Tháng 11, lá bàng trên sân trường đã chuyển sang màu đỏ sẫm. Nam đứng trước cánh cổng nhỏ của ngôi trường cũ, tay cầm bó hoa hồng. Mười năm rồi, anh mới trở về thăm cô giáo từng dìu dắt mình trong những năm tháng học trò.

Cách đây ít lâu, trong một lần về quê, Nam tình cờ nghe người hàng xóm cũ kể lại chuyện cô Hạnh từng âm thầm giúp đỡ gia đình anh những ngày mẹ nằm viện. Anh sững người khi biết ngoài khoản hỗ trợ của nhà trường, cô còn dành cả tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để giúp anh tiếp tục đi học. Về hỏi mẹ, anh mới biết câu chuyện là thật. Bấy lâu nay, anh vẫn nghĩ mình may mắn được nhà trường giúp đỡ, chưa từng hình dung cô giáo chủ nhiệm đã hy sinh cho mình nhiều đến thế.

Minh họa:Văn Tĩnh.

Ngày ấy, Nam rời trường cấp ba với tờ giấy báo trúng tuyển ngành Sư phạm Ngữ văn. Giờ anh cũng đã là giáo viên, công tác tại một trường trung học phổ thông trong huyện. Công việc cuốn đi, những lần định về thăm cô Hạnh cứ lần lữa mãi. Biết chuyện, anh càng thấy mình cần trở về, nói với cô một lời cảm ơn mà suốt bao năm chưa có dịp nói. Năm nay, anh tự nhủ phải trở về trước khi thêm một mùa 20/11 nữa trôi qua.

Cô Hạnh đã nghỉ hưu được ba năm. Từ ngày chồng mất, cô sống một mình trong căn nhà nhỏ cuối làng. Nghe tiếng gọi ngoài cổng, cô bước ra. Nhận ra Nam, cô thoáng sững người rồi mừng rỡ:

- Nam đấy à? Lâu quá mới thấy con về!

Cô đón bó hoa, kéo anh vào nhà. Hai cô trò vừa uống trà vừa hỏi thăm nhau chuyện gia đình, công việc. Nghe Nam kể về những đứa trẻ đôi khi khiến mình đau đầu, cô bật cười:

- Hồi ấy, con cũng có lúc làm cô lo lắm.

Nam cười theo. Anh nhìn cô, ngập ngừng một lát rồi nói về chuyện mình vừa biết. Anh kể rằng mãi gần đây mới hiểu, những ngày mẹ nằm viện, cô đã âm thầm dành tiền tiết kiệm của gia đình để giúp anh tiếp tục đến trường. Giọng anh chùng xuống:

- Nếu không có cô, có lẽ em đã phải nghỉ học giữa chừng. Vậy mà suốt bao năm, em không hề biết. Em thật sự không biết phải cảm ơn cô thế nào.

Cô Hạnh thoáng im lặng rồi nhẹ nhàng nói:

- Chuyện qua lâu rồi, con còn nhắc lại làm gì. Ngày ấy, con cần được đi học. Cô giúp được gì thì giúp.

Nam cúi đầu. Anh chưa kịp nói thêm, cô đã đi vào buồng trong. Một lát sau, cô trở ra với chiếc phong bì màu vàng đã ngả nâu, bên ngoài ghi tên anh bằng nét chữ quen thuộc.

- Cô giữ cái này từ hồi con còn đi học. Hôm nay con về, cô nghĩ đã đến lúc đưa cho con.

Bên trong là một lá thư viết tay cùng vài tờ giấy cũ. Nam chậm rãi mở thư. Những dòng chữ đã nhòe màu mực đưa anh trở về năm cuối cấp, quãng thời gian anh từng nghĩ mình không thể vượt qua.

***

Năm lớp 12, Nam vẫn là cậu học trò ít nói, học khá môn Văn và luôn chăm chỉ. Bố mất từ khi Nam còn nhỏ, mẹ làm thuê nuôi hai chị em. Căn nhà nhỏ thường dột mỗi khi mưa lớn, nhưng sách vở của Nam lúc nào cũng được bọc cẩn thận bằng giấy báo. Đầu năm học ấy, mẹ Nam bị tai nạn trong lúc làm thuê, phải nằm viện điều trị. Sau khi xuất viện, sức khỏe bà suy yếu, không thể tiếp tục những công việc nặng nhọc. Tiền thuốc men và sinh hoạt khiến gia đình ngày càng túng thiếu.

