Bắt nguồn từ thuật ngữ lịch sử về trận đại dịch hạch ở châu Âu thế kỷ 14, "cái chết đen" trong thế giới ô tô dùng để chỉ một sự cố nghiêm trọng ở hệ thống điều hòa. Sự cố này có thể khiến chủ xe phải chi hơn 2.000 USD, tương đương khoảng 50 triệu đồng, cho việc sửa chữa.

Hình minh họa máy nén điều hòa ô tô bị hư hỏng. Ảnh: SlashGear

Sự cố bắt nguồn từ máy nén, bộ phận có nhiệm vụ tuần hoàn môi chất lạnh qua hệ thống. Khi xảy ra trục trặc bên trong máy nén, các mảnh kim loại và cặn dầu sẫm màu sẽ được giải phóng vào đường ống dẫn. Vì mọi bộ phận của hệ thống điều hòa đều kết nối với nhau, sự ô nhiễm này nhanh chóng lan rộng và gây hư hại cho những chi tiết vốn hoạt động tốt.

Những dấu hiệu nhận biết bao gồm việc điều hòa thường xuyên phải nạp lại gas, luồng khí lạnh yếu hoặc không mát ngay cả sau khi nạp gas, cùng tiếng rít hoặc tiếng cọ kim loại bất thường. Phần khó chịu nhất là việc chỉ thay thế máy nén hỏng không giải quyết được triệt để vấn đề, bởi cặn bẩn đã lan sang các bộ phận khác.

Hệ thống điều hòa ô tô hoạt động dựa trên sự lưu thông của môi chất lạnh qua các bộ phận để hút nhiệt từ khoang xe và thải ra ngoài. Máy nén có nhiệm vụ nén môi chất và duy trì dòng chảy, đồng thời chứa nhiều chi tiết chuyển động cần được bôi trơn tốt. Khi các chi tiết này thiếu dầu bôi trơn hoặc dùng sai loại dầu, chúng sẽ quá nhiệt, mài mòn và cọ xát vào nhau.

Các mảnh kim loại nhỏ bị bào ra, trộn với dầu bôi trơn thoái hóa tạo thành lớp cặn đen sệt, đúng như cái tên "cái chết đen". Cặn bẩn này theo dòng môi chất lan sang dàn ngưng tụ và van giãn nở, làm tắc các ống dẫn nhỏ, cản trở lưu thông. Điều này khiến máy nén phải làm việc quá tải, thiếu bôi trơn và có thể bó kẹt hoặc cháy.

Nguyên nhân gây ra tình trạng này có thể đến từ việc rò rỉ môi chất lạnh, khiến máy nén phải hoạt động quá sức và ma sát tăng cao. Hơi ẩm xâm nhập vào hệ thống do rò rỉ hoặc quy trình bảo dưỡng không đúng cách cũng là yếu tố khởi phát, gây ăn mòn và làm thoái hóa chất bôi trơn.

Khi được xác nhận là "cái chết đen", thợ máy sẽ phải thay máy nén mới, kiểm tra các bộ phận khác, xả sạch hệ thống và thay thế những chi tiết đã xuống cấp. Riêng chi phí thay dàn ngưng tụ đã dao động từ 400 đến 900 USD, van giãn nở thêm 250 đến 600 USD, chưa kể tiền máy nén mới và công xả hệ thống.

Cách phòng ngừa tốt nhất là lắng nghe tiếng động bất thường và đưa xe đi kiểm tra sớm. Phát hiện và xử lý kịp thời sẽ giúp giảm đáng kể chi phí sửa chữa, trong khi việc bảo dưỡng điều hòa định kỳ giúp thợ máy phát hiện vấn đề từ giai đoạn còn dễ xử lý.