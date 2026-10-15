Khánh Thi - Phan Hiển khoe vũ đạo trong MV mới của Lệ Quyên

Khánh Thi - Phan Hiển tái hiện câu chuyện tình yêu bằng DanceSport

Người yêu DanceSport sẽ mãn nhãn với màn biểu diễn của Khánh Thi - Phan Hiển trong MV của Lệ Quyên

Sau khi giới thiệu MV Giá như anh là em, ca sĩ Lệ Quyên tiếp tục thực hiện phiên bản dành riêng cho phần trình diễn của Khánh Thi - Phan Hiển. Đây là sự kết hợp đáng chú ý giữa một giọng ca giàu nội lực và cặp đôi đã có nhiều dấu ấn trong làng DanceSport Việt Nam.

Nhận lời tham gia MV vì tình bạn lâu năm với Lệ Quyên, Khánh Thi - Phan Hiển đã thu xếp thời gian giữa lịch trình bận rộn trước ngày lên đường thi đấu quốc tế. Cả hai dành năm tiếng ghi hình vào tối muộn, liên tục ngâm chân trong nước để hoàn thành những cảnh quay.

Đáng chú ý, bối cảnh trường quay ngập nước khiến cặp đôi phải thay đổi gần như toàn bộ bài nhảy đã chuẩn bị trước đó. Từ cấu trúc bài diễn, cách di chuyển, chuyển trọng tâm đến các động tác phối hợp, nâng đỡ đều phải điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế.

Việc biểu diễn trên mặt sàn có nước đặt ra không ít thử thách

Việc biểu diễn trên mặt sàn có nước đặt ra không ít thử thách, nhất là với những động tác đòi hỏi sự chính xác về thăng bằng, lực dẫn và điểm tựa. Tuy nhiên, Khánh Thi - Phan Hiển vẫn phải bảo đảm sự mềm mại, liền mạch trong từng chuyển động để truyền tải cảm xúc của ca khúc.

Kinh nghiệm thi đấu và biểu diễn lâu năm đã giúp cặp đôi nhanh chóng thích ứng với bối cảnh ghi hình. Những động tác tưởng chừng nhẹ nhàng trên màn ảnh thực chất đòi hỏi kỹ thuật vững vàng, khả năng kiểm soát cơ thể và sự phối hợp ăn ý giữa hai bạn diễn.

Trong MV, Phan Hiển thể hiện thế mạnh của một vận động viên DanceSport đỉnh cao qua những động tác dẫn dắt, xoay chuyển và nâng đỡ chắc chắn. Sự linh hoạt trong cách xử lý kỹ thuật của anh tạo điều kiện để Khánh Thi thể hiện cảm xúc qua từng bước nhảy.

Trong khi đó, Khánh Thi mang đến nét mềm mại, tinh tế từ kinh nghiệm biểu diễn và sự từng trải. Không chỉ thực hiện những động tác kỹ thuật, cô còn sử dụng ánh mắt, nét mặt và những khoảng dừng để diễn tả tâm trạng nhân vật.

Sự ăn ý của cặp đôi giúp phần trình diễn trở thành một cuộc đối thoại bằng hình thể. Những cái chạm tay, ánh nhìn hay khoảnh khắc tựa vào nhau góp phần thể hiện tâm tư của hai người trong một mối quan hệ, khi yêu thương vẫn còn nhưng sự thấu hiểu đôi lúc chưa trọn vẹn.

Sự ăn ý của cặp đôi giúp phần trình diễn trở thành một cuộc đối thoại bằng hình thể

Với Khánh Thi - Phan Hiển, DanceSport trong MV lần này không đơn thuần là những bước nhảy đẹp mắt mà còn là phương tiện thể hiện câu chuyện tình yêu. Qua đó, khán giả có dịp thưởng thức một khía cạnh khác của khiêu vũ thể thao khi được đưa vào không gian nghệ thuật của một sản phẩm âm nhạc.

