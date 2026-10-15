Mới đây, diễn viên Thanh Hương thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh hậu trường quá trình hóa trang cho một vai diễn trên sân khấu kịch. Nữ diễn viên xuất hiện với phần đầu cạo trọc, gương mặt trang điểm đậm cùng đôi mắt kẻ sắc nét. Diện mạo khác hẳn hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh khiến nhiều khán giả bất ngờ và tò mò về nhân vật cô đảm nhận.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả để lại lời nhắn như: "Tóc chị đâu rồi?", "Giao diện mới quá, chúc em nhiều vai hay nha", "Hóa trang vẫn không thể giấu được sự xinh đẹp này". Một số người cũng bày tỏ sự tò mò về vai diễn của Thanh Hương: "Chị nhập vai diễn nào đó ạ, tò mò quá".

Diện mạo khác lạ của diễn viên Thanh Hương.

Thanh Hương được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng. Cô ghi dấu ấn với những dạng vai đa dạng, từ các nhân vật cá tính, mạnh mẽ đến những người phụ nữ có số phận nhiều thăng trầm. Trong đó, vai Phan Hương trong Người phán xử, Lan trong Quỳnh búp bê và Luyến trong Cuộc đời vẫn đẹp sao là những vai diễn giúp nữ diễn viên đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Những năm gần đây, Thanh Hương mở rộng hoạt động sang lĩnh vực điện ảnh. Năm 2025, cô tham gia Tìm xác: Ma không đầu với vai Linh. Cùng năm, nữ diễn viên góp mặt trong Thiên Đường Máu, đảm nhận vai Mỹ, nhân vật phản diện có liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Vai diễn mang màu sắc khác so với những hình tượng người phụ nữ nhiều bất hạnh mà Thanh Hương từng thể hiện trên màn ảnh nhỏ.

Đến năm 2026, nữ diễn viên tiếp tục xuất hiện trong phim điện ảnh Mùi Phở với vai Kiều. Tác phẩm thuộc thể loại gia đình, ra mắt dịp Tết Nguyên đán, bổ sung thêm một màu sắc mới trong hành trình diễn xuất của Thanh Hương trên màn ảnh rộng.

Thanh Hương là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam.

Sắp tới, Thanh Hương góp mặt trong phim điện ảnh Người được chọn. Tác phẩm thuộc thể loại tâm lý chính kịch, khai thác đề tài tín ngưỡng thờ Mẫu và nghi lễ hầu đồng. Hiện tại, thông tin về nhân vật do nữ diễn viên đảm nhận chưa được tiết lộ. Bộ phim dự kiến khởi chiếu vào tháng 11/2026.

Với hình ảnh hậu trường hóa trang có phần đầu cạo trọc, Thanh Hương khiến khán giả tò mò về vai diễn trên sân khấu kịch. Trong khi danh tính nhân vật chưa được hé lộ, người hâm mộ tiếp tục chờ đợi những thông tin mới từ nữ diễn viên về dự án này.