Nam bắt đầu thường xuyên nghỉ học để chăm mẹ, lo cơm nước và đưa em gái đến trường. Ngoài giờ học, em nhận việc lặt vặt trong xóm, có hôm theo người ta phụ hồ đến tối mịt mới về. Bài tập thường xuyên bỏ dở, đôi mắt em lúc nào cũng lộ vẻ mệt mỏi. Cô Hạnh, giáo viên chủ nhiệm, nhiều lần giữ Nam lại sau giờ học để hỏi han, nhưng em chỉ cúi đầu:

- Em vẫn ổn, cô ạ.

Cô không tin câu trả lời ấy, nhưng cũng không muốn dồn em vào thế khó. Cô chỉ dặn, nếu có chuyện gì không xoay xở được, em hãy nói với cô. Một buổi chiều, biết Nam định nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ mẹ, cô Hạnh tìm đến nhà em. Trong căn nhà nhỏ, mẹ Nam nằm trên chiếc giường kê sát cửa sổ, bên cạnh là mấy vỉ thuốc còn dang dở. Nghe bà kể về tiền viện phí, tiền thuốc và nỗi lo không đủ điều kiện cho con học hết cấp ba, cô Hạnh ngồi lặng đi. Trước khi về, cô để lại một khoản tiền, nói đó là phần hỗ trợ dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Mẹ Nam ngập ngừng:

- Tôi biết lấy gì trả lại cho cô đây?

- Chị đừng nghĩ đến chuyện trả lại. Chỉ cần để cháu tiếp tục đi học.

Khoản tiền ấy có một phần từ nhà trường, phần còn lại là tiền tiết kiệm của vợ chồng cô Hạnh, vốn dành để sửa căn bếp đã xuống cấp. Cô còn nhờ một cựu học sinh tìm cho Nam công việc nhẹ vào ngày nghỉ, để em có thêm thu nhập mà không phải bỏ học.

Cô dặn mẹ Nam đừng kể với con. Cô hiểu lòng tự trọng của cậu học trò ít nói ấy. Nếu biết cô bỏ tiền túi giúp mình, có thể Nam sẽ từ chối. Sau hôm đó, Nam trở lại lớp. Em vẫn nghĩ mình may mắn được nhà trường hỗ trợ, không biết cô Hạnh đã dành cả khoản tiền riêng để giúp mình vượt qua lúc khó khăn. Những ngày cuối cấp, cô tranh thủ giảng lại cho Nam những phần kiến thức em bỏ lỡ. Biết em muốn thi vào ngành Sư phạm Ngữ văn, cô còn hướng dẫn em hoàn thiện hồ sơ xin học bổng dành cho học sinh nghèo vượt khó. Có lần, sau giờ học, Nam ngập ngừng hỏi:

- Cô ơi, nếu em thi đỗ đại học, liệu em có đủ tiền đi học không cô?

Cô Hạnh nhìn cậu học trò gầy gò, nhẹ nhàng đáp:

- Việc trước mắt là con cứ cố gắng học và thi cho tốt. Chuyện sau này, mình sẽ tìm cách.

Nam khẽ gật đầu. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học, em chạy đến nhà cô, vui đến mức nói mãi không thành câu. Cô Hạnh cầm tờ giấy báo, đọc đi đọc lại, đôi mắt đỏ hoe.

- Tốt rồi, con cứ học cho đến nơi đến chốn nhé.

Nam mang theo lời dặn ấy vào những năm tháng sinh viên. Anh đi làm thêm, chắt chiu từng khoản tiền, cố gắng học tập để không phụ lòng mẹ. Anh nghĩ mình có được ngày hôm nay nhờ sự hy sinh của mẹ, sự cố gắng của bản thân và khoản hỗ trợ của nhà trường. Anh không biết rằng trong những ngày tưởng như không thể tiếp tục đến lớp, cô Hạnh đã âm thầm lo lắng cho mình nhiều đến thế.

***

Nam mở lá thư đã ngả màu. Nét chữ của cô Hạnh vẫn mềm mại, thân quen: “Nam à, cô giúp em không phải để em mang ơn, mà chỉ mong em đừng vì khó khăn trước mắt mà từ bỏ ước mơ. Ngày trước, cô cũng từng được một người thầy nâng đỡ như thế. Sau này, nếu có thể, em hãy giúp một ai đó đang chông chênh như mình đã từng. Vậy là cô vui rồi”. Nam đọc đi đọc lại mấy dòng chữ, mắt bỗng nhòe đi. Hóa ra, điều cô mong ở anh chưa bao giờ là sự đền đáp, mà là sự tiếp nối của những điều tử tế. Nam đặt lá thư xuống. Bàn tay anh khẽ run. Anh hỏi với giọng nghẹn lại:

- Sao cô chưa bao giờ kể cho em biết?