Giọng hát Lệ Quyên dẫn dắt cảm xúc

Nếu Khánh Thi - Phan Hiển tạo điểm nhấn bằng nghệ thuật trình diễn thì giọng hát Lệ Quyên chính là yếu tố dẫn dắt cảm xúc xuyên suốt MV Giá như anh là em.

Vốn được yêu mến bởi chất giọng trầm ấm, giàu nội lực và cách thể hiện những bản tình ca sâu lắng, Lệ Quyên tiếp tục phát huy thế mạnh trong ca khúc lần này. Cách nhả chữ tinh tế, những khoảng lắng có chủ ý cùng khả năng đẩy cảm xúc lên cao trào giúp nữ ca sĩ thể hiện nỗi day dứt và mong muốn được sẻ chia trong tình yêu.

Việc thực hiện thêm phiên bản nhảy cũng cho thấy mong muốn mang đến một cách thưởng thức mới cho khán giả của ê-kíp

Giá như anh là em gợi lên câu hỏi quen thuộc nhưng không dễ trả lời: Liệu mỗi người có thực sự hiểu những gì người mình yêu đang trải qua?

Không đặt nặng những xung đột hay bi kịch, ca khúc hướng đến những cảm xúc gần gũi trong đời sống tình cảm. Đó có thể là một nỗi buồn chưa được nói ra, một tổn thương âm thầm hay mong muốn đối phương biết đặt mình vào vị trí của người còn lại.

Qua giọng hát Lệ Quyên, những tâm tư ấy được thể hiện vừa da diết, vừa có sự tiết chế. Nữ ca sĩ không chỉ chú trọng những đoạn cao trào mà còn tạo điểm nhấn ở các câu hát nhẹ nhàng, như lời tâm sự của một người đang mong được lắng nghe và thấu hiểu.

Chính những thay đổi trong sắc thái giọng hát đã tạo nên mạch cảm xúc cho phần trình diễn của Khánh Thi - Phan Hiển. Khi tiếng hát chậm rãi, sâu lắng, chuyển động của cặp đôi trở nên mềm mại; ở những đoạn cao trào, các động tác được mở rộng, thể hiện rõ hơn sự giằng co trong cảm xúc.

Với sự kết hợp của Lệ Quyên cùng Khánh Thi - Phan Hiển, phiên bản nhảy “Giá như anh là em” mang đến một cách thể hiện mới cho bản tình ca về sự sẻ chia và thấu hiểu

Âm nhạc và vũ đạo vì thế có sự bổ trợ cho nhau. Giọng hát Lệ Quyên chuyển tải tâm trạng qua ca từ, trong khi Khánh Thi - Phan Hiển cụ thể hóa những cảm xúc ấy bằng ngôn ngữ hình thể, giúp câu chuyện tình yêu được thể hiện sinh động hơn.

Việc thực hiện thêm phiên bản nhảy cũng cho thấy mong muốn mang đến một cách thưởng thức mới cho khán giả. Thay vì chỉ tập trung vào giọng hát và hình ảnh ca sĩ, phiên bản này dành không gian cho nghệ thuật DanceSport, qua đó làm nổi bật khả năng biểu đạt cảm xúc của bộ môn khiêu vũ thể thao.

MV Giá như anh là em do Hùng Quân sáng tác, Vĩnh Tâm hòa âm, Lê Quang đảm nhiệm vai trò Music Producer, Minh Quân là Vocal Producer và Lâm Bảo Châu giữ vai trò Project Manager.

Với sự kết hợp của Lệ Quyên cùng Khánh Thi - Phan Hiển, phiên bản nhảy Giá như anh là em mang đến một cách thể hiện mới cho bản tình ca về sự sẻ chia và thấu hiểu. Giọng hát giàu cảm xúc hòa cùng những bước nhảy tinh tế giúp âm nhạc và DanceSport cùng kể một câu chuyện, để lại những khoảng lắng cho người xem.