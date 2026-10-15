Quỳnh Anh xin lỗi giữa ồn ào nhóm chat bị cho là nói xấu Kỳ Duyên

Tối 13/10, Nguyễn Quỳnh Anh đăng tải chia sẻ trên trang cá nhân sau hai ngày suy nghĩ về những tranh luận liên quan đến loạt tin nhắn đang lan truyền. Thay vì giải thích riêng từng nội dung gây chú ý, người đẹp nhìn nhận lại cách sử dụng lời nói và những ảnh hưởng có thể xảy ra với người được nhắc đến.

Quỳnh Anh cho biết khi nhìn lại, cô nhận ra có những điều bản thân hoàn toàn có thể diễn đạt cẩn trọng, tinh tế hơn và quan tâm nhiều hơn đến cảm nhận của người khác. Hoa hậu gửi lời xin lỗi đến những cá nhân liên quan hoặc vô tình chịu ảnh hưởng từ sự việc, các tổ chức đã tin tưởng đồng hành cùng cô và những khán giả dành tình cảm, kỳ vọng cho mình.

Chia sẻ xin lỗi của Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV ↵

Trong bài viết, người đẹp nhìn nhận danh hiệu hoa hậu không khiến một người trở nên hoàn hảo hay không bao giờ mắc sai sót. Tuy nhiên, vị trí này cũng đi kèm trách nhiệm lớn hơn trong lời nói và hành vi, bởi những phát ngôn trong phạm vi riêng tư vẫn có thể gây tranh luận khi được đưa ra trước công chúng.

Quỳnh Anh khẳng định không muốn biến lời xin lỗi thành sự biện minh dài dòng. Cô cho biết sẽ tiếp nhận và điều chỉnh những điều chưa đúng, chưa phù hợp, đồng thời xem sự việc là bài học về cách giao tiếp, sự tôn trọng và trách nhiệm với những gì mình nói ra.

Trước khi Quỳnh Anh lên tiếng, mạng xã hội đã lan truyền một số ảnh chụp màn hình được cho là nội dung trong nhóm trò chuyện riêng có liên quan đến các người đẹp Miss Universe Vietnam 2026. Những tin nhắn được chia sẻ làm dấy lên tranh luận vì bị cho là có lời lẽ tiêu cực về một số nhân vật trong giới giải trí, trong đó có Hoa hậu Kỳ Duyên.

Chi tiết này thu hút sự chú ý bởi Kỳ Duyên và Quỳnh Anh từng cùng tham gia Miss Universe Vietnam 2024. Tại cuộc thi năm đó, Kỳ Duyên giành vương miện, còn Quỳnh Anh đạt danh hiệu á hậu 1.

Đến chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra tối 2/10, Kỳ Duyên là người trao vương miện cho Quỳnh Anh. Khoảnh khắc tân hoa hậu xúc động khi đăng quang, ôm và gửi nụ hôn gió đến đàn chị từng nhận được sự quan tâm của khán giả. Sau cuộc thi, Kỳ Duyên cũng đăng lời chúc mừng Quỳnh Anh trên mạng xã hội.

Chung kết Miss Universe Vietnam 2026 Kỳ Duyên là người trao vương miện cho Quỳnh Anh. Ảnh: BTC

Việc những ảnh chụp màn hình bị cho là nhắc đến Kỳ Duyên xuất hiện sau khoảnh khắc trao vương miện khiến câu chuyện tiếp tục được bàn luận. Tuy nhiên, nội dung lan truyền trên mạng xã hội chưa đồng nghĩa với kết luận chính thức về bối cảnh cuộc trò chuyện hay trách nhiệm của từng người liên quan.

Trịnh Mỹ Anh trước đó cũng đăng tải lời xin lỗi, nhìn nhận lại những phát ngôn trong các tin nhắn được lan truyền. Ảnh: BTC

Bên cạnh Quỳnh Anh, Trịnh Mỹ Anh, người giành danh hiệu á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026, trước đó cũng đăng tải lời xin lỗi và nhìn nhận lại những phát ngôn trong các tin nhắn được chia sẻ.

Việc hai người đẹp lần lượt phản hồi khiến sự việc tiếp tục nhận được sự quan tâm. Dù vậy, để đánh giá đầy đủ những nội dung đang gây tranh cãi, cần có thông tin xác minh về bối cảnh các đoạn hội thoại thay vì chỉ dựa trên những hình ảnh được chia sẻ lại.

Trước phản ứng của dư luận, Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 cho biết đã tiếp nhận ý kiến và đang phối hợp với các bên liên quan để rà soát, xác minh sự việc, làm cơ sở xem xét hướng xử lý phù hợp.

Ồn ào xuất hiện chưa đầy hai tuần sau chung kết, nơi Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang hoa hậu và Trịnh Mỹ Anh trở thành á hậu 1. Với Quỳnh Anh, lời xin lỗi là phản hồi công khai đầu tiên sau những ngày sự việc gây tranh luận trên mạng xã hội.