'Công chúa màn ảnh' tụt dốc vì ồn ào đời tư, tuổi 51 vẫn trẻ đẹp, sống sung túc

Kim Xảo Xảo nổi tiếng nhờ vai diễn công chúa Khổng Tước xinh đẹp trong Tây du ký 1998. Với ngoại hình xinh đẹp, cô nhanh chóng trở thành mỹ nhân sáng giá của màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp, mỹ nhân này cũng khiến báo chí tốn không ít giấy mực bởi liên quan đến nhiều ồn ào tình ái.

“Công chúa thị phi nhất Tây du ký”

Kim Xảo Xảo sinh năm 1975 trong gia đình gia giáo và giàu có tại Thẩm Dương (Trung Quốc). Ngay từ nhỏ, cô được hưởng cuộc sống nhung lụa và cha mẹ chiều chuộng. Phát hiện con gái có năng khiếu nghệ thuật, gia đình đầu tư cho cô đi học múa cùng nhiều bộ môn nghệ thuật khác từ năm 7 tuổi.

Với nhan sắc rạng ngời, Kim Xảo Xảo được chọn vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc) vào năm 1994. Sau đó, cô bước chân vào làng giải trí với vai công chúa Khổng Tước trong Tây du ký phần 2.

Nhan sắc xinh đẹp của Kim Xảo Xảo khi đóng công chúa Khổng Tước phim “Tây du ký”.

Nhờ ngoại hình nổi trội và khả năng vũ đạo tốt, Kim Xảo Xảo vượt qua gần 200 ứng viên khác để được cố đạo diễn Dương Khiết chọn. Vai diễn này rộng mở con đường bước chân vào làng giải trí của Kim Xảo Xảo. Cô được các nhà làm phim yêu thích và mời cộng tác trong nhiều sản phẩm điện ảnh sau này.

Nữ nghệ sĩ được mệnh danh là “công chúa màn ảnh” vì chuyên vào vai những mỹ nhân xinh đẹp trên phim. Kim Xảo Xảo tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Xuân quang xán lạn Trư Bát Giới, Tiết Quý Nhân truyền kỳ, Dương Quý Phi bí sử, Thái Tổ bí sử… Ngoài ra, cô còn làm người mẫu ảnh, MC và ca sĩ.

Dù có con đường sự nghiệp khá thuận lợi nhưng Kim Xảo Xảo lại không được lòng người hâm mộ bởi những phát ngôn và chuyện tình cảm ồn ào.

Năm 2009, Kim Xảo Xảo vướng thị phi khi có quan hệ tình cảm với đại gia Hoàng Quang Dụ, cùng lúc cặp kè với hai cha con nam diễn viên Ngô Khải Hoa. Cô lập tức lên tiếng phủ nhận và dọa đâm đơn kiện người tung tin ra tòa.

Sự nghiệp Kim Xảo Xảo tụt dốc vì ồn ào đời tư.

Vì vướng quá nhiều ồn ào mà sự nghiệp của cô dần xuống dốc. Những bê bối đời tư khiến hình ảnh của Kim Xảo Xảo mất thiện cảm trong mắt công chúng. Vì vậy, Kim Xảo Xảo còn được nhiều người đặt biệt danh là “công chúa thị phi nhất Tây du ký”.

Cưới chồng đại gia sau ồn ào

Sau nhiều tai tiếng, Kim Xảo Xảo bất ngờ thông báo kết hôn với Vu Đông - một đại gia công ty điện ảnh vào năm 2012. Cuộc hôn nhân của cả hai nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của dư luận.

Kim Xảo Xảo bên chồng đại gia Vu Đông.

Sau khi kết hôn với đại gia, mỹ nhân tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để dành thời gian chăm sóc gia đình. Cô bước vào thế giới thượng lưu và có cuộc sống giàu sang. Cặp đôi đón con gái đầu lòng vào năm 2012 và sinh thêm một bé trai vào năm 2017. Theo truyền thông Trung Quốc, mỹ nhân họ Kim giờ đây sống như quý phu nhân, không cần lo nghĩ đến việc tiền nong.

Kim Xảo Xảo tiết lộ cô vẫn dành thời gian dạy các con tập yoga, học nhảy. Cô thường đưa con du lịch, công tác cùng mình để các con khám phá thế giới.

Ở tuổi 51, mỹ nhân nức tiếng một thời vẫn duy trì được vẻ ngoài xinh đẹp. Trên trang cá nhân, cô thường đăng tải hình ảnh hạnh phúc, sang chảnh bên hai con.

Không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên nhưng Kim Xảo Xảo vẫn được xem là “chị đại” của làng giải trí Hoa ngữ. Từ năm 2025, Kim Xảo Xảo cũng đã trở lại đóng phim sau khoảng thời gian dài ở ẩn.

Nữ diễn viên vẫn trẻ đẹp ở tuổi ngoài 50.

Thời gian qua, Kim Xảo Xảo và ông xã đại gia vướng tin đồn đã ly hôn. Tuy nhiên, nữ diễn viên từng lên tiếng bác bỏ tin ly dị chồng đại gia bằng cách đăng ảnh gia đình lên trang cá nhân. Mặc dù vậy, truyền thông cho rằng nữ diễn viên phải che giấu vụ ly hôn vì đã ký thỏa thuận giữ im lặng với Vu Đồng để nhận được quyền nuôi con.