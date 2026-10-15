Ca sĩ Đông Hùng: Tôi thích học cách làm mới mình

Biến áp lực thành động lực

Từ các sự kiện A50, A80, đến hiện tại là chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", bình luận "thời của Đông Hùng tới rồi" khiến anh vui hay áp lực nhiều hơn?

Với tôi, "thời" là lúc mình được khán giả "nhìn thấy". Có khán giả là có thời, nên tôi luôn cố gắng trên mọi sân khấu mình có cơ hội biểu diễn. Áp lực thì luôn có, nhưng là những áp lực tích cực. Khi mọi người dành kỳ vọng, tôi càng có động lực muốn làm tốt hơn.

Đông Hùng trên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai.

Tôi xúc động khi các ca khúc truyền cảm hứng yêu nước mình thể hiện trong dịp kỷ niệm A50, A80 được khán giả ủng hộ nồng nhiệt.

Với "Anh trai vượt ngàn chông gai", sau một khoảng thời gian rất lâu, tôi mới quyết định tham gia lại chương trình truyền hình thực tế. Tôi đã từng nghĩ mình không phù hợp. Nhưng cũng chính điều đó khiến tôi muốn thử sức bản thân.

Đến khi tham gia, tôi rất thích và cảm thấy thoải mái với môi trường mà chương trình tạo ra. Các bạn trẻ cho tôi thấy rất nhiều năng lượng và cách làm mới, nhiều sáng tạo và không ngại những thử thách mới. Tôi học được từ các bạn ấy rất nhiều điều.

Suốt hành trình vừa qua, Đông Hùng tìm kiếm điều gì từ "Anh trai vượt ngàn chông gai"?

Chương trình mang lại cho tôi nhiều cảm xúc bất ngờ. Tôi muốn được làm việc với những nghệ sĩ rất khác, thử những điều trước đây chưa từng làm. Với tôi, đó là một hành trình để khám phá chính mình.

Trước đây tôi thường muốn mọi thứ phải thật chắc chắn mới bước lên sân khấu. Nhưng chương trình cho tôi hiểu rằng đôi khi mình phải dám thử, dám đặt mình vào những hoàn cảnh không quen thuộc.

Thay đổi không có nghĩa là đánh mất mình

Và khi tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai", anh được làm những điều từ rất lâu rồi mình không làm?

Đúng vậy, đây là điều tôi thấy mãn nguyện.

Tôi không phải người quá ồn ào, thích sự đơn giản và những cuộc trò chuyện có chiều sâu. Nhưng kể từ khi tiếp xúc với anh em trong chương trình, tôi cảm thấy mình thả lỏng và thoải mái hơn.

Tôi nghĩ phiên bản Đông Hùng của "Anh trai vượt ngàn chông gai" là một phiên bản giúp tôi được trở về đúng với tuổi trẻ của mình.

Ca sĩ Đông Hùng.

Khán giả và thị trường kỳ vọng ngày một nhiều hơn, anh có nghĩ mình cần thay đổi để phù hợp?

Tôi thích học cách làm mới mình, thử những màu sắc âm nhạc khác và tiếp cận nhiều đối tượng khán giả. Nhưng thay đổi không có nghĩa là đánh mất mình. Thị trường thay đổi mình phải chuyển động, còn cốt lõi của mình tôi vẫn muốn giữ.

Tôi mong rằng các bạn Đồng Hương (cộng đồng người hâm mộ của Đông Hùng) và những khán giả yêu thương sẽ luôn dõi theo con đường làm nghề của tôi. Tôi nghĩ vậy là đủ. Không cần nghĩ là "thời tới" hay "thời qua". Tôi có khán giả của mình, mình phục vụ khán giả của mình, vậy là đủ rồi.

Trân trọng mái ấm gia đình

Bà xã đồng hành với anh thế nào trong giai đoạn bận rộn này?

Vợ là người giúp tôi giữ được sự ổn định. Tôi may mắn khi có vợ và ê kíp do vợ xây dựng luôn đồng hành trên mọi hành trình. Những thứ khán giả nhìn thấy trên sân khấu là thành quả của rất nhiều đầu việc phía sau.

