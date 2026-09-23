'Mỹ nhân đẹp nhất thế giới' xin lỗi

Ngày 23/9, tờ Star News Korea đưa tin Nana trực tiếp phản hồi những tranh luận xoay quanh vai diễn mới của cô trong The Scandal. Đây là series cổ trang vừa được Netflix phát hành.

Bộ phim ra mắt ngày 18/9, được giới thiệu là phiên bản làm lại của tác phẩm cùng tên năm 2003. Tuy nhiên, ngay sau khi phát hành, phim vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có những bình luận nhắm trực tiếp đến ngoại hình của Nana.

Một số cư dân mạng cho rằng ngoại hình của Nana không phù hợp với tạo hình cổ trang. Đặc biệt, đôi môi của nữ diễn viên khiến nhiều khán giả khó chịu, phân tâm. Họ cho rằng nữ diễn viên vừa tiêm môi, làm ngoại hình của cô không phù hợp với tạo hình cổ trang.

Hình ảnh của Nana trong bộ phim vừa ra mắt. Ảnh: Netflix.

Trước những ý kiến trái chiều, Nana thừa nhận: “Nếu đôi môi của tôi gây khó chịu cho người xem, đó là lỗi của tôi”. Nữ diễn viên nói thêm những lựa chọn cá nhân của cô có thể đã không phù hợp với hình ảnh cần hướng tới với tư cách diễn viên.

Nana cũng bày tỏ sự áy náy với người hâm mộ trước những phản ứng tiêu cực dành cho bộ phim. “Tôi nghĩ những người hâm mộ yêu mến tôi hẳn rất đau lòng khi thấy những lời chỉ trích gay gắt. Vì vậy, tôi càng cảm thấy có lỗi hơn”, diễn viên bày tỏ. Nana cho biết sẽ cố gắng để cùng người hâm mộ đón nhận những phản hồi tích cực hơn trong thời gian tới.

Trong The Scandal, Nana đảm nhận vai Hui Yeon, một góa phụ trẻ mất chồng trước khi hai người kịp kết hôn. Nhân vật sống trong xã hội Joseon, nơi những quy chuẩn về trinh tiết và lòng chung thủy đặt ra nhiều giới hạn đối với phụ nữ. Hui Yeon vì thế trở thành một người gần như từ bỏ mọi thứ và chỉ cố gắng tồn tại qua ngày.

The Scandal được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết kinh điển xuất bản năm 1782. Phim do đạo diễn Jung Ji Woo thực hiện. Ông là người từng đứng sau thành công của Happy End (1999) và Eungyo (2012).

Nội dung The Scandal xoay quanh tiểu thư Cho (Son Ye Jin) - người phụ nữ thông minh, tham vọng và nhiều mưu lược nhưng không dễ dàng thích nghi với những khuôn phép khắt khe của xã hội đương thời. Cô bắt đầu một cuộc chơi nguy hiểm với Cho Won (Ji Chang Wook). Cho Won nổi tiếng bởi những cuộc tình, tính cách phong lưu và khả năng chinh phục phụ nữ.

Khi Hui Yeon trở thành đối tượng trong một cuộc cá cược, những toan tính giữa các nhân vật dần kéo theo hàng loạt âm mưu, khát vọng nổi loạn và ham muốn vượt qua những giới hạn xã hội Joseon đặt ra.

Nana, tên thật Im Jin Ah, từng là thành viên nhóm nhạc After School trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Cô được biết đến qua các phim như The Good Wife (2016) và Justice (2019). Nữ diễn viên sở hữu ngoại hình đẹp, nhiều lần xuất hiện trong danh sách “100 gương mặt đẹp nhất thế giới”, trong đó có hai lần liên tiếp đứng đầu.