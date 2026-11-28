Gần ba mươi năm rồi, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ một túp lều vịt ngoài cánh đồng làng. Người ngủ trong túp lều ấy là chủ một ngôi nhà hai tầng khá to trong làng lúc bấy giờ.

Đó là anh Hà, nhân vật trong phóng sự "Nhà lầu thôn quê" tôi viết năm 1999. Hôm ấy, tôi đi cùng bác Hùng. Một cơn mưa bất chợt đưa bác cháu tôi vào trú trong nhà anh. Nhà hai tầng nhưng ba mẹ con ngồi trên chiếc chiếu cũ. Cửa sổ chưa làm xong phải lấy áo mưa che tạm, gió thổi phần phật, nước hắt ướt một góc nhà.

Anh Hà và chị Hân vay mượn để xây nhà, một phần cũng vì chút tự ái với anh em, muốn làm một ngôi nhà “cho họ biết tay”. Vốn dành dụm hết, nợ ngân hàng, nợ họ hàng chồng lên. Nhiều năm sau, anh Hà vẫn phải ngủ trong túp lều ngoài đồng trông vịt kiếm tiền trả nợ. Anh chị là những người cùng làng tôi, đáng thương hơn đáng trách. Ai chẳng muốn có một ngôi nhà đẹp, một cuộc sống đủ đầy. Chỉ tiếc rằng ngôi nhà ấy đã đi trước khả năng của gia đình quá xa.

Gần ba mươi năm đã qua. Ngôi nhà hai tầng ngày ấy chắc chẳng còn được coi là to. Nhưng câu chuyện về nó thì tôi thấy chưa cũ. Ngày ấy, người ta nhìn sang mái nhà bên cạnh. Bây giờ, chỉ cần mở chiếc điện thoại trong tay, người ta có thể nhìn thấy cả một thế giới giàu sang. Biệt thự, siêu xe, đồng hồ, hàng hiệu, kim cương... lấp lánh mỗi ngày trên màn hình. Có người nổi tiếng nhờ khoe mình có bao nhiêu tiền, đi xe gì, ở nhà nào. Tôi ít bận tâm đến giá chiếc xe hay chuyện viên kim cương thật giả. Tôi nghĩ nhiều hơn đến những người trẻ đang chăm chú nhìn vào đó. Các em ngưỡng mộ điều gì?

Giàu có đâu có gì đáng chê trách. Người bằng tài năng và lao động của mình làm ra những thứ có giá trị rồi trở nên giàu có, sự giàu có ấy đáng được trân trọng. Ai cũng có quyền mơ về một cuộc sống sung túc. Chỉ có điều, nhìn thấy cái người khác có bao giờ cũng dễ hơn nhìn thấy những gì họ đã phải làm. Chiếc xe sang lướt qua màn hình trong vài giây. Để kiếm đủ tiền mua nó, có người đã mất nhiều năm học hỏi, làm việc, thất bại rồi làm lại. Mấy ai thấy được những năm tháng ấy qua một đoạn phim? Cứ nhìn mãi vào cái người khác có, người ta dễ nóng lòng muốn có ngay những thứ phải mất nhiều năm mới làm ra được. Ngôi nhà hai tầng của vợ chồng anh Hà khiến tôi nhớ mãi có lẽ cũng vì thế.

Trong chuyên đề “Bảo đảm an toàn môi trường mạng” của số báo này, chuyên gia tâm lý Hán Thị Hương Giang lưu ý rằng ở tuổi thiếu niên, các em dễ bị bạn bè tác động và “chịu áp lực phải làm theo số đông”. Đọc đến đó, tôi nghĩ đến những đoạn phim khoe nhà, khoe xe. Một đứa trẻ có thể xem rồi quên. Nhưng nếu ngày nào cũng thấy những người khoe của được tung hô, rồi nghe bạn bè nhắc đến họ với vẻ ao ước, em sẽ dần hình dung thế nào là một người thành đạt?

Vì thế, câu hỏi giới trẻ ngưỡng mộ điều gì có lẽ trước hết lại dành cho người lớn. Bởi trước khi biết ngưỡng mộ điều gì, một đứa trẻ đã nhìn thấy chúng ta coi trọng điều gì. Ta vẫn dặn con quý trọng lao động. Vậy mà khi cùng con xem một đoạn phim về người được gọi là thành đạt, có khi chính ta lại xuýt xoa trước chiếc xe, căn nhà của họ. Đã bao giờ ta cùng con hỏi xem người ấy đã làm gì để có được những thứ đó và việc họ làm có ích gì cho người khác?

Gần ba mươi năm trước, bác Hùng nói với tôi rằng người ta xây nhà là để cuộc sống tốt hơn. Có nhà to mà nghèo đi, hết vốn làm ăn, con cái phải bỏ học thì thật đáng tiếc. Bây giờ chắc túp lều vịt ngoài cánh đồng ấy không còn. Ngôi nhà hai tầng năm nào cũng đã khác. Nhưng mỗi khi những biệt thự, siêu xe, kim cương lấp lánh trôi qua trên màn hình điện thoại, tôi vẫn nhớ đến ngôi nhà và túp lều vịt ấy.