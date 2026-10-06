Shakira viết tiếp lịch sử với Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Shakira vừa ghi thêm một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp khi buổi hòa nhạc của cô tại Madrid (Tây Ban Nha) được phát trực tiếp trên toàn cầu, trở thành buổi livestream được xem nhiều nhất của một nữ nghệ sĩ trong lịch sử Amazon Music.

Theo công bố từ Amazon Music, chương trình diễn ra tại Madrid vào ngày 3/10 đã thiết lập kỷ lục mới trên nền tảng. Tuy nhiên, Amazon Music không tiết lộ cụ thể số lượng khán giả theo dõi buổi phát trực tiếp.

Đây là một thành tích đáng chú ý trong bối cảnh Las Mujeres Ya No Lloran World Tour đang tiếp tục mở rộng quy mô và sức ảnh hưởng của Shakira trên thị trường âm nhạc quốc tế. Đêm diễn tại Madrid được phát trực tuyến trên toàn cầu thông qua Amazon Music, Prime Video và Twitch, giúp khán giả ở nhiều quốc gia có cơ hội theo dõi chương trình của nữ ca sĩ Colombia.

Đáng chú ý, đêm diễn còn có sự xuất hiện đặc biệt của Dua Lipa, tạo thêm sức hút cho sự kiện vốn đã nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Thành tích mới trên Amazon Music chỉ là một trong nhiều kỷ lục mà Shakira thiết lập với Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Theo Live Nation, đơn vị sản xuất chuyến lưu diễn, tour diễn hiện đã trở thành chuyến lưu diễn của một nghệ sĩ Mỹ Latin có doanh thu cao nhất trong lịch sử, với doanh thu bán vé vượt mốc 421,6 triệu USD sau 86 buổi biểu diễn.

Không dừng lại ở doanh thu, Shakira còn ghi dấu ấn về lượng vé bán ra. Nữ ca sĩ được cho là đã lập kỷ lục về số lượng vé bán ra cao nhất trong hai đợt mở bán đầu tiên, với khoảng 950.000 vé, một con số đặc biệt ấn tượng đối với một nữ nghệ sĩ.

Những con số này cho thấy sức hút của Shakira không chỉ đến từ những bản hit quen thuộc mà còn phản ánh khả năng duy trì vị thế của cô sau nhiều năm hoạt động trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu.

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour được xây dựng dựa trên tinh thần của album cùng tên, đánh dấu một giai đoạn mới trong sự nghiệp của Shakira. Từ câu chuyện cá nhân được thể hiện qua âm nhạc, nữ ca sĩ mở rộng thông điệp về sự mạnh mẽ, độc lập và khả năng vượt qua tổn thương.

Tại mỗi thị trường, Shakira tiếp tục để lại những dấu ấn riêng. Ở Brazil, nữ ca sĩ trở thành nghệ sĩ solo nói tiếng Tây Ban Nha đầu tiên biểu diễn tại sân vận động Engenhão ở Rio de Janeiro. Tại São Paulo, cô cũng thiết lập kỷ lục doanh thu phòng vé trong một đêm diễn của một nữ nghệ sĩ tại sân vận động Morumbi.

Trước đó, chuyến lưu diễn của Shakira còn gây chú ý đặc biệt tại Rio de Janeiro khi thu hút khoảng 2 triệu người tới bãi biển Copacabana vào tháng 5. Quy mô khổng lồ của sự kiện cho thấy sức ảnh hưởng của nữ ca sĩ vẫn rất lớn tại thị trường Mỹ Latin, nơi cô được xem là một trong những nghệ sĩ có vai trò quan trọng trong việc đưa âm nhạc nói tiếng Tây Ban Nha đến với khán giả toàn cầu.

Từ sân khấu trực tiếp với hàng trăm nghìn khán giả đến các nền tảng phát trực tuyến, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour đang chứng minh rằng sức hút của Shakira không bị giới hạn bởi không gian địa lý hay phương thức thưởng thức âm nhạc.

Kỷ lục mới trên Amazon Music vì thế có ý nghĩa đặc biệt. Nó cho thấy Shakira không chỉ tiếp tục chinh phục khán giả bằng những sân khấu quy mô lớn mà còn thích nghi thành công với cách khán giả toàn cầu tiếp cận các sự kiện âm nhạc trong thời đại số.

Sau nhiều thập kỷ hoạt động, Shakira vẫn đang tạo ra những cột mốc mới. Las Mujeres Ya No Lloran World Tour không đơn thuần là một chuyến lưu diễn quảng bá album mà đang trở thành một chương quan trọng trong hành trình khẳng định vị thế của nữ ca sĩ Colombia trên bản đồ âm nhạc thế giới.