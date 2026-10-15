Rosé biểu diễn tại sự kiện từ thiện do Leonardo DiCaprio đồng chủ trì

Rosé (BLACKPINK) sẽ trở thành khách mời biểu diễn đặc biệt tại Art+Film Gala lần thứ 15 của Bảo tàng Nghệ thuật Hạt Los Angeles (LACMA), diễn ra vào ngày 7/11 tại Mỹ. Sự kiện do tài tử Leonardo DiCaprio và thành viên hội đồng quản trị LACMA Eva Chow đồng chủ trì, quy tụ những tên tuổi nổi bật trong lĩnh vực nghệ thuật và điện ảnh.

Theo thông báo được LACMA công bố ngày 13/10 (giờ địa phương), Rosé sẽ góp mặt với tư cách nghệ sĩ biểu diễn tại Art+Film Gala 2026. Đây là một trong những sự kiện văn hóa thường niên đáng chú ý tại Los Angeles, nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp nổi bật cho nghệ thuật thị giác và điện ảnh, đồng thời gây quỹ phục vụ các hoạt động của bảo tàng.

Eva Chow dành lời khen cho nữ ca sĩ BLACKPINK, cho rằng tài năng và phong cách độc đáo của Rosé sẽ góp phần làm nổi bật tinh thần của chương trình. Việc được lựa chọn biểu diễn tại sự kiện cũng đánh dấu bước tiến mới trong hành trình hoạt động quốc tế của giọng ca người Hàn Quốc gốc New Zealand.

Đáng chú ý, Rosé từng tham dự Art+Film Gala vào năm 2022 và 2023. Tuy nhiên, trong lần trở lại này, cô không chỉ xuất hiện trên thảm đỏ mà còn đảm nhận vai trò nghệ sĩ biểu diễn. Trước đó, sân khấu của sự kiện từng có sự góp mặt của nhiều ngôi sao quốc tế, trong đó có Doja Cat, Charli XCX và Anderson .Paak.

Art+Film Gala năm nay sẽ tôn vinh nghệ sĩ Vija Celmins cùng đạo diễn Denis Villeneuve, người đứng sau loạt phim điện ảnh nổi tiếng Dune. Bên cạnh Leonardo DiCaprio và Eva Chow, thương hiệu thời trang Gucci cũng tham gia với vai trò nhà tài trợ chính.

Đây không phải một buổi hòa nhạc thông thường mà là sự kiện kết hợp giữa hoạt động tôn vinh nghệ thuật và gây quỹ từ thiện. Toàn bộ nguồn thu sẽ được sử dụng để hỗ trợ các chương trình triển lãm, giáo dục, lưu trữ và phát triển bộ sưu tập của bảo tàng, cũng như tăng cường các hoạt động liên quan đến điện ảnh.

Với Rosé, sân khấu lần này diễn ra trong bối cảnh sự nghiệp solo của cô tiếp tục ghi nhận những dấu ấn đáng chú ý. Album phòng thu đầu tay rosie cùng ca khúc hợp tác với Bruno Mars, APT, đã góp phần đưa tên tuổi nữ ca sĩ đến gần hơn với công chúng quốc tế. Ca khúc này tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng âm nhạc, củng cố vị thế của Rosé trong thị trường nhạc pop toàn cầu.

Tháng trước, cô tiếp tục duy trì hoạt động âm nhạc quốc tế với đĩa đơn new trick, hợp tác cùng Apple. Những dự án liên tiếp cho thấy Rosé đang mở rộng hình ảnh cá nhân bên cạnh các hoạt động cùng BLACKPINK.

Sự xuất hiện tại Art+Film Gala 2026 vì thế không chỉ là một lần góp mặt tại sự kiện danh giá ở Hollywood, mà còn là cơ hội để Rosé khẳng định sức hút của một nghệ sĩ solo trên sân khấu quốc tế. Việc được lựa chọn biểu diễn bên cạnh những tên tuổi lớn trong lĩnh vực nghệ thuật và điện ảnh tiếp tục cho thấy hình ảnh của nữ ca sĩ đang vượt ra ngoài phạm vi Kpop.