378 vụ drone xâm nhập biên giới Mỹ trong 30 ngày: Washington học Ukraine cách săn UAV

Một binh sĩ quân đội Mỹ mang theo máy bay không người lái Anduril Ghost-X trong cuộc tập trận Falcon Peak, một cuộc diễn tập nhằm thử nghiệm công nghệ chống máy bay không người lái của quân đội Mỹ tại trường bắn Yuma gần Yuma, Arizona, Mỹ, ngày 24/9. Ảnh: Reuters.

Quân đội Mỹ đang thử nghiệm hàng loạt công nghệ chống máy bay không người lái (drone) tại khu vực biên giới Mỹ - Mexico, trong nỗ lực tăng cường khả năng đối phó với mối đe dọa ngày càng lớn từ việc các băng nhóm ma túy sử dụng drone, đồng thời học hỏi tốc độ đổi mới công nghệ quân sự diễn ra trên chiến trường Ukraine.

Tại cuộc tập trận Falcon Peak do Bộ Tư lệnh Phương Bắc Mỹ (USNORTHCOM) tổ chức ở bang Arizona hồi tháng 9, binh sĩ Mỹ đã theo dõi các công ty quốc phòng trình diễn radar, drone đánh chặn, hệ thống súng tự động và nhiều công nghệ khác được thiết kế để phát hiện, theo dõi và tiêu diệt các máy bay không người lái cỡ nhỏ.

Các quan chức quân đội Mỹ cho biết những drone vượt qua biên giới phía Nam chủ yếu là các mẫu thương mại được bán rộng rãi trên thị trường và bị tội phạm sử dụng để do thám, phục vụ hoạt động buôn lậu ma túy và đưa người trái phép.

Chuẩn tướng Brian Filler, Phó tư lệnh phụ trách tác chiến của Lực lượng Đặc nhiệm Liên quân Biên giới phía Nam, cho biết quân đội đã phát hiện 378 vụ drone xâm nhập trong 30 ngày trước đó và xu hướng này đang gia tăng.

"Phần lớn những gì chúng tôi phát hiện là các drone thương mại có bán sẵn trên thị trường", ông Filler nói, đồng thời cho biết đa số được trang bị camera giám sát và thường xuất hiện cùng thời điểm với các hoạt động di chuyển qua biên giới.

Đầu tháng này, quân đội Mỹ cho biết đã bắn hạ 11 drone của các băng nhóm ma túy bằng laser kể từ khi triển khai công nghệ này dọc biên giới phía Nam hồi tháng 8.

Học hỏi từ Ukraine

Các nhà hoạch định quân sự Mỹ đang chạy đua để theo kịp những bài học rút ra từ Ukraine, nơi drone đã làm thay đổi chiến trường và thúc đẩy tốc độ đổi mới nhanh chóng đối với cả hệ thống tấn công lẫn phòng thủ.

Các quan chức quân đội lưu ý rằng drone do các băng nhóm ma túy vận hành chưa thể so sánh với những hệ thống UAV tinh vi đang được sử dụng trên chiến trường Ukraine hoặc Trung Đông. Tuy nhiên, họ cho rằng khu vực biên giới là môi trường thực địa có giá trị để thử nghiệm trang thiết bị, huấn luyện binh sĩ và đánh giá khả năng hoạt động của các hệ thống trong điều kiện thực tế, thay vì chỉ trong môi trường phòng thí nghiệm được kiểm soát.

Cuộc tập trận cũng cho thấy Lầu Năm Góc ngày càng chú trọng các công ty công nghệ quốc phòng được hậu thuẫn bởi nguồn vốn đầu tư mạo hiểm.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine năm 2022, các nhà đầu tư đã rót hàng tỷ USD vào những công ty như Anduril, Shield AI, Saronic cùng hàng loạt startup quy mô nhỏ chuyên phát triển drone và công nghệ chống drone, với mục tiêu giành các hợp đồng quân sự.

Drone Ghost của Anduril xuất hiện trong các màn trình diễn, cùng hệ thống radar và camera phát hiện mục tiêu do Teledyne FLIR sản xuất, súng máy tự động chống drone "Bullfrog" của Allen Control Systems và drone đánh chặn do Powerus cung cấp. Powerus vừa lên sàn hôm thứ Năm sau khi sáp nhập với một công ty được các con trai của Tổng thống Mỹ Donald Trump hậu thuẫn.

Các quan chức cho biết một trong những mục tiêu của chương trình là tái tạo chu trình cải tiến công nghệ với tốc độ cực nhanh đang diễn ra tại Ukraine.

"Chúng ta thường nhìn vào Ukraine và nói rằng: 'Tôi thực sự ấn tượng với tốc độ họ có thể thích ứng từng ngày, từng tuần'", Chuẩn tướng Matt Ross nói với các phóng viên.

"Điều chúng ta thực sự nên làm là tái tạo chính quy trình đó."

Theo Reuters