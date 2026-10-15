9 mỹ nhân cổ trang nổi bật trong Lan Hương Như Cố: Trịnh Hợp Huệ Tử đứng thứ 2

Lan Hương Như Cố gây chú ý không chỉ nhờ câu chuyện của nữ chính Hứa Lan Hương do Đàm Tùng Vận thủ vai mà còn quy tụ nhiều gương mặt nữ có tạo hình cổ trang ấn tượng. Trong đó, Lý Mộng khiến khán giả bất ngờ khi hóa thân thành Triệu Tinh Đường, nhân vật phản diện từng gây nhiều tranh luận trong phim. Trịnh Hợp Huệ Tử cũng nhận được sự quan tâm với vai Đỗ Thúy Tước, còn Đàm Tùng Vận dẫn đầu bảng xếp hạng mức độ thảo luận gần đây.

Theo thống kê nhiệt độ trên Weibo trong một tuần được bài viết đề cập, Đàm Tùng Vận đạt 67,59 triệu điểm, đứng đầu danh sách. Trịnh Hợp Huệ Tử xếp thứ hai với 53,5 triệu điểm, trong khi Lý Mộng đứng thứ năm với 49,73 triệu điểm. Dưới đây là 9 nữ diễn viên cổ trang nổi bật của Lan Hương Như Cố, được xếp theo thứ tự nhiệt độ từ thấp đến cao.

9. Lưu Mỹ Hàm vai Lữ Tiết Nhi

Lưu Mỹ Hàm trong Lan Hương Như Cố, hóa thân thành Lữ Tiết Nhi, nha hoàn có số phận nhiều trắc trở sau khi bị vu oan và phải lưu lạc chốn thanh lâu.

Lữ Tiết Nhi là nhân vật quan trọng ở giai đoạn đầu của Lan Hương Như Cố. Cô cùng Hứa Lan Hương vào Lâm phủ làm nha hoàn tam đẳng, nhưng không cam chịu cuộc sống thấp kém mà luôn tìm cách dựa vào chủ nhân để đổi đời. Tuy nhiên, Lữ Tiết Nhi bị Triệu Tinh Đường vu oan ăn cắp, suýt bị đánh chết, gia đình cũng bị bán đi. Sau nhiều biến cố, cô phải lưu lạc chốn thanh lâu, khiến số phận nhân vật trở nên đầy xót xa.

Đảm nhận vai diễn này là Lưu Mỹ Hàm, gương mặt từng xuất hiện trong nhiều phim cổ trang như Đại Phụng Đả Canh Nhân và Khanh Khanh Nhật Thường. Nữ diễn viên bước chân vào ngành giải trí từ sớm, từng tham gia phim thiếu nhi Ba La La Tiểu Ma Tiên và các chương trình tuyển chọn tài năng.

Dù chưa tạo được bước đột phá lớn về danh tiếng, Lưu Mỹ Hàm vẫn gây chú ý nhờ ngoại hình ngọt ngào và lối diễn xuất tự nhiên. Vai Lữ Tiết Nhi tiếp tục cho thấy khả năng đảm nhận những nhân vật phụ có số phận nhiều biến động.

8. Ngô Điềm Điềm vai Lâm Tú Uyển

Ngô Điềm Điềm trong Lan Hương Như Cố, đảm nhận vai Lâm Tú Uyển, nhị tiểu thư Lâm gia có tính cách thẳng thắn nhưng phải trải qua nhiều biến cố.

Lâm Tú Uyển là nhị tiểu thư của Lâm gia, từ nhỏ được gia đình cưng chiều nên có tính cách thẳng thắn, bộc trực. Tuy nhiên, trong một buổi yến tiệc, cô bị anh em nhà họ Đỗ tính kế, khiến hôn ước đổ vỡ và sau đó phải chịu cảnh bị giam lỏng trong thời gian dài. Những biến cố liên tiếp khiến nhân vật có sự thay đổi đáng kể so với hình ảnh ban đầu.

Người đảm nhận vai diễn là Ngô Điềm Điềm, diễn viên xuất thân từ sao nhí. Cô tham gia quảng cáo từ năm 4 tuổi, sau đó góp mặt trong nhiều bộ phim với các vai phụ nhưng chưa được đông đảo khán giả biết đến. Trong Lan Hương Như Cố, Ngô Điềm Điềm gây chú ý nhờ thể hiện được những chuyển biến trong tính cách và số phận của Lâm Tú Uyển. Sau dự án này, cô dự kiến góp mặt trong phim cổ trang Thác Thế Lục, có sự tham gia của Ngao Thụy Bằng và Trương Miểu Di.

7. Lý Gia Hâm vai Cam Đường

Lý Gia Hâm trong Lan Hương Như Cố, vào vai Cam Đường, nha hoàn trầm lặng, thông minh và từng bước tìm cách thoát khỏi thân phận nô tịch.

Cam Đường là nha hoàn có tính cách trầm lặng, cẩn trọng và sở hữu khả năng quan sát nhạy bén. Trong quá trình đồng hành cùng Hứa Lan Hương, cô dần học được cách không cam chịu số phận. Từ một người sống trong thân phận thấp kém, Cam Đường từng bước tìm cách thoát khỏi cảnh nô tịch, hướng đến cuộc sống bình yên do chính mình lựa chọn.

Đảm nhận nhân vật này là Lý Gia Hâm, nữ diễn viên sở hữu đường nét gương mặt thanh tú, mang vẻ đẹp lạnh lùng. Trước đó, cô từng gây chú ý khi vào vai nữ sát thủ Lục Yên trong Tàng Hải Truyện, bộ phim có sự tham gia của Tiêu Chiến. Cô cũng góp mặt trong một số tác phẩm cổ trang khác như Cẩm Tú An Ninh. Trong Lan Hương Như Cố, tạo hình của Lý Gia Hâm có phần kín đáo, giản dị, phù hợp với thân phận nha hoàn của Cam Đường. Dù không phải nhân vật trung tâm, cô vẫn để lại dấu ấn nhờ hành trình trưởng thành và tinh thần tự quyết định số phận.

6. Diệp Thanh vai Ngọc Thiền

Diệp Thanh trong Lan Hương Như Cố, hóa thân thành Ngọc Thiền, đại nha hoàn thân cận của Lâm Cẩm Kỳ, nổi bật với sự tỉnh táo và chu đáo.

Ngọc Thiền là đại nha hoàn thân cận của Lâm Cẩm Kỳ trong Lan Hương Như Cố. Cô có cách nhìn nhận vấn đề tỉnh táo, hiểu chuyện và luôn đối xử tử tế với những nha hoàn khác trong phủ. Giữa những cuộc tranh đấu chốn gia đình quyền quý, Ngọc Thiền nhiều lần rơi vào tình thế nguy hiểm nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Về sau, cô nảy sinh tình cảm với thị vệ Cửu Cao.

Diệp Thanh, nữ diễn viên đảm nhận vai diễn, vốn không phải gương mặt xa lạ với khán giả yêu thích phim cổ trang. Cô từng được biết đến rộng rãi qua vai Ngọc Đàn trong Bộ Bộ Kinh Tâm, nhân vật có số phận khiến người xem nhớ mãi. Ngoài ra, Diệp Thanh từng hợp tác với Đàm Tùng Vận trong Cẩm Y Chi Hạ, vào vai Thượng Quan Hi. Việc tiếp tục xuất hiện trong Lan Hương Như Cố giúp nữ diễn viên một lần nữa thể hiện thế mạnh ở những vai phụ có cá tính và câu chuyện riêng.

5. Lý Mộng vai Triệu Tinh Đường

Lý Mộng trong Lan Hương Như Cố, đảm nhận vai Triệu Tinh Đường, nhân vật phản diện có tính cách phức tạp, vừa thủ đoạn vừa mang nhiều bi kịch nội tâm.

Triệu Tinh Đường là một trong những nhân vật tạo nhiều tranh luận nhất trong Lan Hương Như Cố. Do Lý Mộng đảm nhận, nhân vật là vợ của Lâm Cẩm Kỳ nhưng không có tình cảm với chồng. Triệu Tinh Đường sở hữu tính cách phức tạp, thủ đoạn tàn nhẫn nhưng đồng thời cũng bị ràng buộc bởi hoàn cảnh và những lựa chọn không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát.

Điểm đáng chú ý là Lý Mộng không xây dựng Triệu Tinh Đường thành một nhân vật phản diện đơn thuần. Đằng sau những hành động đáng trách là những tổn thương và giằng xé nội tâm, khiến người xem vừa khó đồng tình, vừa có thể cảm nhận được bi kịch của nhân vật.

Khán giả từng chú ý đến Lý Mộng qua vai công chúa Uyển Ninh trong Mặc Vũ Vân Gian. Nhân vật này có tâm lý bất ổn, hành động cực đoan và để lại dấu ấn nhờ màn thể hiện giàu cảm xúc của nữ diễn viên. Kinh nghiệm đó được cho là một lợi thế khi cô tiếp tục đảm nhận Triệu Tinh Đường trong Lan Hương Như Cố. Sau những vai diễn gây chú ý liên tiếp, Lý Mộng đang có thêm cơ hội xuất hiện trong các dự án lớn. Cô dự kiến tham gia Hà Bất Đồng Chu Độ, có Đàn Kiện Thứ đóng chính, và Ngọc Lan Hoa Khai Quân Tái Lai, dự án có sự góp mặt của Dương Tử.

