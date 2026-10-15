Top 10 phim Hoa ngữ nổi tiếng nhất nền tảng Tencent: Triệu Lộ Tư và Dương Tử chiếm sóng

Thị trường phim Hoa ngữ những năm gần đây liên tục chứng kiến sự xuất hiện của nhiều tác phẩm tạo được tiếng vang nhờ nội dung hấp dẫn, dàn diễn viên nổi tiếng và sức hút trên các nền tảng trực tuyến. Trong danh sách 10 bộ phim nổi bật theo bảng xếp hạng nhiệt độ Tencent được đề cập, Triệu Lộ Tư và Dương Tử đều góp mặt với những tác phẩm được bàn luận rộng rãi.

10. Dư Sinh, Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Diễn viên: Tiêu Chiến, Dương Tử

Dư Sinh, Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn xoay quanh chuyện tình giữa bác sĩ Cố Ngụy (Tiêu Chiến) và cô sinh viên âm nhạc Lâm Chi Hiệu (Dương Tử). Từ cuộc gặp gỡ khi cha Chi Hiệu nhập viện, cả hai dần thấu hiểu và bước vào cuộc sống của nhau. Phim ghi điểm nhờ phản ứng hóa học của cặp đôi cùng câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, ấm áp.

9. Khai Đoan

Diễn viên: Bạch Kính Đình, Triệu Kim Mạch

Khai Đoan kết hợp vòng lặp thời gian với yếu tố trinh thám, xoay quanh vụ nổ xe buýt bí ẩn. Bạch Kính Đình và Triệu Kim Mạch vào vai hai nhân vật liên tục quay về thời điểm trước thảm kịch, tìm kiếm manh mối để ngăn chặn tai nạn. Phim thu hút nhờ tình tiết hồi hộp, những cú giải đố bất ngờ và câu chuyện về số phận các hành khách.

8. Dữ Phượng Hành

Diễn viên: Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân

Sau thành công của Sở Kiều Truyện, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tái hợp trong Dữ Phượng Hành. Phim xoay quanh Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh), nữ tướng mạnh mẽ, và Hành Chỉ thần quân (Lâm Canh Tân). Chuyển thể từ tiểu thuyết của Cửu Lộ Phi Hương, tác phẩm thu hút nhờ bối cảnh tiên hiệp kỳ ảo, tạo hình đẹp mắt và phản ứng hóa học của cặp đôi chính.

7. Hãy Để Tôi Tỏa Sáng

Diễn viên: Triệu Lộ Tư, Trần Vỹ Đình

Ra mắt năm 2025, Hãy Để Tôi Tỏa Sáng gây chú ý với câu chuyện hôn nhân nhiều bí mật. Triệu Lộ Tư vào vai Hứa Nghiên, cô gái tham vọng, sẵn sàng thay đổi bản thân để đổi đời. Sau khi kết hôn với Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình), cô liên tục đối mặt với những biến cố. Phim thu hút nhờ tình tiết bất ngờ và màn đấu trí giữa hai nhân vật.

6. Tuyết Trung Hãn Đao Hành

Diễn viên: Trương Nhược Quân

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, Tuyết Trung Hãn Đao Hành xoay quanh hành trình của Từ Phượng Niên (Trương Nhược Quân) giữa giang hồ và triều đình. Phim kết hợp võ hiệp, quyền mưu cùng những cuộc đấu trí căng thẳng, với sự góp mặt của Hồ Quân trong vai Từ Kiêu. Tuy nhiên, các cảnh võ thuật và lựa chọn diễn viên vẫn gây tranh luận.

5. Tinh Hán Xán Lạn - Nguyệt Thăng Thương Hải

Diễn viên: Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư

Tinh Hán Xán Lạn - Nguyệt Thăng Thương Hải xoay quanh chuyện tình giữa tướng quân Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) và Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư), cô gái cá tính, độc lập. Không chỉ khai thác tình yêu, phim còn đề cập đến tình thân, sự trưởng thành và những cuộc đấu quyền lực trong hoàng tộc. Sự kết hợp ăn ý của cặp đôi chính góp phần tạo nên sức hút cho tác phẩm.

4. Trường Tương Tư

Diễn viên: Dương Tử, Trương Vãn Ý

Trường Tương Tư xoay quanh Tiểu Yêu (Dương Tử) cùng những mối quan hệ tình cảm phức tạp với Đồ Sơn Cảnh, Tương Liễu và Thương Huyền. Phim gây chú ý nhờ dàn diễn viên gồm Trương Vãn Ý, Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ, cùng những lựa chọn tình cảm đầy giằng xé. Tuy nhiên, phần hai nhận ý kiến trái chiều vì nhịp phim chậm và tuyến quyền mưu chưa đủ sâu.

3. Lan Hương Như Cố

Diễn viên: Đàm Tùng Vận, Lưu Học Nghĩa

Lan Hương Như Cố do Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đóng chính, kể về Thẩm Gia Lan, cô gái đổi tên thành Hứa Lan Hương sau biến cố gia tộc, trở thành nha hoàn và âm thầm điều tra án oan. Phim thu hút nhờ câu chuyện báo thù, đấu đá gia tộc cùng bối cảnh cổ trang được đầu tư công phu, đồng thời vượt mốc 30.000 điểm nhiệt Tencent sau 5 ngày phát sóng.

2. Mộng Hoa Lục

Diễn viên: Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu

Mộng Hoa Lục xoay quanh Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi), cô gái kinh doanh quán trà tại Tiền Đường, sau đó đến Biện Kinh lập nghiệp cùng các chị em. Phim ghi dấu ấn nhờ câu chuyện về phụ nữ tự lập, tình bạn và hành trình vượt qua định kiến. Bên cạnh đó, màn kết hợp giữa Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu cùng bối cảnh thời Tống đẹp mắt cũng tạo sức hút cho tác phẩm.

1. Khánh Dư Niên 2

Diễn viên: Trương Nhược Quân, Lý Thấm

Đứng đầu danh sách, Khánh Dư Niên 2 tiếp tục câu chuyện về Phạm Nhàn (Trương Nhược Quân) khi trở về Nam Khánh, tiếp quản nội khố và bước sâu vào cuộc đấu quyền lực chốn triều đình. Phim thu hút nhờ những màn đấu trí với Khánh Đế, cùng diễn xuất của dàn diễn viên thực lực như Trần Đạo Minh và Ngô Cương, dù vẫn gây tranh luận về nhịp phim và việc thay đổi diễn viên.