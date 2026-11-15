Mua ít hơn, dùng lâu hơn

Chị Hồ Trúc Oanh (bên phải) phát triển chuỗi cửa hàng bán đồ thanh lý từ thói quen mua sắm tiết kiệm. Ảnh: L.P

Lựa chọn vừa đủ

Tủ quần áo của chị Trần Thị Diệu Hiền (phường Hải Châu) chỉ có khoảng 30 bộ áo, quần để sử dụng quanh năm. Chị ưu tiên trang phục có chất liệu bền, thoáng mát, kiểu dáng linh hoạt, dễ kết hợp theo nhiều phong cách.

Nhiều năm nay, chị đã giảm đáng kể nhu cầu mua sắm quần áo. Thay vì liên tục bổ sung những món đồ mới, chị tìm cách phối hợp những gì đang có để tạo nên diện mạo phù hợp với từng hoàn cảnh.

Theo chị, ít quần áo không có nghĩa là ăn mặc đơn điệu hay khiến bản thân trở nên cũ kỹ. Một chiếc áo có thể kết hợp với nhiều kiểu quần, chân váy. Hoặc chỉ cần thay đổi cách phối, phụ kiện, tổng thể trang phục đã mang một sắc thái khác.

Nhờ vậy, dù số lượng quần áo không nhiều, phong cách ăn mặc của chị vẫn luôn mới mẻ. Mỗi món đồ được lựa chọn có chủ đích, có thể sử dụng trong nhiều dịp và đồng hành qua nhiều mùa. Thỉnh thoảng, chị mới tự thưởng cho mình một chiếc áo, chiếc quần mới khi cảm thấy nhu cầu đó thật sự cần thiết.

Cùng với xu hướng giảm mua sắm hàng mới, việc tìm mua quần áo đã qua sử dụng cũng mở ra một lựa chọn khác cho người tiêu dùng.

Tại Đà Nẵng, những cửa hàng bán “đồ bành” ở khu vực chợ Cồn, chợ Thanh Khê và các tuyến đường như Thái Thị Bôi, Ông Ích Khiêm, Hùng Vương thu hút khá đông người trẻ. Những chiếc áo len, váy, quần jean hay áo khoác được chọn lọc tiếp tục tìm thấy chủ nhân mới.

Thực tế, việc lựa chọn đồ đã qua sử dụng chỉ thực sự có ý nghĩa khi món đồ đó đáp ứng nhu cầu của người mua và được tiếp tục sử dụng trong thời gian dài. Nếu mua chỉ vì giá rẻ, theo trào lưu rồi lại bỏ đi, thói quen này vẫn có thể tạo thêm những món đồ dư thừa.

Chị Hồ Trúc Oanh, chủ chuỗi cửa hàng quần áo đã qua sử dụng trên đường Cao Thắng và Châu Thị Vĩnh Tế cho biết ý tưởng kinh doanh bắt nguồn từ chính thói quen sống đơn giản của bản thân. Quan niệm không cần sở hữu quá nhiều, ưu tiên những món đồ thực sự phù hợp và còn giá trị sử dụng khiến chị dần quan tâm đến quần áo cũ.

Từ thói quen, Oanh bắt đầu tìm kiếm, chọn lọc trang phục để kinh doanh. Những món đồ còn tốt, có kiểu dáng đẹp được chị giới thiệu đến người có nhu cầu. “Giá trị của một bộ trang phục không chỉ nằm ở thời điểm nó được mua mới, mà còn ở quãng thời gian nó tiếp tục đồng hành với người mặc”, chị Oanh chia sẻ.

Tiêu dùng có trách nhiệm

Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, mỗi món hàng đều trải qua quá trình khai thác nguyên liệu, sản xuất, đóng gói và vận chuyển trước khi đến tay người tiêu dùng.

Đằng sau một chiếc áo, đôi giày hay thiết bị gia dụng là những nguồn tài nguyên, năng lượng và công sức lao động. Khi sản phẩm bị thay thế quá sớm, những nguồn lực đã sử dụng trong quá trình tạo ra nó cũng có nguy cơ trở thành lãng phí.

Ông Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc VCCI Chi nhánh Miền Trung - Tây Nguyên cho rằng tiêu dùng xanh có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng đô thị tại Đà Nẵng. Theo ông, đây là xu hướng tất yếu, gắn với năng lực cạnh tranh và định hướng phát triển lâu dài.

Doanh nghiệp hiện nay cần quan tâm nhiều hơn đến khả năng thích ứng, đổi mới, sử dụng hiệu quả nguồn lực và trách nhiệm đối với môi trường, xã hội.

Trong khi đó, khi người tiêu dùng ưu tiên sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng và thân thiện hơn với môi trường, đó cũng là tín hiệu thúc đẩy doanh nghiệp cải tiến quy trình sản xuất, tiết kiệm nguyên liệu, giảm chất thải và nâng cao trách nhiệm với cộng đồng.

Ở Đà Nẵng, trào lưu sử dụng lại và sẻ chia những món đồ còn giá trị đang diễn ra sôi nổi trong cộng đồng “Freecycle Đà Nẵng - Nơi cho tặng đồ hoàn toàn miễn phí”. Với hơn 51.000 thành viên, mỗi ngày cộng đồng chia sẻ hàng chục thông tin trao tặng những vật dụng không còn nhu cầu sử dụng, từ quần áo đến nhiều món đồ gia dụng còn mới.

Anh Phạm Hồng Kiên, người sáng lập công đồng này cho biết, việc cho tặng diễn ra trên tinh thần tự nguyện, không đặt nặng giá trị vật chất, qua đó khuyến khích mỗi người nhìn nhận lại thói quen sở hữu và sử dụng đồ đạc. Nhờ tinh thần này, những món đồ còn tốt được tiếp tục sử dụng, đồng thời người nhận có thể tiết kiệm một khoản chi phí cho nhu cầu thiết yếu.

“Đó là cách tiêu dùng thông minh, biết phân biệt điều cần thiết với mong muốn nhất thời, biết trân trọng giá trị của sản phẩm và nguồn lực đã làm nên sản phẩm ấy. Tôi hy vọng rằng, khi mỗi món đồ được sử dụng đúng công năng, được chăm sóc, sửa chữa và trao lại khi còn hữu ích, vòng đời của chúng sẽ được nối dài, lượng chất thải cũng có thể giảm đi”, anh Kiên chia sẻ thêm.