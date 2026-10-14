Chiếc đồng hồ bình dân gây chú ý trong chính trường Thái Lan

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (giữa) tại cuộc họp báo ở Bangkok ngày 15/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo truyền thông Ấn Độ, chiếc đồng hồ Casio AE1200WH khắc tên Thủ tướng Anutin Charnvirakul đang xuất hiện ngày càng nhiều trên cổ tay các bộ trưởng, quan chức cấp cao Thái Lan.

Chiếc đồng hồ điện tử này được mệnh danh là "Casio Royale", mang phong cách hoài cổ pha nét tương lai, nổi bật với màn hình hiển thị bản đồ thế giới.

"Giá trị của món đồ ta đeo không chỉ nằm ở giá tiền. Với tôi, giá trị ấy nằm ở người đã tặng nó", Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Siripong Angkasakulkiat – một trong những người được tặng "Casio Royale" chia sẻ với truyền thông. Ông nhận chiếc đồng hồ từ Thủ tướng Anutin sau cuộc họp nội các gần đây và hầu như ngày nào cũng đeo nó. Ông Siripong Angkasakulkiat còn nói rằng bản thân gần như đã bỏ hẳn thói quen đeo những chiếc đồng hồ xa xỉ trị giá hàng chục nghìn USD.

Theo lời ông Siripong, Thủ tướng Anutin thường mua những chiếc đồng hồ Casio này tại các cửa hàng nhỏ và chợ trong các chuyến đi công tác và thị sát quanh Bangkok, sau đó cho khắc tên mình lên đồng hồ trước khi đem tặng.

Người phát ngôn chính phủ Ekkapob Pianpises cho biết Thủ tướng Anutin đơn giản là thích chiếc đồng hồ vì tính tiện dụng và muốn chia sẻ nó với người khác.

Những chiếc đồng hồ Casio với vẻ ngoài giản dị này phản ánh xu hướng toàn cầu về cách thể hiện đẳng cấp, nơi món đồ rẻ tiền hoặc kín đáo lại có thể bộc lộ sự giàu sang, gu thẩm mỹ hoặc vị thế của người sở hữu đối với những ai am hiểu.

Từ các món đồ thuộc phong cách "sang trọng thầm lặng" (quiet luxury) cho đến những chiếc túi vải thông thường in tên các công ty quản lý người mẫu danh tiếng… là dấu hiệu nhận biết mang tính "nội bộ" cho thấy chủ nhân thuộc về một nhóm người đặc biệt.