Gia đình nhỏ của ca sĩ Đông Hùng.

Vì vậy, vợ không đứng sau sự nghiệp của tôi, mà đồng hành với tôi trong cả cuộc sống. Tôi nghĩ, sự nghiệp của người đàn ông không chỉ là đạt được những thành tựu trong công việc, mà bên cạnh đó gia đình cũng là một sự nghiệp đáng tự hào. Mái ấm gia đình vô cùng quan trọng. Bà xã đã ở bên tôi từ những lúc khó khăn nhất, nên cô ấy hiểu hành trình này hơn ai hết. Tôi may mắn có một người như vậy song hành cùng mình.

Từ khi có gia đình, tôi cũng rèn cho mình nếp sống chỉn chu, trưởng thành hơn. Vợ cũng là người giúp tôi nhận ra được rất nhiều thiếu sót, sau đó chỉnh dần, sửa dần, dù mất khá nhiều thời gian để tôi hình thành những thói quen mới (cười).

Cuộc sống thường ngày ở gia đình của anh thế nào?

Cuộc sống của tôi ở nhà khá bình thường, đôi lúc có chút… nhạt (cười). Có những ngày hai vợ chồng đi về làm muộn, bé Mặp và bà ngoại đã ngủ. Có những ngày được ở nhà thì đưa con đi học, chơi với con.

Tôi thích những khoảnh khắc rất nhỏ như thế. Rời ánh đèn sân khấu, được về nhà, ăn bữa cơm cùng gia đình, nghe con kể những chuyện trong ngày… lúc đó tôi cảm thấy mình được trở về đúng với mình nhất.

Tôi và bà xã có những điểm giống nhau nhưng chắc chắn cũng có những lúc khác quan điểm. Tôi nghĩ điều quan trọng không phải là ai đúng, ai phải nhường ai, mà là cuối cùng cả hai cùng thống nhất được điều gì là tốt nhất.

Trong việc nuôi dạy con, anh muốn con thấy ở bố điều gì?

Bố mẹ nào cũng muốn con cái tự hào về mình. Vì vậy, mọi thứ chúng tôi làm bây giờ chỉ muốn con mình có một môi trường học tập tốt, một cuộc sống tốt. Tôi muốn sau này, con sẽ thấy được bố mẹ là những người có ích, muốn con trở thành người tử tế và biết rung động trước những điều đẹp đẽ xung quanh.

Con từng hát song ca cùng anh trên sóng VTV và được nhiều khán giả yêu mến. Nếu một ngày con muốn nối nghiệp bố, anh có ủng hộ không?

Nếu con thực sự yêu âm nhạc và muốn theo nghề, tôi sẽ ủng hộ, nhưng không bao giờ bắt con phải nối nghiệp bố.

Nếu một ngày con nói muốn trở thành ca sĩ, điều đầu tiên tôi dặn con sẽ là: "Con phải yêu việc mình làm trước". Nghề này có ánh đèn, có những khoảnh khắc rất đẹp, nhưng phía sau đó là rất nhiều năm tháng tập luyện, thất vọng và cả những lúc không ai nhìn thấy mình. Dù con có chọn con đường nào, vợ chồng tôi cũng luôn có mặt ở đó cùng con.

Anh có nghĩ mình là người chồng, người cha như vợ và con kỳ vọng?

Thật khó để trả lời câu hỏi này, tôi chỉ biết cố gắng từng ngày. Vai trò người chồng, người cha là một vai trò tôi luôn tự hào!

Cảm ơn anh!

Đông Hùng sinh năm 1993, từng là ca sĩ triển vọng của Sao mai Điểm hẹn 2012 và Top 3 của Vietnam Idol 2013. Anh được yêu mến bởi giọng hát trong, khỏe khoắn, ngoại hình sáng. Năm 2017, Đông Hùng từng chia sẻ về cuộc sống lao đao vì giúp mẹ trả nợ chục tỷ đồng. Hiện tại, ca sĩ cho biết cuộc sống ổn định nên không muốn nhắc về biến cố cũ.