễn Hà Trang, sinh năm 2000. Cô được biết đến với vai trò YouTuber, sở hữu kênh có gần 769.000 người đăng ký theo thông tin trong bài nguồn. Ngoại hình, học vấn và phong cách gần gũi giúp cô được nhiều khán giả trẻ yêu mến, thậm chí gọi bằng những biệt danh như “con nhà người ta” hay “nữ thần thế hệ Gen Z”.

Trong khi đó, Bùi Thanh Hà, sinh năm 2001, được cộng đồng mạng biết đến với biệt danh Hà Còi. Anh làm cơ phó và gây chú ý nhờ ngoại hình điển trai cùng những video ghi lại khoảnh khắc trong buồng lái. Tài khoản TikTok của anh có khoảng 990.000 người theo dõi theo bài nguồn.

Dù đều có sức hút trên mạng xã hội, Hà Còi và Meichan không thường xuyên chia sẻ chuyện riêng tư. Vì vậy, việc công khai màn cầu hôn lần này không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ mà còn khiến những hình ảnh vốn được giữ kín của hai người nhận được sự quan tâm rộng rãi

Ảnh: IGNV