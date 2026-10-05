Ảnh ấn tượng: Mỹ khởi động 'Lực lượng siêu trí tuệ', SpaceX đưa Starship lên quỹ đạo, ngập trên diện rộng tại thủ đô Thái Lan

CEO Nvidia Jensen Huang ngồi cạnh Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp với các lãnh đạo công nghệ về AI tại Nhà Trắng ngày 29/9. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/10 chính thức công bố thành lập “Lực lượng siêu trí tuệ” (Super Intelligence Force), một nhóm công tác liên ngành nhằm điều phối nỗ lực của chính phủ Mỹ trong việc duy trì vị thế dẫn đầu toàn cầu về AI, đồng thời bảo vệ lợi ích và nâng cao đời sống của người dân Mỹ. Lực lượng do Giám đốc Tình báo quốc gia Jay Clayton, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang Andrew Ferguson, Thứ trưởng Bộ Chiến tranh phụ trách nghiên cứu và kỹ thuật Emil Michael cùng Giám đốc Văn phòng Quản lý nhân sự Scott Kupor phụ trách. Tuy nhiên, Tổng thống Trump chưa công bố cụ thể về cơ chế hoạt động, phạm vi giám sát hay các biện pháp quản lý AI của lực lượng này. (Nguồn: ABC News)

Giáo hoàng Leo XIV vẫy chào hàng chục nghìn bạn trẻ sau buổi cầu nguyện tại sân vận động Stade de France ở Saint-Denis, ngoại ô Paris. Chuyến công du tới Pháp của Giáo hoàng Leo XIV từ ngày 25-28/9 thu hút đông đảo người dân tham dự. Khoảng 80.000 người, chủ yếu là giới trẻ, đã có mặt tại sân vận động Stade de France trong buổi cầu nguyện ngày 25/9. Trong khi đó, hơn 800.000 người tập trung tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées để dự Thánh lễ ngày 26/9. Sự hưởng ứng lớn này gây chú ý trong một xã hội có truyền thống thế tục mạnh như Pháp, đồng thời làm dấy lên nhận định về dấu hiệu hồi sinh của đời sống Công giáo. Nhiều bạn trẻ chia sẻ, chuyến thăm của Giáo hoàng Leo XIV giúp họ tìm lại sự quan tâm với đức tin. Bên cạnh đó, một bộ phận tín đồ Công giáo ngày càng cởi mở hơn khi thể hiện niềm tin của mình trước công chúng. (Nguồn: National Catholic Register)

Ông Ihor Malchevsky, 69 tuổi, Phó trưởng một phòng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia Ukraine, trèo xuống từ tòa nhà hành chính đang bốc cháy ở Kiev sau vụ tập kích bằng máy bay không người lái của Nga ngày 28/9. Ở một diễn biến liên quan, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 4/10 cho rằng, một thỏa thuận hòa bình với Ukraine cần dựa trên những điều kiện mà Moscow đã nhiều lần nêu ra. Đó là nền tảng cho giải pháp ngoại giao, đồng thời cảnh báo, Moscow sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu bằng biện pháp quân sự nếu những yêu cầu không được đáp ứng. (Nguồn: Reuters)

Người ủng hộ Lực lượng Huy động nhân dân Iraq (PMF) vẫy cờ và hô khẩu hiệu tại cuộc tuần hành ở Baghdad, ngày 30/9. Cùng ngày, Mỹ hoàn tất việc rút lực lượng quân sự khỏi Iraq, chính thức khép lại chiến dịch do Washington dẫn đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) từ năm 2014. Nhiều người Iraq xuống đường ăn mừng sự kiện này. Tại Baghdad và thành phố linh thiêng Najaf, lực lượng an ninh Iraq cũng tổ chức các đoàn xe diễu hành. Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ huấn luyện và chia sẻ thông tin tình báo với các đối tác Iraq. Trong khi đó, Baghdad được kỳ vọng sẽ đảm nhận hoàn toàn trách nhiệm bảo đảm an ninh và ổn định đất nước. Tuy nhiên, động thái quân đội Mỹ rời Iraq cũng làm dấy lên lo ngại về khoảng trống an ninh, đặc biệt trong bối cảnh các nhóm vũ trang thân Iran vẫn hoạt động và tổ chức IS chưa hoàn toàn bị loại bỏ. (Nguồn: ABC News)

