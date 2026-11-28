Điểm tựa bình yên tuổi xế chiều

Trong căn phòng nhỏ tại Viện dưỡng lão tình thương Suối Tiên của các nữ tu Dòng Đa Minh Tam Hiệp, thoang thoảng mùi dầu gió quen thuộc của người già, bà Phan Thị Kiều Loan (72 tuổi, quê TPHCM) chậm rãi lần từng hạt chuỗi Mân Côi, miệng khẽ đọc kinh như đang gửi gắm những tâm sự của mình.

Nữ tu Isabelle Trần Thị Kim Hường cùng những người khỏe mạnh phục vụ cơm trưa cho các cụ già. Ảnh: Hoàng Anh

Tám năm qua, Viện dưỡng lão tình thương Suối Tiên (ấp Cây Gáo, xã Bàu Hàm, TP Đồng Nai) đã trở thành mái nhà thứ hai của bà Loan. Tại đây, người phụ nữ từng trải qua những tháng ngày cô độc đã tìm lại niềm vui sống nhờ sự chăm sóc, yêu thương của các nữ tu Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Bà Loan kể, 9 năm trước, sau khi mất hết người thân, lại mắc chứng rối loạn thần kinh, bà rơi vào hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa. May mắn, bà được một linh mục giới thiệu đến viện dưỡng lão.

“Lúc đó, tôi như người lạc giữa dòng đời, chẳng biết đi đâu, về đâu. Về đây, được các sơ đón nhận, chăm sóc từng miếng ăn, viên thuốc, tôi thấy mình như được sinh ra lần nữa”, bà Loan tâm sự.

Với bà, ở tuổi xế chiều, điều quý giá nhất không còn là vật chất mà là được sống trong tình yêu thương, có người quan tâm, hỏi han mỗi khi đau ốm.

Cũng tìm thấy niềm an ủi tại mái nhà chung này, bà Trần Thị Huế (74 tuổi) có hơn 40 năm gắn bó với nghề giáo tại quận 7 (cũ), TPHCM.

Sau khi nghỉ hưu, vì còn nặng lòng với nghề, bà mở lớp học tình thương, dạy chữ miễn phí cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đến trường.

“Tôi nghĩ, khi mình còn sức thì còn dạy. Chỉ cần thấy chúng biết đọc, biết viết là tôi vui rồi”, bà Huế nói.

Chỉ đến khi sức khỏe suy giảm, bà Huế đành chia tay lớp học. Được các linh mục ở Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc giới thiệu, nữ giáo viên tìm đến viện dưỡng lão này để an dưỡng tuổi già.

“Vào đây, tôi thấy nhẹ cả lòng. Nơi đây sạch sẽ, ngăn nắp, các sơ chăm sóc tận tình. Tinh thần được nâng đỡ, vật chất cũng chẳng thiếu gì. Tuổi già mà có nơi nương tựa, có người chuyện trò, vậy là hạnh phúc rồi”, bà Huế chia sẻ.

Người người nằm tại chỗ sẽ được các nữ tu đến tận giường cho ăn và tắm rửa.

Các nữ tu cưu mang hàng trăm người cao tuổi

Nếu với nhiều cụ già, viện dưỡng lão là nơi nương tựa những năm tháng cuối đời thì với chị Trần Thị Bích Liên (57 tuổi, xã Phú Lâm, TP Đồng Nai), đây lại là nơi giúp chị tìm thấy niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống.

Hơn 10 năm trước, sau khi chồng mất, các con đã trưởng thành và đi làm xa, chị Liên tìm đến công việc thiện nguyện rồi bén duyên với việc chăm sóc người già tại Viện dưỡng lão tình thương Suối Tiên.

“Mỗi ngày tôi phụ các sơ tắm rửa, đút cơm, dọn dẹp cho các cụ. Lúc đầu vất vả lắm, nhưng tôi thấy lòng mình an yên. Tôi học được từ các sơ một điều, giúp người khác chính là giúp mình sống có ý nghĩa hơn”, chị Liên xúc động nói.

Với chị, hạnh phúc giờ đây là mỗi sáng nghe tiếng chuông lễ, nhìn các cụ ăn ngon miệng, vui vẻ chuyện trò, chị lại thấy lòng mình thanh thản.

Trong ngày sẽ có những giờ kinh, lần hạt chuỗi Mân Côi cầu nguyện. Ảnh: Hoàng Anh

Viện dưỡng lão tình thương Suối Tiên được thành lập năm 1993, chính thức trở thành cơ sở bảo trợ xã hội vào năm 2010. Hơn 30 năm qua, nơi đây đã cưu mang hàng trăm người cao tuổi neo đơn, bệnh tật.

Nữ tu Isabelle Trần Thị Kim Hường, Giám đốc Viện dưỡng lão tình thương Suối Tiên, cho biết hiện 8 nữ tu đang chăm sóc hơn 140 cụ, trong đó khoảng 30 người sức khỏe yếu, phải nằm một chỗ.

Để trang trải chi phí hơn 300 triệu đồng mỗi tháng từ ăn uống, sinh hoạt đến thuốc men, nữ tu Isabelle Hường đã nuôi cá, trồng cây tạo nguồn thực phẩm tại chỗ, đồng thời vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, lương thực và nhu yếu phẩm.

“Tôi luôn tâm niệm gắn kết giữa đạo - đời - gia đình - cộng đồng; sống nhân văn nghĩa tình, không để ai bị bỏ lại phía sau”, nữ tu Isabelle Hường chia sẻ.

Với những đóng góp cho công tác an sinh xã hội, nữ tu Isabelle Trần Thị Kim Hường là một trong những gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu năm 2026 của xã Bàu Hàm.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bàu Hàm, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng những mô hình nhân ái, vận động các cơ sở tôn giáo cùng chung tay chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội.