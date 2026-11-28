Nhiều bậc phụ huynh thắc mắc vì hiện nay giới trẻ thường xuyên thức khuya, ngủ ít. Họ thắc mắc không biết có phải do thức khuya mà hiện tại nhiều người trẻ bị suy giảm chức năng thận.

Ngủ dưới 5 giờ mỗi đêm, nguy cơ bệnh thận mạn tăng

Trao đổi về vấn đề này, cử nhân điều dưỡng Đỗ Thị Là, Khoa Nội Thận Khớp, Bệnh viện 19-8 cho biết, nhiều người trẻ thường xuyên thức khuya vì công việc mà không biết ngủ không đủ giấc không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, giảm khả năng tập trung mà còn có thể ảnh hưởng đến huyết áp, chuyển hóa và chức năng thận.

Các nghiên cứu quốc tế ghi nhận mối liên quan giữa thời lượng ngủ ngắn kéo dài và nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính, đặc biệt ở những người chỉ ngủ dưới 5 giờ mỗi đêm.

Theo các chuyên gia Khoa Nội Thận Khớp, Bệnh viện 19-8, trong quá trình khám sức khỏe, đặc biệt ở nhóm người trẻ trong độ tuổi lao động, bác sĩ thường xuyên nhận được câu hỏi về ảnh hưởng của việc thức khuya, ngủ không đủ thời gian đối với chức năng thận.

Giấc ngủ là quá trình sinh lý thiết yếu, giúp cơ thể duy trì cân bằng nội môi, phục hồi năng lượng và điều hòa hoạt động của hệ thần kinh - nội tiết. Khi giấc ngủ bị rối loạn kéo dài, nhiều cơ quan có thể chịu ảnh hưởng, trong đó có thận.

Suy thận ở người trẻ - Ảnh BVCC

Theo các nghiên cứu đăng trên hai tạp chí chuyên ngành quốc tế Clinical Kidney Journal và Kidney Medicine, rối loạn giấc ngủ kéo dài có mối liên hệ với sự khởi phát và tiến triển của bệnh thận mạn tính (CKD).

Đáng chú ý, các nghiên cứu phân tích tổng hợp trên hàng triệu người tham gia cho thấy thời lượng ngủ quá ngắn có liên quan đến nguy cơ suy giảm chức năng thận. So với nhóm ngủ đủ 7-8 giờ mỗi đêm, những người ngủ dưới 4 giờ và dưới 5 giờ mỗi đêm có nguy cơ mắc bệnh thận mạn cao hơn lần lượt khoảng 41% và 46%.

Đây là mối liên quan được ghi nhận qua các nghiên cứu, không đồng nghĩa với việc cứ ngủ ít là chắc chắn mắc bệnh thận. Tuy nhiên, kết quả cho thấy thiếu ngủ kéo dài là vấn đề không nên xem nhẹ.

Vì sao thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến chức năng thận?

cử nhân điều dưỡng Đỗ Thị Là phân tích, thận là cơ quan có hệ thống mạch máu phong phú, với khoảng 1 triệu cầu thận ở mỗi bên. Mỗi ngày, lưu lượng máu qua thận khoảng 1.500-1.600 lít, giúp cơ quan này lọc khoảng 150-200 lít dịch.

Theo các chuyên gia, thiếu ngủ kéo dài có thể tác động đến chức năng thận thông qua nhiều cơ chế.

Thứ nhất, rối loạn nhịp sinh học làm ảnh hưởng đến cơ chế điều hòa huyết áp. Bình thường, huyết áp có xu hướng giảm vào ban đêm khi cơ thể nghỉ ngơi. Tuy nhiên, tình trạng ngủ không đủ hoặc đảo lộn chu kỳ thức - ngủ có thể làm xáo trộn cơ chế này, khiến hệ tim mạch và thận chịu thêm áp lực.

Thứ hai, thiếu ngủ có thể gây rối loạn nội tiết và chuyển hóa, làm gia tăng phản ứng viêm và stress oxy hóa. Nếu những bất thường này kéo dài, chúng có thể góp phần thúc đẩy tổn thương cầu thận, xơ hóa, tăng protein niệu và suy giảm mức lọc cầu thận.

Tình trạng thức khuya, thiếu ngủ có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Áp lực công việc, căng thẳng tâm lý kéo dài khiến cơ thể khó thư giãn và đi vào giấc ngủ. Thói quen sử dụng điện thoại, máy tính trước giờ ngủ cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình tiết melatonin – hormone tham gia điều hòa nhịp sinh học.

Ngoài ra, làm việc theo ca đêm, thức khuya xem phim, chơi game hoặc các bệnh lý như đau mạn tính, tiểu đêm nhiều lần, hội chứng chân không yên và ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn cũng có thể khiến chất lượng giấc ngủ suy giảm.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bảo vệ thận từ việc điều chỉnh giấc ngủ

Để hạn chế những tác động bất lợi của thiếu ngủ, các chuyên gia Khoa Nội Thận Khớp, Bệnh viện 19-8 khuyến cáo, người trưởng thành nên duy trì thời gian ngủ từ 7-8 giờ mỗi đêm, cố gắng đi ngủ và thức dậy vào khung giờ cố định, kể cả ngày nghỉ.

Người dân nên hạn chế sử dụng điện thoại, máy tính và các thiết bị phát ánh sáng xanh ít nhất 60-90 phút trước khi ngủ. Việc duy trì giờ ngủ hợp lý giúp cơ thể ổn định nhịp sinh học, cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Bên cạnh đó, cần kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch - thận như tăng huyết áp, đái tháo đường và thừa cân, béo phì. Chế độ dinh dưỡng nên hạn chế muối dưới 5 g/ngày, tùy tình trạng bệnh lý; tránh ăn quá nhiều đạm động vật, hạn chế đồ ăn khuya, nước ngọt, trà, cà phê và thuốc lá. Người dân cũng cần tránh lạm dụng thuốc giảm đau, kháng viêm.

Vận động thể lực thường xuyên như đi bộ, bơi lội hoặc tập yoga ít nhất 30 phút mỗi ngày giúp cải thiện độ nhạy insulin, hỗ trợ điều hòa huyết áp và nâng cao chất lượng giấc ngủ. Tuy nhiên, nên tránh tập luyện cường độ cao sát giờ đi ngủ, đặc biệt trong vòng 3 giờ trước khi nghỉ ngơi.

Đối với người có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc thường xuyên làm việc ca đêm, việc khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra chức năng thận mỗi 6-12 tháng là cần thiết theo khuyến cáo của các chuyên gia.

"Thức khuya, ngủ ít không đơn thuần là thói quen sinh hoạt gây mệt mỏi. Khi kéo dài, tình trạng này có thể liên quan đến những rối loạn chuyển hóa, tim mạch và chức năng thận. Điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt, bảo đảm ngủ đủ giấc và kiểm soát các yếu tố nguy cơ là những biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe lâu dài", cử nhân điều dưỡng Đỗ Thị Là nhấn mạnh.

5 việc nên làm để bảo vệ thận khi thường xuyên thiếu ngủ

1. Ngủ đủ 7-8 giờ mỗi đêm, duy trì giờ ngủ và thức dậy ổn định.

2. Hạn chế sử dụng điện thoại, máy tính trước khi ngủ 60-90 phút.

3. Kiểm soát huyết áp, đường huyết và cân nặng.

4. Hạn chế muối dưới 5 g/ngày, tránh lạm dụng thuốc giảm đau, kháng viêm.

5. Khám và kiểm tra chức năng thận định kỳ, nhất là người có bệnh nền hoặc thường xuyên làm việc ca đêm.

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