4. Mã Phàm Đinh vai Lâm Tú Như

Mã Phàm Đinh trong Lan Hương Như Cố, vào vai Lâm Tú Như, tam tiểu thư Lâm gia dịu dàng nhưng kiên cường, mạnh mẽ vượt qua biến cố gia đình.

Lâm Tú Như là tam tiểu thư xuất thân thứ của Lâm gia, có tính cách dịu dàng nhưng kiên cường. Cô bị ép thay thế người khác để kết hôn với Viên Thiệu Huy, thế tử Vĩnh Xương hầu. Sau khi thành thân, hai người dần nảy sinh tình cảm và cùng nhau quán xuyến công việc trong phủ.

Tuy nhiên, cuộc sống yên ổn không kéo dài. Khi hải tặc gây loạn, Viên Thiệu Huy ra biển dẹp giặc rồi không may hy sinh. Trước nỗi đau mất chồng, Lâm Tú Như vẫn cố gắng giữ vững tình hình trong phủ, cho thấy vẻ ngoài mềm mỏng không đồng nghĩa với sự yếu đuối.

Mã Phàm Đinh được chú ý nhờ khả năng thể hiện nhân vật có nội tâm sâu sắc. Một số khán giả nhận xét cô mang nét mong manh, thanh tú gợi nhớ Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng. Trước Lan Hương Như Cố, nữ diễn viên từng góp mặt trong Cảnh Sát Vinh Dự và Tình Yêu Mà Thôi, nhưng chưa có vai diễn tạo dấu ấn rộng rãi. Với Lâm Tú Như, Mã Phàm Đinh có cơ hội thể hiện rõ hơn khả năng diễn xuất qua những chuyển biến từ cuộc sống hôn nhân đến biến cố mất mát. Đây cũng là vai diễn giúp cô được nhiều khán giả chú ý hơn.

3. Tống Phương Viên vai Tiểu Liên

Tống Phương Viên trong Lan Hương Như Cố, hóa thân thành Tiểu Liên, bạn thân của Hứa Lan Hương, gây thiện cảm nhờ tính cách chân thành và trọng tình nghĩa.

Đỗ Tiểu Liên là bạn thân của Hứa Lan Hương, có tính cách chân thành, đơn thuần và trọng tình nghĩa. Cô luôn đối xử thật lòng với những người xung quanh. Trong một đêm tuyết gặp nạn, Tiểu Liên được Nam Khách cứu giúp. Từ cuộc gặp gỡ ấy, hai người dần nảy sinh tình cảm và cuối cùng có được cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Người thủ vai Tiểu Liên là Tống Phương Viên, diễn viên từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình được chú ý. Cô từng hợp tác với Đàm Tùng Vận trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, vào vai Tần Mỹ Ương, em gái cùng mẹ khác cha của Lăng Tiêu do Tống Uy Long thể hiện.

Ngoài ra, Tống Phương Viên còn xuất hiện trong Đi Đến Nơi Có Gió với vai Tiểu Nguyệt, nhân viên chăm sóc khách hàng tại một xưởng đóng gói. Cô cũng đảm nhận các vai phụ trong Châu Liêm Ngọc Mạc và Trường Lạc Khúc. Trong Lan Hương Như Cố, Tiểu Liên mang đến màu sắc nhẹ nhàng giữa những mâu thuẫn và cuộc đấu đá căng thẳng. Nhân vật được yêu thích nhờ sự chân thành, qua đó trở thành điểm tựa tinh thần cho nữ chính trong nhiều thời điểm khó khăn.

2. Trịnh Hợp Huệ Tử vai Đỗ Thúy Tước

Trịnh Hợp Huệ Tử trong Lan Hương Như Cố, đảm nhận vai Đỗ Thúy Tước, nữ nhân nhiều toan tính, liên tục sử dụng thủ đoạn trong những cuộc tranh đấu ở Lâm phủ.

Đỗ Thúy Tước là một trong những nhân vật nữ có nhiều toan tính trong Lan Hương Như Cố. Xuất thân trong gia đình quân hộ, cô mất cha mẹ từ nhỏ và nương tựa vào anh trai Đỗ Chính. Sau đó, Thúy Tước được Lâm Cẩm Kỳ đưa vào Lâm phủ chăm sóc. Tuy nhiên, khi bước chân vào môi trường đầy tranh chấp, cô liên tục sử dụng những thủ đoạn để đạt được mục đích, thậm chí có hành động hạ độc và vu oan người khác.

