Tư vấn, tuyên truyền, xét nghiệm tầm soát HIV cho 400 học viên cai nghiện tập trung
Ngày 27-11, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Nẵng) tổ chức tuyên truyền kiến thức phòng, chống HIV/AIDS, kết hợp tư vấn và xét nghiệm tầm soát HIV cho 400 người cai nghiện đang được quản lý tại cơ sở.
Hoạt động tập trung cung cấp những kiến thức cơ bản về HIV/AIDS, các con đường lây truyền, biện pháp phòng ngừa, lợi ích của việc xét nghiệm và điều trị sớm. Qua đó, giúp người cai nghiện nâng cao nhận thức, chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân và phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.
Cùng với công tác tuyên truyền, Cơ sở triển khai tư vấn và xét nghiệm tầm soát HIV cho 400 người cai nghiện có yếu tố nguy cơ, góp phần phát hiện sớm tình trạng nhiễm HIV để kịp thời tư vấn, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, điều trị phù hợp.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tu-van-tuyen-truyen-xet-nghiem-tam-soat-hiv-cho-400-hoc-vien-cai-nghien-tap-trung-post361626.html