Xét nghiệm tầm soát HIV cho người cai nghiện có yếu tố nguy cơ.

Hoạt động tập trung cung cấp những kiến thức cơ bản về HIV/AIDS, các con đường lây truyền, biện pháp phòng ngừa, lợi ích của việc xét nghiệm và điều trị sớm. Qua đó, giúp người cai nghiện nâng cao nhận thức, chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân và phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Cùng với công tác tuyên truyền, Cơ sở triển khai tư vấn và xét nghiệm tầm soát HIV cho 400 người cai nghiện có yếu tố nguy cơ, góp phần phát hiện sớm tình trạng nhiễm HIV để kịp thời tư vấn, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, điều trị phù hợp.