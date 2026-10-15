Chân váy ngang gối tái chiếm tủ đồ của giới mộ điệu

Tại Tuần lễ Thời trang Milan, Prada mở màn bằng bộ sưu tập gồm 63 thiết kế dành riêng cho chân váy. Dù độ dài đa dạng, phần lớn thiết kế có chiều dài ngang gối, phom dáng bán cấu trúc với chất liệu satin hoặc len. Một số mẫu được tạo điểm nhấn bằng dải khóa dán Velcro khác thường, trong khi những thiết kế khác sử dụng lớp phủ xuyên thấu. Các kiểu chân váy này gợi nhắc đến phong cách đặc trưng của bà Miuccia Prada với công thức phối áo len đơn giản cùng chân váy. Nhà thiết kế từng ví chân váy như áo phông trong tủ đồ của mình, nhấn mạnh tính linh hoạt của món đồ.

Tại Paris, bộ sưu tập của Saint Laurent dưới sự dẫn dắt của Anthony Vaccarello cũng đưa chân váy ngang gối trở thành điểm nhấn. Dù sắc vàng phủ trên các thiết kế là chủ đề nổi bật, nhiều bộ trang phục sử dụng chân váy bút chì dài qua gối. Ngày hôm sau, Dries Van Noten tiếp tục khai thác phom dáng này qua loạt trang phục kết hợp những họa tiết tương phản, mang vẻ ngoài quyến rũ.

Prada mở màn bằng bộ sưu tập gồm 63 thiết kế dành riêng cho chân váy. Ảnh: LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT

Xu hướng còn xuất hiện tại nhiều kinh đô thời trang khác. Ở New York, Joseph Altuzarra giới thiệu chân váy bút chì xẻ tà, kết hợp cùng giày brogue và sơ mi phom rộng. Tory Burch phối chân váy với áo cardigan thêu, trong khi Michael Kors lựa chọn áo polo dệt kim và blazer. Tại London, Burberry làm mới chân váy ngang gối bằng chất liệu mang tính ứng dụng, đi cùng áo khoác đồng bộ.

Ở Italy, Ferragamo lược bỏ cấu trúc cứng nhắc của bộ suit chân váy thập niên 1940. Gucci kết hợp chân váy bút chì bằng len với áo khoác lông giả, tạo hình ảnh những quý cô nổi loạn mang phong thái quý tộc. Trong khi đó, Marni đưa nhiều thiết kế ngang gối vào thế giới thời trang mang tinh thần mod độc đáo của thương hiệu.

Sự trở lại này đã được báo hiệu từ các mùa trước, một phần nhờ những bộ suit chân váy có phom dáng thoải mái do Matthieu Blazy thúc đẩy tại Chanel. Tuy nhiên, đến mùa mốt hiện tại, kiểu chân váy này xuất hiện dày đặc hơn trên sàn diễn, cho thấy vị thế ngày càng rõ nét trong xu hướng thời trang nữ.

Trong thế kỷ 20, thời trang thường quy định độ dài chân váy đặc trưng cho từng mùa. Ngày nay, xu hướng không còn vận động theo một chiều hướng duy nhất và nhiều độ dài khác nhau có thể cùng được ưa chuộng. Tuy nhiên, chân váy ngang gối từng là lựa chọn ít được chú ý. Cuối thập niên 2010, thời trang chủ yếu xoay quanh hai thái cực: chân váy mini ngắn hoặc chân váy maxi dài. Ngay cả chân váy midi cũng thường có độ dài đến giữa bắp chân.

Việc dần mất đi vị thế khiến chân váy ngang gối gắn với hình ảnh trưởng thành, kín đáo, thậm chí có phần đứng tuổi. Chính những định kiến đó lại tạo cơ hội để các nhà thiết kế khai thác phom dáng này theo hướng mới. Trên sàn diễn hiện nay, chân váy ngang gối vừa gợi vẻ nữ tính, thanh lịch, vừa mang nét trí thức và tinh thần cổ điển.

Dries Van Noten tiếp tục khai thác phom dáng này qua loạt trang phục kết hợp những họa tiết tương phản, mang vẻ ngoài quyến rũ. Ảnh: Ảnh: LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT

Chân váy bút chì vốn gắn liền với môi trường công sở, nhưng các thiết kế mùa này không bó sát như kiểu dáng truyền thống mà thường có độ xòe nhẹ theo phom chữ A. Hình ảnh ấy gợi liên tưởng đến phong cách của những nhân vật nữ ham đọc sách trong các bộ phim thập niên 2010. Dù vậy, chất liệu và cách tạo kiểu mới là yếu tố giúp chân váy ngang gối trở nên nổi bật.

Da bóng, chi tiết thêu pha lê hay túi hộp lấy cảm hứng từ trang phục safari đem đến diện mạo mới cho món đồ quen thuộc. Nhiều nhà mốt kết hợp chân váy với sơ mi phom rộng, áo khoác tiện dụng, phụ kiện phá cách và những đôi giày có phom chắc chắn như giày pump hoặc brogue đế bằng. Thay vì những đôi giày cao gót mảnh, cách phối này tạo nên vẻ ngoài cá tính, gợi nhớ đến các bộ sưu tập Prada trong thập niên 2000 và 2010.

Sự trở lại của chân váy ngang gối cũng tạo nên sự tương phản với xu hướng quần áo nữ trong những năm gần đây. Nhiều mùa mốt vừa qua chứng kiến sự lên ngôi của quần, đặc biệt là quần ống rộng, phom dáng rộng rãi và có phần xuề xòa. Phoebe Philo cùng những nhà thiết kế có chung tư duy góp phần phổ biến hình ảnh thời trang phóng khoáng qua quần cargo rộng và áo khoác da bóng. Đây là cách tiếp cận đề cao tính thực dụng, không đặt nặng vẻ nữ tính theo khuôn mẫu truyền thống.

Marni đưa nhiều thiết kế ngang gối vào thế giới thời trang mang tinh thần mod độc đáo của thương hiệu. Ảnh: Ảnh: LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT

So với phong cách đó, chân váy ngang gối mang đến diện mạo nữ tính rõ nét hơn và có phần kém thực dụng. Tuy nhiên, kiểu dáng này vẫn giữ được nét tinh tế nhờ sự kết hợp giữa phom cổ điển, chất liệu mới và cách phối đồ linh hoạt. Chân váy ngang gối có thể không tạo cảm giác nổi loạn, cá tính theo cách áo khoác da làm được, nhưng cũng không hướng đến mục tiêu ấy.

Thay vào đó, những nhà thiết kế đưa kiểu chân váy này trở lại đang theo đuổi vẻ đẹp thanh lịch, quyến rũ và giàu tính thời trang. Từ sàn diễn đến tủ đồ thường ngày, chân váy ngang gối cho thấy sức hút của một phom dáng từng bị xem là lỗi mốt, nay được làm mới để phù hợp với tinh thần thời trang đương đại.