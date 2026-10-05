Tây Ban Nha tổ chức bầu cử sớm sau thất bại về chính sách nhà ở

Ông Sanchez cho biết, cuộc bầu cử nhằm tìm kiếm sự ủng hộ lớn hơn của cử tri, trong bối cảnh chính phủ đang gặp khó khăn khi thông qua các chính sách tại Quốc hội.

"Để làm được nhiều hơn nữa, chúng ta cần đổi mới và mở rộng sự ủng hộ của người dân", ông Sanchez nói trong bài phát biểu trên truyền hình.

Thủ tướng Tây Ban Nha muốn đảng của ông giành được nhiều ghế hơn trong cuộc bầu cử, qua đó giúp chính phủ có thêm sự ủng hộ để tiếp tục thực hiện các chính sách.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Ảnh: X/sanchezcastejon

Ông Sanchez giữ chức Thủ tướng từ năm 2018. Đảng Xã hội của ông tìm kiếm sự ủng hộ từ các đảng khác trong Quốc hội.

Khó khăn này thể hiện rõ khi Quốc hội Tây Ban Nha bác bỏ một loạt biện pháp nhằm giảm áp lực đối với người thuê nhà. Các đề xuất bao gồm tự động gia hạn hợp đồng thuê và hạn chế việc đuổi những người thuê nhà có hoàn cảnh khó khăn.

Thất bại tại Quốc hội xảy ra đúng lúc vấn đề nhà ở đang gây bất mãn lớn tại Tây Ban Nha. Hàng chục nghìn người đã xuống đường tại Madrid và nhiều thành phố khác ngày 3/10, yêu cầu chính phủ có biện pháp giúp người dân thuê hoặc mua nhà với mức giá dễ tiếp cận hơn.

Giá nhà tăng nhanh đang trở thành một trong những vấn đề được người dân Tây Ban Nha quan tâm nhất. Nguồn cung nhà ở không đáp ứng đủ nhu cầu, trong khi giá thuê và giá bán tiếp tục tăng.

Theo trang bất động sản Idealista, giá thuê nhà trung bình tại Tây Ban Nha đã tăng gần gấp đôi trong 10 năm qua. Giá chào bán nhà cũng tăng khoảng 90% trong cùng thời gian.