SpaceX phóng thành công tên lửa Starship thế hệ mới trên tầng đẩy Super Heavy V3 từ bãi phóng Starbase ở Boca Chica, bang Texas, Mỹ. Ngày 28/9, SpaceX đưa Starship thực hiện chuyến bay thử nghiệm lần thứ 14, đánh dấu lần đầu tên lửa này được đưa vào quỹ đạo quanh Trái đất. Chuyến bay đồng thời đưa 26 vệ tinh Starlink V3 lên quỹ đạo, mở đầu việc triển khai thế hệ vệ tinh mới được kỳ vọng giúp tăng đáng kể tốc độ và độ ổn định của mạng lưới Internet vệ tinh. Trong chuyến bay kéo dài gần 10 giờ, Starship dự kiến bay ở độ cao khoảng 275 km và thực hiện khoảng 6 vòng quanh Trái đất trước khi hạ xuống Thái Bình Dương, phía Tây Chile. Ba trong số 26 vệ tinh Starlink V3 được trang bị thêm camera để ghi hình tấm chắn nhiệt của Starship, phục vụ đánh giá khả năng tái sử dụng phương tiện trong các nhiệm vụ tương lai. (Nguồn: UPI)

Một người dân kéo vòi chữa cháy qua lớp cỏ cao và vùng đất than bùn dày để dập đám cháy rừng tại Ogan Ilir, Indonesia. Indonesia đang đối mặt với các đám cháy rừng và đất than bùn trên diện rộng, khiến khói mù bao phủ nhiều khu vực trong nước và lan sang các quốc gia lân cận. Từ tháng 1-7/2026, hơn 202.000 ha đất đã bị thiêu rụi, tăng 69% so với cùng kỳ năm 2025. Theo dữ liệu vệ tinh của dự án Nusantara Atlas, diện tích bị cháy đã lên gần 896.000 ha vào cuối tháng 8, trong đó tỉnh Papua Selatan chịu ảnh hưởng nặng nhất. Các đám cháy cũng khiến số ca mắc bệnh hô hấp tại những tỉnh chịu ảnh hưởng của khói mù vượt 170.000 ca, đồng thời đe dọa nhiều loài động vật hoang dã. Khói mù cũng lan sang Malaysia, Singapore và một số khu vực của Philippines và miền Nam Thái Lan, khiến chất lượng không khí suy giảm và một số trường học phải đóng cửa. (Nguồn: MalayMail)

Người dân đi qua khu vực ngập nước tại quận Bang Kapi, Bangkok, Thái Lan. Mưa lớn gây ngập trên diện rộng tại Bangkok, khiến 4 người thiệt mạng và nâng số người tử vong do lũ lụt trên toàn Thái Lan từ giữa tháng 9 lên 23 người. Khoảng 700.000 người tại thủ đô cũng bị ảnh hưởng, trong khi gần 7.000 người phải sơ tán đến hơn 230 điểm trú ẩn. Nhiều trường học tiếp tục đóng cửa do ngập lụt. Lũ lụt đã ảnh hưởng 29 trong tổng số 77 tỉnh của Thái Lan, với các trường hợp tử vong được ghi nhận tại Bangkok, Samut Prakan, Sa Kaeo, Chanthaburi, Ayutthaya và Saraburi. Các trạm bơm tại Bangkok hoạt động hết công suất trong nhiều ngày, song Thị trưởng Chadchart Sittipunt cho biết có thể mất tới một tuần để nước rút hoàn toàn. (Nguồn: MalayMail)

Một vận động viên lấm bùn khi vượt chướng ngại vật tại cuộc đua Hannibal ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Mzaar-Kfardebian, Lebanon. Cuộc đua Hannibal lần thứ 15 diễn ra trên đường đua dài 8 km với hơn 12 chướng ngại vật. Các vận động viên phải chạy, leo trèo, bò và nhảy qua nhiều địa hình hiểm trở, trong đó có chướng ngại vật là những hố bùn lớn. (Nguồn: The Independent)

Người dân tập trung quanh xác một con cá voi dạt vào bờ biển thành phố ở Perth, Australia. Xác một con cá voi lưng gù dài khoảng 6 m dạt vào bờ biển phía Nam thành phố ở Perth, thu hút hàng trăm người đến theo dõi. Nhà chức trách phải đóng cửa khu vực sau khi phát hiện nhiều cá mập trắng lớn bơi gần bờ, bị thu hút bởi mùi xác cá voi. Chính quyền dự kiến dùng xe tải đưa xác cá voi đến bãi chôn lấp. Người dân và vật nuôi được khuyến cáo không xuống nước. Lực lượng cứu hộ và tuần tra biển cũng được triển khai để theo dõi hoạt động của cá mập. (Nguồn: ABC News)

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