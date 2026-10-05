Mỹ thành lập lực lượng 'siêu trí tuệ'

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông báo của ông Trump, lực lượng mới có nhiệm vụ đảm bảo Mỹ tiếp tục đi đầu trong phát triển “siêu trí tuệ” - lĩnh vực mà ông đánh giá có tầm ảnh hưởng vượt cả Cách mạng Công nghiệp và Internet.

Cơ quan này cũng sẽ đóng vai trò cầu nối giữa chính phủ liên bang với doanh nghiệp công nghệ, các tổ chức xã hội và nhà cung cấp hạ tầng trọng yếu.

Danh sách lãnh đạo lực lượng bao gồm một số quan chức cấp cao như Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang Andrew Ferguson và đại diện Bộ Quốc phòng phụ trách nghiên cứu - kỹ thuật.

Tuy nhiên, chi tiết về cơ chế giám sát và khung pháp lý vẫn chưa được công bố, trong bối cảnh nhiều chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ kêu gọi sớm thiết lập quy định rõ ràng cho AI.

Theo Nhà Trắng, lực lượng này sẽ rà soát các quy định hiện hành và đề xuất chính sách mới để quản lý rủi ro, đồng thời bảo đảm Mỹ duy trì lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ.

Động thái này diễn ra sau cuộc gặp giữa ông Trump và các lãnh đạo công nghệ lớn tại Nhà Trắng, phản ánh xu hướng siết chặt và định hình lại chiến lược AI của Washington trong giai đoạn mới.