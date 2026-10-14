'Thế giới điên rồ' của siêu mẫu Tyra Banks

Theo People ngày 13/10, Tyra Banks đang chuẩn bị phát hành phiên bản sách nói đầu tiên của Modelland, cuốn tiểu thuyết giả tưởng do cô sáng tác và xuất bản năm 2011. Dự án được thực hiện thông qua Listening Library, đơn vị trực thuộc nhà xuất bản Penguin Random House, dự kiến ra mắt ngày 3/11.

Đáng chú ý, siêu mẫu 52 tuổi trực tiếp đảm nhận toàn bộ phần đọc sách, thể hiện giọng nói của hơn 50 nhân vật khác nhau. Với thời lượng gần 19 giờ, đây là thử thách không nhỏ đối với người sáng lập chương trình America's Next Top Model.

Tyra Banks trực tiếp đảm nhận giọng đọc của hơn 50 nhân vật trong phiên bản sách nói của Modelland. Ảnh: Marc Olivier LeBlanc.

“Trời ơi, tôi là người tạo ra những nhân vật này, nhưng chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải hóa thân thành tất cả họ”, Banks chia sẻ với People.

Theo nữ siêu mẫu, Modelland bất ngờ thu hút sự quan tâm trở lại trong mùa hè năm nay, sau khoảng 15 năm xuất bản. Sự chú ý của công chúng khiến cô quyết định đưa tác phẩm trở lại dưới hình thức sách nói.

Quá trình thu âm kéo dài nhiều giờ, đòi hỏi Banks liên tục thay đổi giọng điệu để thể hiện các nhân vật. Cô thừa nhận công việc này vất vả hơn nhiều so với tưởng tượng, đặc biệt khi nguyên tác dài tới 576 trang.

“Đó thực sự là một quá trình khắc nghiệt. Tôi bị đau họng, đau lưng, phải ngồi hàng giờ liền trong phòng thu. Nhưng trải nghiệm ấy cũng rất kỳ diệu. Những nhân vật này đã tồn tại lặng lẽ trong trí tưởng tượng của tôi suốt nhiều năm. Giờ đây, tôi được nghe họ cất tiếng nói thông qua chính mình”, cô kể.

Banks cho biết thế giới trong Modelland luôn hiện hữu sống động trong tâm trí cô. Khi sáng tác, nữ siêu mẫu hình dung bản thân thực sự bước vào những địa điểm trong truyện, từ khuôn viên trường học đến ngôi nhà kỳ quặc của nhân vật chính Tookie hay quảng trường rộng lớn.

“Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó mình phải hóa thân thành cả thế giới điên rồ mà bản thân đã tạo ra”, cô nói.

Theo People, một đoạn trích từ phiên bản sách nói đã được giới thiệu độc quyền trước ngày phát hành. Tác phẩm dự kiến ra mắt chính thức vào ngày 3/11 và hiện đã mở đặt trước trên các kênh phân phối sách.

Tiểu thuyết Modelland của Tyra Banks bất ngờ được quan tâm trở lại sau 15 năm ra mắt. Ảnh: Penguin Random House Audio.

Ra mắt năm 2011, Modelland là tiểu thuyết giả tưởng đầu tay của Tyra Banks, dài 576 trang, lấy cảm hứng từ những trải nghiệm của cô trong ngành thời trang. Tác phẩm xoay quanh Tookie De La Crème, một cô gái 15 tuổi có ngoại hình khác biệt với những tiêu chuẩn sắc đẹp thông thường. Tookie bất ngờ được lựa chọn vào Modelland, học viện đào tạo người mẫu bí ẩn nằm trên đỉnh núi. Tại đây, mỗi năm chỉ có một số ít cô gái được trao cơ hội trở thành Intoxibellas, những siêu mẫu sở hữu danh tiếng và năng lực đặc biệt.

Cùng ba người bạn mới, Tookie phải trải qua hàng loạt thử thách khắc nghiệt để chứng minh bản thân. Tuy nhiên, càng tiến sâu vào quá trình đào tạo, cô càng phát hiện những bí mật đen tối ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng của học viện. Thông qua thế giới giả tưởng này, Tyra Banks khai thác những áp lực về ngoại hình, tiêu chuẩn sắc đẹp và sự cạnh tranh trong ngành người mẫu, đồng thời đề cao tình bạn, lòng dũng cảm và hành trình học cách chấp nhận bản thân.