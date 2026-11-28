Bác sĩ Nguyễn Hồng Hoa (Đông y Thọ Xuân Đường) cho biết, khi miền Bắc chuyển lạnh cũng là thời điểm nhiều người mắc các bệnh đường hô hấp, trong đó có viêm họng.

Trong dân gian có nhiều vị thuốc ngay trong góc bếp, rẻ tiền nhưng giúp cải thiện triệu chứng, hỗ trợ rút ngắn thời gian hồi phục và giảm nguy cơ chuyển mạn tính.

Gừng tươi (sinh khương): Từ lâu được dùng làm dịu ho, đau họng, đờm ứ và khàn tiếng. Theo kinh nghiệm dân gian, gừng có vị cay nồng, tính ấm, giúp tán phong hàn, cầm ho và giảm đau. Y học hiện đại cũng ghi nhận hợp chất gingerol trong gừng tươi có tác dụng kháng viêm, ức chế virus RSV - tác nhân thường gây viêm họng và cảm lạnh - đồng thời giảm đau tự nhiên tương tự thuốc chống viêm không steroid (NSAID).

Rễ cam thảo: Có vị ngọt, tính bình, thường xuất hiện trong các bài thuốc hỗ trợ đường hô hấp và dạ dày. Nghiên cứu hiện đại cho thấy hoạt chất axit glycyrrhizic kích thích tăng tiết dịch ở phế quản, làm loãng đờm để dễ tống ra ngoài qua phản xạ ho, đồng thời ức chế virus, nấm và một số vi khuẩn gây viêm nhiễm thường gặp. Người bệnh có thể kết hợp dùng hỗ trợ cùng phác đồ điều trị.

Trà gừng, mật ong giúp làm ấm cơ thể, hạn chế viêm họng hiệu quả. Ảnh: N. Huyền

Hỗn hợp nước ấm, chanh, mật ong: Dùng khi vừa thức dậy giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa, giảm ho và viêm họng. Quả chanh giàu vitamin C, vị chua, tính mát, có công dụng thanh nhiệt, giảm ho, lợi tiêu hóa; vỏ chanh vị đắng, the, thơm, tính lạnh, theo Đông y giúp thông khí, tiêu đờm, trị ho có đờm. Khi pha mật ong, nên dùng nước ấm thay vì nước lạnh để tránh ảnh hưởng không tốt tới hệ tiêu hóa ở dạ dày, đồng thời nhấp từng ngụm nhỏ thay vì uống dồn dập một lúc.

Lá hẹ: Đây cũng là một nguyên liệu quen thuộc được nhắc đến trong danh sách hỗ trợ giảm triệu chứng viêm họng của bài gốc, dù phần nội dung chi tiết đi kèm chưa được thể hiện đầy đủ trong ảnh.

Lá diếp cá: Theo Dược học cổ truyền, lá diếp cá vị cay, tính mát, công dụng thanh nhiệt, nhuận tràng, giải độc, giải độc, làm lành các vết lở loét. Rau diếp có thành phần tinh dầu giúp sát trùng, kháng viêm và loại trừ các ổ vi khuẩn, virus trong cổ họng.