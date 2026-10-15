'Ông hoàng phòng vé' Ha Jung Woo cưới nữ diễn viên kém 11 tuổi

Mới đây, diễn viên Ha Jung Woo xác nhận kết hôn với bạn gái kém 11 tuổi Cha Jung Won sau 6 năm hẹn hò. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả.

Cụ thể, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Ha Jung Woo và Cha Jung Won sẽ chính thức về chung một nhà vào cuối năm nay. Theo thông tin được công bố, hôn lễ của hai diễn viên sẽ diễn ra vào ngày 13/12 tại một khách sạn ở Seoul. Buổi lễ được tổ chức kín đáo, không công khai rộng rãi với truyền thông.

Thông tin nam diễn viên Ha Jung Woo kết hôn cùng đồng nghiệp kém 11 tuổi đang nhận sự quan tâm từ nhiều khán giả. (Ảnh Star News)

Bên cạnh thông tin kết hôn, tin đồn Cha Jung Won mang thai cũng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, phía cặp đôi đã bác bỏ những suy đoán này, khẳng định việc tổ chức đám cưới không đồng nghĩa với chuyện nữ diễn viên đang mang thai.

Ha Jung Woo và Cha Jung Won bắt đầu mối quan hệ tình cảm từ năm 2020. Hai người quen biết nhau thông qua công việc diễn xuất, từ mối quan hệ đồng nghiệp trong ngành giải trí dần phát triển thành người yêu. Đến tháng 2 năm nay, cặp đôi mới chính thức xác nhận chuyện hẹn hò trước công chúng.

Thời điểm đó, cả hai từng vướng tin đồn tổ chức đám cưới vào tháng 7. Tuy nhiên, thông tin này nhanh chóng bị phủ nhận với lý do chưa có kế hoạch cụ thể. Việc ấn định ngày cưới vào tháng 12 đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ kéo dài khoảng 6 năm của hai diễn viên.

Khán giả chúc mừng "ông hoàng phòng vé" Ha Jung Woo và Cha Jung Won. (Ảnh Star News)

Ha Jung Woo sinh năm 1978, tên thật là Kim Sung Hoon, được xem là một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Hàn Quốc. Anh ra mắt năm 2003 với bộ phim Madeleine và từng góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách như The Chaser, Take Off, Nameless Gangster: Rules of the Time, The Berlin File, The Terror Live, Assassination và loạt phim Along with the Gods.

Không chỉ thành công với vai trò diễn viên, Ha Jung Woo còn thử sức trong lĩnh vực đạo diễn. Anh từng thực hiện các bộ phim như Fasten Your Seatbelt, Chronicle of a Blood Merchant, Lobby và The People Upstairs. Gần đây, nam diễn viên tham gia bộ phim truyền hình The Landlord .

Với sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ cùng hàng loạt bộ phim đạt thành tích phòng vé ấn tượng, Ha Jung Woo thường được truyền thông nhắc đến như một trong những nam diễn viên có sức hút lớn của màn ảnh rộng Hàn Quốc. Anh còn là con trai của diễn viên gạo cội Kim Yong Gun.

Trong khi đó, Cha Jung Won sinh năm 1989, ra mắt làng giải trí năm 2012 qua bộ phim điện ảnh Horror Stories. Bên cạnh diễn xuất, cô còn hoạt động trong lĩnh vực thời trang và xây dựng hình ảnh cá nhân gắn với phong cách thanh lịch, hiện đại.

Nữ diễn viên từng tham gia các bộ phim truyền hình như She Was Pretty, Lawless Lawyer, Special Labor Inspector Jo và Player 2: Master of Swindlers.

Thông tin Ha Jung Woo kết hôn với bạn gái kém 11 tuổi nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Sau nhiều năm duy trì chuyện tình cảm tương đối kín tiếng, cặp đôi chuẩn bị bước sang một chặng đường mới, trong khi cả hai vẫn tiếp tục theo đuổi những dự án riêng trong lĩnh vực giải trí.