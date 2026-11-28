Bốn câu thơ không chỉ gửi gắm tâm trạng của nhà thơ trước lúc đi xa, mà còn là lời nhắn nhủ sâu sắc về lẽ sống ở đời: Biết cho đi, biết yêu thương và sẻ chia với mọi người.

Tranh minh họa.

Mỗi ngày, trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những câu chuyện về cách ứng xử thiếu trước sau, những người dễ dàng quay lưng khi hoàn cảnh đổi thay. Giữa những câu chuyện ấy, tôi nhớ đến chia sẻ của nhà thơ nữ Vạn Lộc (tên thật là Vũ Thị Hội, còn có bút danh là Đỗ Văn Lộc), người con xứ Quảng có nhiều gắn bó với vùng Kinh Bắc.

Trong một cuộc hội thảo, bà kể về một người bạn gái từng trải qua những tổn thương trong cuộc sống. Khi đứng trước biến cố rạn nứt gia đình liên quan đến một đứa trẻ không chút “máu mủ ruột rà”, người phụ nữ ấy vô cùng day dứt, không biết nên ứng xử thế nào. Nghe chuyện, bà Lộc khuyên bạn bình tĩnh, đừng để những chuyện không vui của người lớn ảnh hưởng đến tương lai của một đứa trẻ vô tội. Thay vì khép lòng, hãy thử mở lòng đón nhận, dành cho đứa trẻ sự yêu thương và chăm sóc. Người bạn đã lựa chọn cách ứng xử bao dung, dành tình thương cho đứa trẻ như người thân trong gia đình. Theo năm tháng, tình cảm giữa họ ngày càng gắn bó. Đứa trẻ lớn lên, trưởng thành và luôn ở bên chăm sóc người phụ nữ khi tuổi đã cao.

Nhà thơ Vạn Lộc còn kể một câu chuyện bà biết được từ thành phố Columbus, bang Ohio (Mỹ), qua bức thư của một nữ nghiên cứu sinh đang thực tập tại đây. Một lần, khi ở lại cơ quan làm việc, cô gái được một giáo sư, chuyên gia cấp cao nhờ tìm giúp tài liệu cần gấp. Dù không thuộc phạm vi công việc của mình, cô vẫn vui vẻ nhận lời, tìm kiếm và sắp xếp tài liệu để gửi đến phòng làm việc của ông.

Một tháng sau, cô được giám đốc bộ phận thông báo chuyển sang vị trí mới với mức lương tốt hơn. Ba tháng tiếp theo, cô tiếp tục được đề bạt, đảm nhiệm vị trí đứng đầu một bộ phận nghiên cứu lập trình mới, với trọng trách lớn hơn và mức lương cao gấp đôi. Sau này, cô mới biết cả hai lần được đề bạt đều có sự giới thiệu của vị giáo sư từng nhờ cô tìm tài liệu. Ông ấn tượng với năng lực, thái độ làm việc và tinh thần sẵn lòng hỗ trợ người khác của cô nên đã chủ động tạo cơ hội để cô phát triển.

Hai câu chuyện, tuy khác nhau về hoàn cảnh nhưng cùng gợi nhắc một điều: Cho đi không phải là sự tính toán để mong nhận lại, càng không phải một cuộc trao đổi có đi có lại. Đó đơn giản là biết sống có tình, có nghĩa; sẵn lòng giúp đỡ khi người khác cần và đối xử với mọi người bằng sự chân thành. Và có thể, sự chân thành sẽ được đáp lại bằng tình cảm, sự tin yêu hoặc những nghĩa tình được vun đắp theo năm tháng, bởi “cho đi là còn mãi”.

“Sống là cho và chết cũng là cho” - câu thơ của Tố Hữu chính là nhắc mỗi chúng ta biết nghĩ cho người khác, sống trước sau trọn nghĩa, vẹn tình để góp thêm những điều tốt đẹp cho cuộc đời.