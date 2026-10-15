Emoura Phạm nối lại chuỗi thành tích Top 5 của Việt Nam tại Miss Grand International

Đêm chung kết Miss Grand International 2026 diễn ra tại Bangkok tối 10/10, Emoura Phạm góp mặt trong Top 5 cùng các đại diện Ecuador, Guatemala, Hà Lan và Tanzania. Chung cuộc, thí sinh Tanzania đăng quang, còn đại diện Việt Nam được xướng tên ở vị trí Á hậu 4.

Emoura Phạm được xướng tên ở vị trí Á hậu 4. Ảnh: BTC

Thành tích của Emoura có ý nghĩa đáng chú ý khi hai đại diện Việt Nam tại các mùa giải 2024 và 2025 đều không được gọi tên trong bảng xếp hạng chung cuộc. Sau khoảng thời gian này, việc trở lại nhóm thí sinh dẫn đầu giúp Việt Nam có thêm một dấu mốc tại đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Trước Emoura ba năm, Lê Hoàng Phương cũng kết thúc hành trình Miss Grand International với danh hiệu Á hậu 4. Tại mùa giải năm 2023 tổ chức ở TP.HCM, cô cạnh tranh vị trí cao nhất cùng đại diện Peru, Myanmar, Colombia và Mỹ. Người đẹp Peru Luciana Fuster là thí sinh đăng quang năm đó.

Năm 2023, Lê Hoàng Phương cũng kết thúc hành trình Miss Grand International với danh hiệu Á hậu 4. Ảnh: BTC

Dù cùng nhận một danh hiệu, hai đại diện Việt Nam có những điểm nhấn riêng trong hành trình dự thi. Nếu Lê Hoàng Phương có thêm giải thưởng ở phần thi trang phục dân tộc, Emoura gây chú ý với kết quả Top 5 trong mùa giải đánh dấu sự trở lại của Việt Nam trên bảng xếp hạng chung cuộc.

Tại Miss Grand International 2023, bên cạnh danh hiệu Á hậu 4, Lê Hoàng Phương còn được trao giải Trang phục dân tộc đẹp nhất cùng đại diện Nhật Bản và Nigeria. Đây là thành tích bổ sung giúp hành trình của cô không chỉ được ghi nhận qua thứ hạng cuối cùng.

Trong phần thuyết trình về hòa bình, người đẹp Việt Nam đề cập đến những tổn thương mà chiến tranh để lại, từ trẻ em sinh ra giữa xung đột đến các gia đình bị chia cắt và người dân mất nhà cửa. Cô kêu gọi các quốc gia lựa chọn đối thoại thay vì sử dụng vũ lực để giải quyết bất đồng.

Thông điệp này gắn với định hướng của Miss Grand International về việc chấm dứt chiến tranh và bạo lực. Nhờ đó, phần thể hiện của Lê Hoàng Phương có thêm dấu ấn bên cạnh kết quả thi đấu, dù danh hiệu Á hậu 4 vẫn là thứ hạng chính thức của cô tại cuộc thi.

Ở mùa giải năm 2026, Emoura Phạm trải qua các phần thi áo tắm, dạ hội, trang phục dân tộc và thuyết trình về hòa bình trước khi tiến đến vòng quyết định. Trong phần thi tài năng, cô trình diễn ca khúc “Espresso” của Sabrina Carpenter kết hợp vũ đạo, qua đó lọt Top 15.

Việc duy trì sự hiện diện qua nhiều hoạt động giúp đại diện Việt Nam tiếp tục hành trình tại cuộc thi và cuối cùng giành vị trí trong Top 5. Tuy nhiên, từ kết quả của một mùa giải, chưa thể khẳng định Việt Nam đã trở lại ổn định ở nhóm dẫn đầu.

Nhìn từ hai mùa giải 2023 và 2026, danh hiệu Á hậu 4 là điểm chung giữa Lê Hoàng Phương và Emoura Phạm, nhưng mỗi người có một dấu ấn riêng. Một bên có thêm giải thưởng Trang phục dân tộc đẹp nhất và phần trình bày thông điệp hòa bình, bên còn lại đưa Việt Nam trở lại Top 5 sau hai mùa vắng mặt trong bảng xếp hạng chung cuộc.

Ảnh: Tổng hợp