OPEC+ giữ nguyên hạn ngạch sản lượng dầu trong tháng 11. Ảnh minh họa

Theo Bloomberg, một nhóm gồm 7 quốc gia OPEC+ do Arab Saudi và Nga dẫn đầu gồm Arab Saudi, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan, Oman và Nga sẽ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 11. Liên minh này cho biết trong tuyên bố sau cuộc họp trực tuyến hàng tháng hôm Chủ nhật (4/10). Quyết định này phù hợp với lộ trình sản lượng hiện tại.

Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh giá dầu kỳ hạn đang tiến trở lại mốc 100 USD/thùng, còn giá dầu diesel tại các trạm xăng lên mức kỷ lục do xung đột tiếp diễn ở Trung Đông. Diễn biến này đã thúc đẩy các nước Nhóm G7 giải phóng nguồn dự trữ khẩn cấp.

Theo Reuters, các nhà sản xuất OPEC+ tại vùng Vịnh đang khai thác thấp hơn đáng kể so với mục tiêu sản lượng khi hoạt động xuất khẩu tiếp tục chịu ảnh hưởng từ cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran. Trong những tháng gần đây, lượng xuất khẩu dao động ở mức 60% - 80% so với bình thường.

OPEC và các đồng minh trước đó đã phát tín hiệu sẽ tạm dừng việc nâng hạn ngạch sản lượng đến hết năm nay, sau một loạt đợt tăng ở mức khiêm tốn trong 6 tháng tính đến tháng 8.

Các đợt tăng này phần lớn mang tính biểu tượng do tác động của cuộc chiến Iran đối với sản lượng tại Vịnh Ba Tư. Về lý thuyết, các đợt tăng đã khôi phục phần sản lượng bị cắt giảm từ năm 2023 và có thể tạo thêm dư địa để các thành viên vùng Vịnh tăng sản lượng khi xung đột lắng xuống.

Dữ liệu của OPEC cho thấy 7 thành viên chủ chốt của OPEC+ khai thác 25 triệu thùng/ngày trong tháng 8, tăng 630.000 thùng/ngày so với tháng 7. Dù vậy, sản lượng vẫn thấp hơn khoảng 5 triệu thùng/ngày so với mức trước chiến tranh vào tháng 2.

OPEC+ hiện vẫn duy trì khoảng 2 triệu thùng/ngày sản lượng cắt giảm, áp dụng đối với phần lớn thành viên. Liên minh cần kết quả đánh giá năng lực sản xuất để quyết định cách phân bổ các mức tăng sản lượng.

Theo tuyên bố hôm Chủ nhật, nhóm 7 quốc gia này sẽ họp trực tuyến trở lại vào ngày 1/11 và nhiều khả năng hoàn tất kế hoạch sản lượng cho tháng 12 tại cuộc họp này.

Cũng trong ngày Chủ nhật, Ủy ban Giám sát chung cấp Bộ trưởng (JMMC) của OPEC+ đã họp trực tuyến và nhắc lại những quan ngại về các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng cũng như tác động của chúng đối với sự ổn định của thị trường.

Chính sách sản lượng cho năm 2027 sẽ được quyết định tại cuộc họp cấp bộ trưởng đầy đủ vào ngày 29/11. JMMC cũng sẽ tổ chức phiên họp tiếp theo trong cùng ngày.