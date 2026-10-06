'MC quốc dân' Yoo Jae Suk tiết lộ sự thật sau khi hủy lịch quay

Yoo Jae Suk là một trong những MC nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc, được khán giả yêu mến nhờ lối dẫn dắt duyên dáng và khả năng hoạt động bền bỉ trong làng giải trí. Ở tuổi ngoài 50, nam MC vẫn duy trì lịch trình làm việc dày đặc với nhiều chương trình truyền hình và các hoạt động ghi hình.

Mới đây, Yoo Jae Suk thu hút sự chú ý khi tiết lộ lịch trình làm việc kín mít sau sự cố phải hủy lịch quay vì sốt cao. Trong tập mới của một chương trình truyền hình thực tế, Yoo Jae Sukchia sẻ về lịch trình hiện tại. Nam MC cho biết anh vừa hoàn thành một buổi ghi hình ngoài trời vào ngày hôm trước. Đáng chú ý, lịch làm việc của anh gần như kín cả tuần khi liên tục phải ghi hình ngoài trời từ thứ 2 đến thứ 6.

MC Yoo Jae Suk hiện có lịch trình làm việc dày đặc. (Ảnh từ OSEN)

Chia sẻ của Yoo Jae Suk khiến Yoo Yeon Seok không khỏi bất ngờ. Nam diễn viên dành ánh mắt đầy ngưỡng mộ trước tinh thần làm việc của đàn anh. Dù đã hoạt động trong ngành giải trí suốt nhiều thập kỷ, Yoo Jae Suk vẫn duy trì cường độ làm việc đáng nể.

Thông tin này đặc biệt nhận được sự quan tâm bởi trước đó không lâu, "MC quốc dân" từng khiến người hâm mộ lo lắng khi phải hủy lịch ghi hình vào phút chót vì bị cảm cúm, sốt cao và đau nhức cơ thể.

Theo truyền thông Hàn Quốc, đây là lần đầu tiên trong 35 năm kể từ khi ra mắt mà Yoo Jae Suk phải hủy lịch ghi hình ngay trong ngày, nếu không tính giai đoạn đại dịch. Sự việc nhanh chóng khiến người hâm mộ quan tâm đến tình trạng sức khỏe của nam MC.

Yoo Jae Suk được gọi là "MC quốc dân" của làng giải trí Hàn Quốc. (Ảnh từ Star News)

Công ty quản lý cho biết Yoo Jae Suk bị sốt cao tạm thời và cần tập trung nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe trước khi sắp xếp lịch quay mới. Tuy nhiên, nam MC nhanh chóng trở lại với công việc khi xuất hiện trong buổi ghi hình chương trình You Quiz on the Block của tvN vào ngày hôm sau.

Việc Yoo Jae Suk gần như lập tức trở lại với lịch trình dày đặc phần nào cho thấy sức khỏe của nam MC đã ổn định. Tuy nhiên, tiết lộ mới nhất về việc liên tục ghi hình ngoài trời từ thứ 2 đến thứ 6 vẫn khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ trước cường độ làm việc của anh.