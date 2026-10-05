Tin thế giới tối 5-10: Tướng Iran tuyên bố Mỹ đã rút lực lượng cách biên giới hơn 1.000 km

Tướng Iran tuyên bố Mỹ đã rút lực lượng cách biên giới hơn 1.000 km

Chuẩn đô đốc Ali Fadavi, chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tuyên bố quân đội Mỹ đã rút hơn 1.000 km khỏi biên giới Iran.

Xuồng cao tốc Iran trên vịnh Ba Tư. Ảnh: Tasnim

Phát biểu trên truyền hình ngày 4-10, ông Fadavi cho rằng động thái này xuất phát từ “uy thế của Iran và sức mạnh của lực lượng lục quân thuộc IRGC”. Theo ông, đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra hồi tháng 2, không có tàu quân sự Mỹ hiện diện tại Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz, biển Oman hoặc khu vực phía bắc Ấn Độ Dương.

Phía Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.

Ông Fadavi cảnh báo Iran sẽ nhắm mục tiêu vào các căn cứ và tàu chiến Mỹ nếu Washington tiến hành một cuộc tấn công trên bộ. Ông đồng thời cho rằng Iran và Oman cần xây dựng, thực thi các quy tắc quản lý eo biển Hormuz.

Cùng ngày, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia cho biết Tehran có kế hoạch tăng tầm bắn các dòng tên lửa tầm xa sau những kết luận rút ra từ cuộc chiến kéo dài hơn 7 tháng với Mỹ.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Iran tiếp tục cảnh báo sẵn sàng cho một cuộc đối đầu quân sự mới, nhưng vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Mỹ.

Ukraine tuyên bố tập kích sân bay Nga, đánh trúng Su-35 và Su-34

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố các UAV tầm xa của nước này đã đánh trúng sân bay quân sự Khanskaya, thuộc Cộng hòa Adygea của Nga, rạng sáng 4-10.

Máy bay Sukhoi Su-34 của Nga. Ảnh: AFP

Theo SBU, lực lượng thuộc Trung tâm Tác chiến Đặc biệt “Alpha” đã thực hiện cuộc tấn công, đánh trúng một tiêm kích Su-35, một máy bay Su-34 và làm nổ một kho đạn tại sân bay. Cơ quan này cho biết mục tiêu nằm cách khu vực do Ukraine kiểm soát khoảng 500km.

Sân bay Khanskaya là nơi đóng quân của Căn cứ Huấn luyện Hàng không số 272 thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga. Trước đó, sân bay này từng bị Ukraine tập kích tầm xa vào tháng 12 năm ngoái.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 559 UAV Ukraine trong khoảng thời gian từ 20 giờ ngày 3-10 đến 8 giờ ngày 4-10.

Trước đó một ngày, UAV Ukraine cũng được cho là đã đánh trúng căn cứ UAV Tsymbulovo tại vùng Oryol của Nga.

Ngày 4-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ bắt đầu triển khai các loại tên lửa cỡ nhỏ tự sản xuất vào cuối tháng 10 để đối phó UAV phản lực của Nga, đồng thời mở rộng mạng lưới tháp pháo tự động quanh khu vực thủ đô.

Saudi Arabia giảm mạnh giá dầu bán sang châu Á

Ngày 5-10, Saudi Arabia giảm giá bán chính thức dầu thô xuất khẩu sang châu Á trong tháng 11 xuống mức thấp nhất trong 6 năm, trong khi tăng giá bán sang Tây Bắc châu Âu và Địa Trung Hải.

Ảnh nguồn SGGP

Theo tài liệu định giá của Saudi Aramco được trang At-Taqa tiếp cận, giá dầu Arab Light bán sang châu Á được ấn định thấp hơn 5 USD/thùng so với giá chuẩn Dubai/Oman, trong khi mức chênh lệch của tháng 10 là 2 USD/thùng.

Tại Tây Bắc châu Âu, Aramco tăng giá Arab Light khoảng 3 USD/thùng, lên mức cao hơn 0,85 USD/thùng so với giá dầu Brent. Tại Mỹ, giá xuất khẩu được giữ nguyên, cao hơn 4,60 USD/thùng so với chỉ số Argus.

Việc điều chỉnh giá theo từng khu vực diễn ra trong bối cảnh Saudi Arabia và 6 thành viên OPEC+ khác tiếp tục giữ nguyên sản lượng dầu trong tháng 11.

Saudi Arabia cũng đã nối lại hoạt động bốc dỡ dầu tại cảng Yanbu trên Biển Đỏ sau khi hoạt động này bị gián đoạn do UAV tấn công đường ống dẫn dầu Đông - Tây.

Thủ tướng Đức thăm Kiev, công bố gói hỗ trợ hơn 1,3 tỷ EUR

Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 4-10 đến Kiev, cùng Bộ trưởng Kinh tế Katherina Reiche và 10 lãnh đạo doanh nghiệp quốc phòng, năng lượng.

Thủ tướng Friedrich Merz đã đến thăm Ukraine. Ảnh: DPA

Theo thông tin được cung cấp, Đức dự kiến công bố kế hoạch chuyển giao hàng ngàn UAV đánh chặn cho Ukraine, nhằm đối phó các UAV chiến đấu tốc độ cao của Nga.

Đức cũng sẽ giải ngân 1 tỷ EUR từ ngân sách đã được phê duyệt cho viện trợ quân sự và 350 triệu EUR dành cho sửa chữa, tái thiết các nhà máy điện bị phá hủy.

Bên cạnh hỗ trợ quân sự, Đức và Ukraine đang thúc đẩy hoàn tất thỏa thuận sản xuất chung UAV, tên lửa và phần mềm liên quan. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hai nước đang tiến gần đến việc hoàn tất thỏa thuận, trong đó có kế hoạch đẩy nhanh sản xuất UAV đánh chặn.