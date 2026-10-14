Giá vàng hôm nay (chiều 14-10): Giảm mạnh

Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI cùng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng miếng Phú Quý mua vào thấp hơn các thương hiệu khác 500.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 139,8 - 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng giá bán ra so với phiên chốt hôm qua.

Giá vàng hôm nay (chiều 14-10): Giá vàng trong nước phổ biến giảm 1 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa: suckhoedoisong.vn

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn chiều nay cũng đồng loạt giảm mạnh ở các thương hiệu, giá bán ra vàng nhẫn cao nhất ở mức 143 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, 2 thương hiệu SJC và PNJ cùng giao dịch ở mức 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 139 - 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Riêng vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải có giá mua vào ở mức 138 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với với phiên chốt hôm qua.

*Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng lúc 13 giờ (giờ Việt Nam) niêm yết quanh ngưỡng 4.148 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,6 triệu đồng/lượng.

Theo Reuters, trong phiên giao dịch ngày 14-10, thị trường vàng tương đối trầm lắng khi giới đầu tư thận trọng chờ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ông Ilya Spivak, Trưởng bộ phận kinh tế vĩ mô toàn cầu tại Tastylive nhận định, dù giá vàng chưa có biến động đáng kể, việc kim loại quý này giữ được vùng giá hiện tại trong bối cảnh giá dầu tăng cho thấy thị trường đang tìm kiếm động lực để phục hồi. Theo chuyên gia này, nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố, gồm CPI, chỉ số giá sản xuất (PPI) và doanh số bán lẻ, cho thấy đà tăng trưởng kinh tế suy yếu, giới đầu tư có thể giảm kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay, qua đó tạo động lực hỗ trợ giá vàng.

Tuy nhiên, triển vọng giá vàng vẫn chịu sức ép từ khả năng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams cho rằng Ngân hàng trung ương Mỹ có thể cần tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay nhằm kiểm soát lạm phát.

Trong khi đó, Thống đốc Fed Christopher Waller nhận định, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng gần đây chủ yếu phản ánh triển vọng tăng trưởng kinh tế mạnh hơn, còn kỳ vọng lạm phát vẫn được kiểm soát tương đối ổn định.