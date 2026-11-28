Người bệnh là ông N.V.T. (76 tuổi, trú tại Ninh Bình). Cách đây khoảng 4 năm, ông từng được phát hiện có khối u ở gan nhưng chưa điều trị. Gần đây, ông sốt kéo dài 7 ngày, có lúc lên tới 38°C. Qua thăm khám tại cơ sở y tế gần nhà, bác sĩ ghi nhận tình trạng tăng men gan và phát hiện một khối bất thường tại gan.

Ông T. có tiền sử bệnh lý phức tạp, từng trải qua nhiều cuộc phẫu thuật như sỏi ống mật chủ, tuyến giáp, phì đại tuyến tiền liệt và thoát vị bẹn. Ngoài ra, bệnh nhân còn mắc bệnh gout, suy van tĩnh mạch chi dưới, huyết khối tĩnh mạch hiển và đang phải duy trì thuốc chống đông.

Tại Trung tâm Phẫu thuật Gan mật - Tiêu hóa (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương), kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy khối u ở gan phải kích thước lên tới 20 cm, bên trong có vùng hoại tử và xuất huyết. Do khối u chiếm phần lớn thể tích gan phải, việc đánh giá và lựa chọn phác đồ điều trị gặp nhiều trở ngại.

Đáng chú ý, chỉ số PIVKA-II (dấu ấn sinh học hỗ trợ chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan) của bệnh nhân ở mức 6.565 mAU/mL, cao gấp hơn 160 lần ngưỡng tham chiếu thông thường (40 mAU/mL). Dựa trên xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tế bào gan phải, kèm huyết khối tĩnh mạch chi dưới.

BSCKII Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Gan mật - Tiêu hóa nhận định đây là ca mổ đặc biệt phức tạp. Bệnh nhân tuổi cao, mang nhiều bệnh nền và đang dùng thuốc chống đông, trong khi khối u lại quá lớn và đã xuất huyết.

Bệnh nhân hồi phục tốt sau ca mổ phức tạp loại bỏ khối u gan khổng lồ kèm nhiều bệnh lý nền. (Ảnh: BVCC)

Gan là cơ quan tập trung hệ thống mạch máu dày đặc, với khối u 20 cm, ê-kíp không chỉ phải cắt bỏ triệt để tổn thương mà còn phải kiểm soát chặt nguy cơ mất máu, tránh làm tổn thương đường mật và đảm bảo phần gan lành còn lại đủ chức năng nuôi sống cơ thể.

“Việc điều chỉnh thuốc chống đông trước, trong và sau mổ phải được tính toán cực kỳ kỹ lưỡng để cân bằng giữa hai rủi ro: chảy máu ồ ạt hoặc huyết khối tiến triển. Tuổi cao cùng nhiều bệnh nền cũng làm tăng nguy cơ biến chứng khi gây mê và hồi sức”, BS Giang phân tích.

Sau khi hội chẩn toàn diện, các bác sĩ quyết định thực hiện kỹ thuật cắt gan phải kết hợp hạ phân thùy I. Đây là ca đại phẫu đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối, bởi hạ phân thùy I nằm ở vị trí rất sâu, áp sát tĩnh mạch chủ dưới và nhiều mạch máu lớn, khiến việc bóc tách và cầm máu khó khăn.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công, hiện bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện.

Hệ lụy từ việc trì hoãn điều trị

Từ trường hợp của bệnh nhân T., các bác sĩ cảnh báo việc chần chừ thăm khám khi phát hiện bất thường ở gan sẽ khiến khối u âm thầm phát triển, làm mất đi “thời gian vàng” điều trị. Khi u quá lớn, nguy cơ xâm lấn mạch máu, xuất huyết hoặc vỡ u sẽ tăng cao, đẩy người bệnh vào những ca đại phẫu đầy rủi ro.

Ung thư gan giai đoạn sớm thường diễn tiến âm thầm, hầu như không có triệu chứng nên người bệnh vẫn sinh hoạt bình thường. Vì vậy, người dân không nên đợi đến khi cơ thể phát tín hiệu bất thường mới đi khám.

BS Giang khuyến cáo, những người phát hiện có khối u ở gan cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán chính xác.

Đặc biệt, nhóm nguy cơ cao như người nhiễm virus viêm gan B, C mạn tính hoặc xơ gan cần tuân thủ quản lý bệnh, khám định kỳ và tầm soát ung thư gan theo chỉ định. Phát hiện bệnh càng sớm, cơ hội điều trị triệt căn càng cao và giảm thiểu tối đa biến chứng.