Nghệ sĩ ưu tú được mệnh danh là 'công chúa không tuổi', tuổi 54 xa chồng để giữ hôn nhân

Nghệ sĩ ưu tú Mỹ Duyên, sinh năm 1972, lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ngay từ nhỏ, chị đã được định hướng theo con đường múa ballet giống như mẹ – một diễn viên múa. Tuy nhiên, sau đó chị không tiếp tục theo đuổi nghề múa ballet do không tìm được môi trường phù hợp để phát triển đam mê.

Nghệ sĩ ưu tú Mỹ Duyên thời trẻ. (Ảnh: T.L)

Chuyển hướng sang điện ảnh, Mỹ Duyên nhanh chóng khẳng định tài năng diễn xuất qua nhiều bộ phim nổi bật như Vị đắng tình yêu 2, Lưỡi dao, Chiếc chìa khóa vàng, Gái nhảy, Lọ lem hè phố...

Bước ngoặt đến với chị vào năm 1992, khi tham gia cuộc thi tuyển chọn diễn viên cho bộ phim Vĩnh biệt mùa hè của đạo diễn Lê Hoàng Hoa. Cũng trong năm đó, chị được mời đảm nhận một vai nhỏ trong bộ phim cổ trang Ngọc trản thần công. Nhờ vẻ đẹp ngây thơ pha chút từng trải, Mỹ Duyên được đạo diễn Lê Hoàng gọi là "người đàn bà trẻ con" – một hình ảnh đặc biệt ghi dấu trong lòng khán giả.

Nghệ sĩ ưu tú Mỹ Duyên trong phim Gái nhảy. Ảnh: T.L

Trong sự nghiệp, vai diễn cô gái làng chơi chết vì ma túy và HIV/AIDS trong Gái nhảy (2002) cũng giúp chị nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn và công chúng. Diễn xuất của Mỹ Duyên luôn được đánh giá cao bởi sự tinh tế, tự nhiên và đầy cảm xúc.

Với những đóng góp cho nghệ thuật, Mỹ Duyên từng nhận nhiều giải thưởng danh giá như Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất... Năm 2007, chị được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Ảnh: NVCC/VietNamNet

Ở tuổi 54, nữ nghệ sĩ cho biết cơ hội với các vai diễn không nhiều. Chị được mời đóng nhân vật mẹ, người lớn tuổi, chủ yếu làm nền hỗ trợ các diễn viên trẻ. Mỗi khi nhận được kịch bản vai diễn khác biệt và gai góc, chị nhận lời ngay vì muốn tạo màu sắc mới mẻ.

"Tôi không còn sợ bị so sánh hay lo mình là bản sao của ai. Với tôi, nghệ thuật muôn màu nên mỗi người nghệ sĩ có quyền thể hiện và diễn xuất theo nhiều hướng khác nhau", chị nói với VietNamNet.

Diễn viên ít nhiều gặp áp lực vì lớp diễn viên trẻ ngày nay năng động, giỏi nghề. Chị nỗ lực nhiều hơn để bản thân không bị lạc hậu. Mỹ Duyên tự tin kinh nghiệm sống, sự từng trải và vốn nghề tích lũy qua nhiều năm là "chìa khóa" giúp chị giữ được bản lĩnh lẫn chiều sâu trong từng vai diễn.

Tuổi 54, nữ diễn viên vẫn giữ được nét duyên dáng. Lối diễn xuất của chị trên màn ảnh hay sân khấu tạo được nhiều cảm tình cho khán giả. Đáng chú ý, nhờ gương mặt trẻ hơn tuổi, thể trạng ổn định, chị thường được mời đóng các vai công chúa, thiếu nữ trong các vở diễn sân khấu - điều hiếm thấy ở các diễn viên lứa trung niên.

Về đời tư, Mỹ Duyên và ông xã kết hôn vào năm 2014, khi chị đã 42 tuổi. Trước khi đám cưới diễn ra tại Đức, cả 2 chung sống nhiều năm rồi mới lập gia đình.

Lập gia đình ở tuổi không còn trẻ, Mỹ Duyên ý thức rõ vai trò của mình trong việc gìn giữ, duy trì tổ ấm. Với chị, bất cứ cuộc hôn nhân nào cũng có vấn đề ở từng giai đoạn khác nhau. Tình yêu hay sự lãng mạn chỉ kéo dài khoảng 5-7 năm đầu, sau đó là cột mốc mới đòi hỏi trách nhiệm, sự tôn trọng và cả thấu hiểu để được lâu dài.

Hơn 10 năm hôn nhân, vợ chồng chị học chữ "nhẫn". Khi mâu thuẫn lên đỉnh điểm, Mỹ Duyên cố gắng dung hòa, kéo mọi thứ về mức quân bình. Chị quan niệm người phụ nữ đôi khi nên nhún nhường, hy sinh cho nhà cửa êm ấm. Chuyện nhượng bộ không phải nhận cái sai hay thua thiệt, mà ít nhất giữ cho không khí nhà cửa được yên vui.

"Hôn nhân không cần thiết ai đúng ai sai. Chuyện lùi lại 1 bước chẳng mất mát gì. Khi cơn tức giận qua đi, cả 2 ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện cũng là cái hay", chị chia sẻ.

Vài năm qua, ông xã chị kinh doanh trang trại ở Đồng Nai nên dành nhiều thời gian coi sóc vườn tược. Mỗi cuối tuần, anh về nhà ở Tp.HCM để gặp vợ con.

Hôn nhân sợ nhất là "xa mặt cách lòng", chị giữ chồng thế nào?, Mỹ Duyên nói đùa 2 vợ chồng chị sở dĩ lâu bền vì biết trao cho nhau khoảng lặng cần thiết. "Chúng tôi mà sống kiểu chồng đâu vợ đó chắc chắn có chuyện ngay. Đợt Covid-19, 2 vợ chồng kề cận mà suốt ngày tranh cãi, giận hờn vì những chuyện vặt vãnh hàng ngày", chị nói.

Dẫu vậy, cả 2 ý thức không để hôn nhân nguội lạnh. Họ giữ lửa bằng các bữa ăn gia đình ấm cúng. Thỉnh thoảng, đôi vợ chồng lại lên kế hoạch du lịch vài ngày để xả stress, vừa có không gian kết nối các thành viên.

NSƯT Mỹ Duyên và con trai. (Ảnh: FBNV)

Vợ chồng Mỹ Duyên có 1 cậu con trai duy nhất 14 tuổi. Con bước vào giai đoạn dậy thì với những sự thay đổi về tính cách nên diễn viên dành nhiều thời gian cho bé. Đôi lúc con bướng bỉnh nên việc dạy dỗ khó khăn hơn. Ban đầu, Mỹ Duyên stress, bực dọc song chị dần đón nhận, học cách làm quen hành trình trưởng thành của con.

Thỉnh thoảng thấy Mỹ Duyên im lặng vì dỗi, con trai chị lại lẳng lặng xuống nước xin lỗi mẹ, bù đắp bằng vài món quà nhỏ khiến chị xúc động.

"Con vào bếp nấu món ăn tôi thích. Hôm sinh nhật của tôi, cậu chạy ra siêu thị mua bó hoa, kèm các món ăn vặt tôi thích vừa tặng vừa nói: Con chỉ có bao nhiêu tiền để mua ít đồ thôi, sau này lớn sẽ mua tặng mẹ nhiều hơn. Chỉ câu nói đó thôi mà tôi rơi nước mắt", Mỹ Duyên bày tỏ.