Cô Hạnh rót thêm trà, bình thản đáp:

- Kể để làm gì hả con? Ngày ấy, con cần được đi học. Cô giúp được gì thì giúp.

- Nhưng cô đã dành cả tiền tiết kiệm của mình cho em.

Cô khẽ cười: “Tiền rồi có thể kiếm lại. Còn việc học, nếu bỏ dở thì đâu dễ quay về”. Nam cúi đầu. Mười năm qua, anh đã nhiều lần nhớ đến cô, nhưng chưa bao giờ hình dung hết những gì cô đã làm cho mình. Anh cứ nghĩ cô chỉ động viên, phụ đạo và giúp mình xin học bổng. Hóa ra, trong những ngày khó khăn nhất, cô còn âm thầm tìm cách để anh có thể tiếp tục đến trường.

- Em không biết phải làm gì để cảm ơn cô.

Cô Hạnh vuốt nhẹ mép phong bì đã cũ.

- Con sống tử tế, dạy học trò bằng cái tâm của mình. Thế là cô vui rồi.

Chiều hôm ấy, Nam ngồi lại với cô đến khi nắng nghiêng qua khung cửa. Anh kể chuyện trường lớp, chuyện những học trò có hoàn cảnh khó khăn mà anh vẫn chưa biết phải giúp thế nào cho đúng. Cô Hạnh lắng nghe, thỉnh thoảng góp một lời. Lúc Nam ra về, cô tiễn anh đến cổng, dặn đi đường cẩn thận. Đi được một đoạn, anh ngoái lại, vẫn thấy cô đứng đó. Bó hoa hồng được đặt bên cửa sổ, những cánh hoa khẽ rung trong gió. Nam chợt thấy mình đã để quá lâu mới trở về.

***

Sáng hôm sau, trong tiết Ngữ văn, Nam kể cho học sinh nghe về cô giáo cũ của mình. Anh chỉ nói về một cậu học trò từng muốn bỏ học và người giáo viên đã âm thầm giúp em có thêm cơ hội tiếp tục đến trường. Cả lớp yên lặng. Một học sinh ngồi bàn đầu khẽ hỏi:

- Thưa thầy, sau này người học trò ấy có giúp lại cô giáo không ạ?

Nam mỉm cười:

- Có lẽ điều cô mong nhất không phải là được trả ơn. Cô chỉ mong học trò mình sống tốt và biết giúp đỡ người khác khi có thể.

Anh ngừng một lát rồi nói: “Người học trò ấy chính là thầy”. Nam nhìn những gương mặt trẻ trước mặt. Anh chợt nhớ có lần mình vội trách một em đi học muộn mà chưa kịp hỏi vì sao em phải đưa em nhỏ đến trường; có khi thấy một học sinh lơ đãng, anh đã nghĩ em thiếu cố gắng mà chưa biết em đang mang nỗi lo gì ở nhà. Anh không thể giải quyết mọi khó khăn của học trò, nhưng có thể lắng nghe, kiên nhẫn thêm một chút và cho các em cơ hội trước khi vội vàng kết luận.

Tiếng trống báo hết tiết vang lên. Học sinh thu dọn sách vở, nhưng một cô bé vẫn ngồi lại. Đợi các bạn ra khỏi lớp, em mới đến gần Nam:

- Thưa thầy, chiều nay em muốn về thăm cô giáo chủ nhiệm lớp 9. Lâu rồi em chưa hỏi thăm cô.

Nam nhìn em, khẽ gật đầu: “Ừ, em về đi. Chắc cô sẽ vui lắm”. Cô bé cười, ôm cặp chạy ra cửa. Nam đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng em khuất dần ở cuối hành lang. Ngoài sân, một chiếc lá bàng đỏ rời cành, chao nghiêng rồi nằm xuống lối đi. Anh nhớ căn nhà nhỏ cuối làng, nhớ lá thư đã ngả màu và người cô giáo tóc bạc vẫn đón mình bằng nụ cười hiền hậu.

Cô Hạnh đã nghỉ hưu, nhưng điều cô trao cho học trò vẫn chưa dừng lại. Nó theo Nam vào từng tiết dạy, trong cách anh nhìn một học sinh đang sa sút, trong sự kiên nhẫn dành cho một đứa trẻ chưa biết nói ra nỗi khó khăn của mình. Nam quay lại bàn, mở giáo án cho tiết học tiếp theo. Anh hiểu rằng có những món quà không nằm trong bó hoa hay lời cảm ơn. Chúng ở lại trong lòng người từng được nâng đỡ, để rồi một ngày, người ấy biết chìa tay ra với người khác.

Và mùa thương cô Hạnh giữ lại cho Nam cứ thế lặng lẽ đi qua năm tháng.