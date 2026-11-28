Cha mẹ ngày nay cảm thấy việc nuôi con khó khăn hơn trước. Ảnh: Pexels.

Mạng xã hội đang trở thành nguồn gây lo lắng đối với nhiều cha mẹ có con nhỏ. Tại Anh, những hình ảnh về gia đình hạnh phúc, cách nuôi dạy con lý tưởng và lời khuyên từ người có sức ảnh hưởng khiến nhiều cha mẹ cảm thấy mình phải đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao.

Mạng xã hội khiến cha mẹ thêm áp lực phải hoàn hảo

Theo The Guardian, khảo sát trên khoảng 3.500 cha mẹ có con từ 5 tuổi trở xuống tại Anh cho thấy 76% người tham gia cho rằng mạng xã hội làm gia tăng lo lắng trong việc nuôi dạy con. Trong khi đó, 59% lo ngại không thể đáp ứng nhu cầu của con do những kỳ vọng không thực tế. Họ áp lực phải trở thành “cha mẹ hoàn hảo” hoặc cảm giác bị người khác phán xét.

Đáng chú ý, 70% cha mẹ cho rằng các quyết định liên quan việc nuôi dạy con ngày nay phức tạp hơn so với các thế hệ trước. Một khảo sát khác cũng ghi nhận 66% người tham gia nhận định nhu cầu của trẻ ngày càng phức tạp.

Một phụ huynh ở London chia sẻ rằng họ từng cảm thấy áp lực khi phải trở nên hoàn hảo trong mọi việc. Người này nói rằng những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội khiến cha mẹ nghĩ rằng việc đạt được sự hoàn hảo là điều có thể, nhưng thực tế không phải vậy.

Một phụ huynh khác ở vùng West Midlands cũng cho rằng mạng xã hội có tác động tiêu cực đến tâm lý, làm gia tăng lo lắng và biến cả những tình huống cơ bản nhất thành vấn đề căng thẳng.

Tuy nhiên, không phải phụ huynh nào cũng xem mạng xã hội là nguồn gây áp lực. Một phụ huynh ở khu vực tây nam nước Anh cho biết mạng xã hội không làm gia tăng lo lắng của họ về việc nuôi dạy con, thậm chí còn giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, giảm áp lực và cho phép họ tận hưởng những khoảnh khắc bên con.

Những ý kiến trái chiều cho thấy mạng xã hội có thể vừa là nguồn cung cấp thông tin, hỗ trợ cha mẹ, vừa tạo ra những tiêu chuẩn khiến họ cảm thấy không đủ tốt. Khi liên tục tiếp xúc với hình ảnh những gia đình có vẻ hoàn hảo, cha mẹ có thể dễ dàng so sánh cách nuôi dạy con của mình với người khác, từ đó cảm thấy thiếu tự tin hoặc lo lắng về những lựa chọn cá nhân.

Nhiều gia đình hoang mang khi tìm kiếm lời khuyên nuôi dạy con. Ảnh: Pexels.

Cha mẹ thiếu niềm tin vào lời khuyên

Không chỉ áp lực từ mạng xã hội, việc tiếp cận thông tin và tìm kiếm sự hỗ trợ cũng đang trở thành thách thức đối với cha mẹ có con nhỏ.

Khảo sát cho thấy gần một nửa (49%) cha mẹ lo ngại về những lời khuyên trái ngược nhau trên mạng. Trong khi đó, 21% cho biết họ sử dụng các công cụ AI như ChatGPT để tìm kiếm thông tin về việc nuôi dạy con, nhưng chỉ 12% tin tưởng những công cụ này.

Bản năng của chính mình vẫn là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến các quyết định nuôi dạy con. 39% cha mẹ lựa cho biết họ tin vào bản năng, trong khi khoảng 23% lại tin vào lời khuyên từ chuyên gia. Tuy nhiên, gần một nửa (48%) cho rằng việc tin tưởng vào lời khuyên của các chuyên gia hiện khó khăn hơn so với các thế hệ trước.

Một phụ huynh ở khu vực đông nam nước Anh cho biết họ cảm thấy bác sĩ đa khoa ngày nay không còn hiểu bệnh nhân nhiều như trước, các cuộc tư vấn diễn ra vội vàng. Người này cho rằng đôi khi cha mẹ phải tự tìm hiểu, thậm chí tự chẩn đoán vấn đề trước khi đến gặp bác sĩ.

Sự thiếu tin tưởng vào thông tin chính thức khiến nhiều cha mẹ phải tự tìm kiếm lời khuyên từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên, lượng thông tin lớn, không đồng nhất và đôi khi mâu thuẫn có thể khiến họ khó xác định đâu là hướng dẫn phù hợp với tình trạng của con.

Khảo sát cũng cho thấy một bộ phận cha mẹ sống trong tình trạng cô lập xã hội, không có mạng lưới hỗ trợ khi cần. Khoảng 12% người tham gia cho biết họ không có bất kỳ ai bên ngoài gia đình trực tiếp có thể nhờ cậy trong trường hợp khẩn cấp, kể cả khi cần gọi vào bất kỳ thời điểm nào.

Nguy cơ cô lập cao hơn ở những người thuê nhà ở xã hội và cha mẹ không dùng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ. Đối với các gia đình có con mắc nhu cầu giáo dục đặc biệt và khuyết tật, việc tiếp cận dịch vụ hỗ trợ còn khó khăn hơn. 69% gia đình thuộc nhóm này cho biết họ gặp trở ngại khi tiếp cận hỗ trợ chuyên môn. Trong khi đó, 64% gặp khó khăn trong việc hiểu thông tin về các dịch vụ.

Felicity Gillespie, Giám đốc điều hành Kindred Squared - đơn vị thực hiện khảo sát, cho rằng phần lớn cha mẹ vẫn cảm thấy có khả năng chăm sóc trẻ nhỏ. Nhưng mức độ cô lập, cảm giác chịu áp lực và sự thiếu niềm tin vào các lời khuyên chính thức là những vấn đề đáng nói.

Từ kết quả khảo sát nêu trên, bà Gillespie bày tỏ mong muốn cha mẹ cần được tiếp cận nguồn thông tin đáng tin cậy, có sự hỗ trợ thiết thực và không phải thường xuyên sống trong nỗi sợ bị phán xét hay phải đơn độc trên hành trình nuôi con.