Vai diễn do Trịnh Hợp Huệ Tử đảm nhận là một điểm nhấn của bộ phim. Nữ diễn viên từng được nhiều khán giả biết đến qua Hạ Chí Chưa Đến, đặc biệt nhờ tuyến tình cảm phụ với Bạch Kính Đình. Những năm gần đây, cô tiếp tục gây chú ý khi kết hợp cùng Lưu Học Nghĩa trong Hoa Gian Lệnh. Sự ăn ý giữa hai diễn viên từng tạo nên nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội.

Với Đỗ Thúy Tước, Trịnh Hợp Huệ Tử tiếp tục đảm nhận một nhân vật có tính cách phức tạp, thường xuyên đứng giữa những mối quan hệ lợi ích và xung đột trong gia tộc. Vẻ ngoài dịu dàng đối lập với những toan tính phía sau giúp nhân vật tạo được sức hút riêng. Việc đứng thứ hai trong bảng xếp hạng nhiệt độ cho thấy Đỗ Thúy Tước là một trong những nhân vật phụ được quan tâm đáng kể trong thời gian Lan Hương Như Cố phát sóng.

1. Đàm Tùng Vận vai Hứa Lan Hương

Đàm Tùng Vận trong Lan Hương Như Cố, thủ vai Hứa Lan Hương, nữ chính xuất thân nha hoàn, từng bước thay đổi số phận nhờ sự thông minh, kiên nhẫn và bản lĩnh.

Đứng đầu danh sách là Đàm Tùng Vận, nữ diễn viên đảm nhận vai Hứa Lan Hương. Nhân vật xuất phát từ thân phận nha hoàn, từng bước vượt qua nghịch cảnh bằng sự kiên nhẫn, thông minh và bản lĩnh. Không lựa chọn cách phản kháng bốc đồng, Lan Hương thường âm thầm quan sát, tính toán và chờ đợi thời cơ để thay đổi cuộc đời.

Đàm Tùng Vận vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim ăn khách. Cô từng gây chú ý với vai Thuần Nhi trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện, sau đó dần khẳng định vị trí qua những tác phẩm như Thiếu Nữ Toàn Phong, Cẩm Y Chi Hạ, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà và Cẩm Tâm Tựa Ngọc. Trong Lan Hương Như Cố, nữ diễn viên tiếp tục phát huy thế mạnh ở lối diễn tự nhiên và khả năng thể hiện những chuyển biến tâm lý tinh tế. Hứa Lan Hương không chỉ cần sự nhẫn nại để tồn tại trong Lâm phủ mà còn phải học cách đối mặt với những người liên tục tìm cách cản trở mình. Hành trình đi lên từ thân phận thấp kém khiến nhân vật nhận được sự đồng cảm từ người xem.

Bộ phim cũng tạo được sức hút đáng chú ý trong bối cảnh nhiều tác phẩm cổ trang ra mắt năm 2026 chưa đạt hiệu ứng như kỳ vọng. Cùng với Trục Ngọc, Lan Hương Như Cố được xem là một trong những dự án cổ trang nổi bật của năm theo mức độ thảo luận được bài viết đề cập. Với nhiệt độ Weibo đạt 67,59 triệu trong một tuần, Đàm Tùng Vận bỏ xa các diễn viên còn lại trong danh sách. Thành tích này phần nào phản ánh sức hút của nữ chính cũng như sự quan tâm mà khán giả dành cho hành trình của Hứa Lan Hương.

Dàn diễn viên nữ góp phần tạo sức hút cho Lan Hương Như Cố

Bên cạnh Đàm Tùng Vận, Lan Hương Như Cố còn thu hút khán giả nhờ tuyến nhân vật nữ đa dạng. Từ Lữ Tiết Nhi có số phận nhiều trắc trở, Cam Đường kiên trì tìm kiếm cuộc sống tự do đến Triệu Tinh Đường và Đỗ Thúy Tước với những toan tính phức tạp, mỗi nhân vật đều góp phần tạo nên những xung đột riêng cho câu chuyện.

Đáng chú ý, Lý Mộng và Trịnh Hợp Huệ Tử tiếp tục nhận được sự quan tâm nhờ những vai diễn có tính cách nhiều lớp. Trong khi Lý Mộng thể hiện một nhân vật phản diện khiến người xem vừa bất bình vừa thương cảm, Trịnh Hợp Huệ Tử tạo dấu ấn với hình tượng nữ nhân có nhiều mưu tính. Dù bảng xếp hạng dựa trên nhiệt độ thảo luận trực tuyến trong một tuần và không đại diện cho toàn bộ đánh giá của khán giả, kết quả vẫn cho thấy mức độ chú ý dành cho dàn diễn viên nữ của Lan Hương Như Cố. Sự kết hợp giữa tuyến chính và các vai phụ có câu chuyện riêng là một trong những yếu tố giúp bộ phim duy trì sức nóng.