“112 tên lửa hạt nhân”, thuế 300%: Những phát biểu gây chú ý của ông Trump tại Ohio

Trong phát biểu tại cuộc vận động bầu cử tại Ohio, Tổng thống Mỹ Donald Trump bảo vệ việc duy trì quan hệ với lãnh đạo các quốc gia lớn, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông Trump nói: "Tôi rất hòa hợp với Chủ tịch Kim Jong-un. Chẳng phải là điều rất tốt khi duy trì quan hệ với lãnh đạo các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân hùng mạnh hay sao?"

Đáng chú ý, ông Trump nói thêm rằng thật tốt khi hòa hợp với một quốc gia sở hữu "112 tên lửa hạt nhân". Mặc dù không giải thích chi tiết ý nghĩa của con số này, việc ông nhắc tới ngay sau khi đề cập tới ông Kim Jong-un khiến giới quan sát nhận định, Tổng thống Mỹ đang muốn ám chỉ quy mô kho khí tài hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Con số mới cũng khác đáng kể so với tuyên bố của ông Trump hồi tháng 8, khi ông nói Triều Tiên sở hữu 57 vũ khí hạt nhân. Các ước tính độc lập hiện có cách tính khác nhau về năng lực hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Cũng tại Ohio, ông Trump tiếp tục sử dụng chính sách thuế quan như một công cụ gây sức ép để thúc đẩy doanh nghiệp nước ngoài đầu tư và xây dựng cơ sở sản xuất tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ cho biết các doanh nghiệp nước ngoài sẽ có khoảng một năm rưỡi để xây dựng nhà máy tại Mỹ. Nếu không thực hiện, ông cảnh báo có thể áp các mức thuế 150%, 200%, 250% hoặc lên tới 300%.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang thúc đẩy một loạt cam kết đầu tư của các đối tác nước ngoài vào Mỹ. Hàn Quốc là một trong những trường hợp đáng chú ý nhất.

Trước đó, ông Trump công bố kế hoạch đầu tư của Hàn Quốc vào Mỹ, trong đó có dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại Alaska trị giá khoảng 54 tỷ USD. Tuy nhiên, Seoul sau đó khẳng định khoản đầu tư cụ thể vào dự án này chưa được quyết định và còn phụ thuộc vào việc đánh giá tính khả thi về thương mại.

Ngày 2/10, khi được hỏi về sự khác biệt giữa tuyên bố của Washington và lập trường của Seoul, ông Trump nói nếu Hàn Quốc không muốn tham gia dự án thì “cũng không sao”, nhưng Mỹ sẽ “tính phí cao hơn”. Ông sau đó nói rằng nếu Seoul không đồng ý, “chúng tôi sẽ tăng gấp đôi”.

Các nguồn tin Hàn Quốc cho rằng những phát biểu này cho thấy Washington đang sử dụng sức ép về thuế quan để thúc đẩy Seoul thực hiện các cam kết đầu tư.