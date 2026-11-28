Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện ĐKTU Cần Thơ- BS CKII Phạm Thanh Phong cho biết: đây là lần đầu tiên kỹ thuật can thiệp cầm máu bằng nội soi ruột non bóng kép được triển khai thành công tại đồng bằng sông Cửu Long, đánh dấu bước tiến trong phát triển các kỹ thuật nội soi tiêu hóa chuyên sâu tại khu vực.

Đây là lần đầu tiên kỹ thuật can thiệp cầm máu bằng nội soi ruột non bóng kép được triển khai thành công tại đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Nguyễn Ngân

Ê-kíp bác sĩ Khoa Nội soi đã cấp cứu thành công bệnh nhân nam N.N.A. (17 tuổi, ngụ xã An Lạc Thôn, TP. Cần Thơ) bị xuất huyết tiêu hóa nặng do loét túi thừa Meckel. Thành công của ca can thiệp có ý nghĩa quan trọng bởi tổn thương nằm sâu trong ruột non– vị trí khó tiếp cận bằng các phương pháp nội soi tiêu hóa thông thường.

Trước đó, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng tiêu phân đen, đau bụng, da niêm nhợt, mạch nhanh, biểu hiện thiếu máu nghiêm trọng. Kết quả xét nghiệm ghi nhận nồng độ huyết sắc tố (Hb) chỉ còn 4,9 g/dL, thấp hơn rất nhiều so với giá trị tham chiếu thông thường ở nam giới cùng độ tuổi.

Ê-kíp do Trưởng khoa Nội soi BS.CKII. Nguyễn Thị Quỳnh Mai trực tiếp thực hiện. Ảnh: Nguyễn Ngân

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Cấp cứu tiến hành hồi sức tích cực, truyền dịch, truyền máu khẩn cấp và thực hiện các xét nghiệm, thăm dò nhằm xác định vị trí xuất huyết. Tuy nhiên, nội soi dạ dày không phát hiện nguồn chảy máu; nội soi đại tràng ghi nhận nhiều phân đen lẫn máu đông, trong khi tình trạng xuất huyết tiêu hóa vẫn tiếp diễn.

Trước diễn biến phức tạp và chưa xác định được vị trí tổn thương, bệnh nhân được chỉ định nội soi ruột non bóng kép để khảo sát chuyên sâu. Tại phòng can thiệp, ê-kíp do Trưởng khoa Nội soi BS.CKII. Nguyễn Thị Quỳnh Mai trực tiếp thực hiện đã phát hiện túi thừa Meckel kích thước khoảng 4cm. Đáng chú ý, tại miệng túi thừa có ổ loét khoảng 2cm đang chảy máu, đáy ổ loét xuất hiện mạch máu lộ rõ. Các bác sĩ tiến hành kẹp 4 clip cầm máu qua nội soi, kiểm soát thành công vị trí xuất huyết. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được truyền 6 đơn vị máu và các chế phẩm máu để bù lượng máu mất, ổn định tình trạng tuần hoàn.

Bệnh nhân đã tỉnh và tiếp xúc tốt. Ảnh: Nguyễn Ngân

Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, da niêm hồng, không còn đau bụng, đi tiêu phân vàng. Các chỉ số xét nghiệm huyết học cải thiện tốt sau 2 ngày điều trị.

Mở rộng khả năng tiếp cận những tổn thương sâu trong ruột non

Theo BS.CKII. Nguyễn Thị Quỳnh Mai, nội soi ruột non bóng kép là kỹ thuật nội soi chuyên sâu, sử dụng hệ thống hai bóng được bố trí tại đầu ống nội soi và ống chụp ngoài. Hai bóng được bơm, xả luân phiên, phối hợp với thao tác đẩy và kéo của bác sĩ, giúp cố định, rút ngắn các quai ruột và đưa ống nội soi tiến sâu vào lòng ruột non. Nhờ đó, bác sĩ có thể tiếp cận những vị trí mà nội soi tiêu hóa thông thường khó khảo sát.

Không chỉ hỗ trợ chẩn đoán, kỹ thuật này còn cho phép thực hiện nhiều thủ thuật can thiệp ngay trong quá trình nội soi. Với kênh thủ thuật đường kính 3,2mm, hệ thống có thể sử dụng các dụng cụ chuyên biệt để sinh thiết, cầm máu, cắt polyp, nong chỗ hẹp hoặc lấy dị vật khi có chỉ định phù hợp.

Đặc biệt, việc kết hợp chẩn đoán và điều trị trong cùng một lần nội soi giúp bác sĩ xác định trực tiếp tổn thương, chủ động xử trí nguồn chảy máu, góp phần hạn chế những can thiệp xâm lấn không cần thiết và rút ngắn quá trình tìm kiếm nguyên nhân bệnh lý.

Trường hợp bệnh nhân N.N.A là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của kỹ thuật này trong xử trí xuất huyết tiêu hóa từ ruột non. Từ một trường hợp thiếu máu nặng, chưa xác định được vị trí xuất huyết qua nội soi thông thường, các bác sĩ đã tiếp cận chính xác tổn thương, thực hiện cầm máu thành công trong thời gian ngắn.

Hiện, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã đầu tư, phát triển hệ thống nội soi với nhiều kỹ thuật chuyên sâu như nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP), nội soi đường mật bằng hệ thống SpyGlass, siêu âm nội soi (EUS) và nội soi ruột non bóng kép (DBE). Cùng với đội ngũ bác sĩ chuyên khoa, bệnh viện từng bước hoàn thiện năng lực nội soi chẩn đoán và can thiệp trên toàn bộ ống tiêu hóa.

Việc triển khai thành công kỹ thuật nội soi ruột non bóng kép và cầm máu qua nội soi không chỉ bổ sung một phương pháp điều trị hiện đại mà còn khẳng định bước tiến về năng lực chuyên môn, khả năng làm chủ kỹ thuật cao của đội ngũ y tế tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Đặc biệt, đối với những trường hợp xuất huyết tiêu hóa nặng, chưa xác định được nguyên nhân hoặc tổn thương nằm sâu trong ruột non, việc làm chủ kỹ thuật này mở ra thêm cơ hội chẩn đoán và điều trị kịp thời ngay tại khu vực, góp phần giảm nhu cầu chuyển người bệnh lên các bệnh viện tuyến trên ở xa, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.