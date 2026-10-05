Mỹ rút toàn bộ máy bay ném bom khỏi căn cứ ở Anh

Máy bay B-1B của Mỹ. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 4/10, Mỹ xác nhận đã rút toàn bộ máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ Không quân Hoàng gia Anh (RAF) Fairford.

Theo truyền thông Mỹ, các quan chức cho biết động thái này liên quan đến “các mối đe dọa mới.”

Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết hiện tất cả máy bay ném bom của Mỹ từng được triển khai tới căn cứ Fairford đã quay trở lại các căn cứ thường trực ở Mỹ.

Theo một quan chức giấu tên, các máy bay ném bom đã được di chuyển sau “một mối đe dọa mới chưa xác định.”

Tuy nhiên, quan chức này cho rằng việc đưa các máy bay ném bom trở lại căn cứ thường trực ở Mỹ thay vì chuyển sang một căn cứ khác trong khu vực là điều bất thường.

Trong khi đó, theo tờ New York Times, hai quan chức của Mỹ cho biết các máy bay ném bom được di chuyển sau khi các chỉ huy nhận được thông tin về mối đe dọa mới nhằm vào căn cứ này.

Một quan chức cho hay thông tin mới là một phần của các cảnh báo đe dọa từng xuất hiện cách đây 3 tuần, nhưng tình hình đã trở nên khẩn cấp trong 24 giờ qua.

Trước đó, cảnh sát Anh đã nhận được tin báo từ một nông dân địa phương rằng có một nhóm người cùng nhiều xe tải có biểu hiện nghi vấn xuất hiện ở khu vực căn cứ Fairford, phía Tây Nam xứ England, hôm 27/9.

Sự cố này đã khiến nhà chức trách Anh tiến hành cuộc điều tra chống khủng bố và buộc 85 hộ gia đình gần căn cứ quân sự phải sơ tán khẩn cấp. Các nhà điều tra không tìm thấy thuốc nổ trong các xe tải, nhưng đã thu giữ một lượng xăng.

An ninh tại căn cứ Fairford đã được thắt chặt trong thời gian gần đây. Hồi tháng Ba, Anh đã cấp phép cho Mỹ sử dụng căn cứ này cho “các chiến dịch phòng thủ cụ thể nhằm vào Iran” và các máy bay ném bom cùng các máy bay khác của Mỹ kể từ đó đã liên tục cất và hạ cánh tại căn cứ này.

Fairford là căn cứ không quân duy nhất trên đất liền của Anh được sử dụng cho mục đích đó./.