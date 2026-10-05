Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo thành lập 'Lực lượng Siêu trí tuệ'

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Bloomberg

Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra thông báo nêu trên qua nền tảng mạng xã hội của mình hôm 4-10, trong bối cảnh các cuộc thảo luận về độ an toàn của AI ngày càng gia tăng. Tên gọi của nhóm chuyên trách phản ánh chủ trương của chính quyền ông Trump là thay cụm từ “Trí tuệ nhân tạo” (AI) bằng “Siêu trí tuệ” (SI).

Tổng thống Trump cho biết ban điều hành nhóm này bao gồm Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton, người giám sát các cơ quan tình báo như Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), cùng Chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang Andrew Ferguson và các quan chức khác.

Theo ông Trump, nhóm sẽ điều phối hoạt động phối hợp của chính phủ liên bang với các tổ chức như nhóm vì lợi ích cộng đồng, nhà cung cấp hạ tầng và doanh nghiệp AI, đồng thời báo cáo lên Tổng thống và Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles.

Tổng thống Trump nói: “Lực lượng Siêu trí tuệ có nhiệm vụ điều phối nỗ lực của Chính phủ Liên bang nhằm bảo đảm nước Mỹ tiếp tục dẫn đầu thế giới về Siêu trí tuệ” và “sẽ bảo vệ lợi ích cũng như cải thiện cuộc sống của toàn thể người dân Mỹ”.

Tháng trước, ông Trump từng cho biết sẽ thành lập “Lực lượng AI” và bổ nhiệm người đứng đầu trong thời gian tới. Tuy nhiên, sau khi thuật ngữ được đổi từ AI sang SI, tổ chức mới được cho là đã được đặt tên theo cách gọi SI.

Theo NHK