Chào bán cổ phiếu tỷ lệ 50% và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 12%, nâng vốn điều lệ lên tối đa 26.833 tỷ đồng

Ngày 19/11/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 690 cho Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, mã chứng khoán ABB). Theo nội dung phê duyệt, ABBank sẽ chào bán hơn 803,39 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 50 cổ phiếu mới. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá đạt khoảng 8.034 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn tiền thu về từ đợt chào bán này sẽ được ngân hàng sử dụng để bổ sung nguồn vốn cấp tín dụng cho khách hàng.

Trong cùng ngày 19/11/2026, UBCKNN ban hành văn bản số 11478 xác nhận đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của ABBank. Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành hơn 192,8 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 12%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 12 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán. Với cùng một ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông hiện hữu của ABBank vừa được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm tỷ lệ 50%, vừa được nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 12%. Ngân hàng cho biết sẽ sớm triển khai cả hai đợt phát hành này.

Hai đợt phát hành với tổng khối lượng hơn 996,19 triệu cổ phiếu nêu trên là cấu phần trọng tâm trong kế hoạch tăng thêm tối đa hơn 10.765 tỷ đồng vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận vào tháng 9/2026. Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu, ABBank dự kiến tiếp tục triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Hoàn thành lộ trình này, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên mức tối đa 26.833 tỷ đồng, dự kiến vào khoảng giữa năm 2027.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 4.301 tỷ đồng, tổng tài sản vượt mốc 276.000 tỷ đồng

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, ABBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 4.301 tỷ đồng, thực hiện gần 96% kế hoạch cả năm. Tổng thu nhập hoạt động trong kỳ đạt khoảng 7.803 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 48%.

Bên cạnh mức tăng trưởng của nguồn thu, hiệu quả kiểm soát chi phí hoạt động của ngân hàng cũng cải thiện đáng kể. Trong 9 tháng đầu năm 2026, chi phí hoạt động của ABBank chỉ tăng 21%, thấp hơn nhiều so với tốc độ mở rộng của tổng thu nhập hoạt động. Chênh lệch này giúp tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của ngân hàng giảm từ 33% xuống còn 27%.

Trên bảng cân đối kế toán, tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của ABBank đã vượt mốc 276.000 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với thời điểm đầu năm. Các chỉ tiêu về chất lượng tài sản và an toàn vốn tiếp tục được duy trì ổn định, trong đó tỷ lệ nợ xấu tính theo Thông tư 31 năm 2024 của Ngân hàng Nhà nước ở mức 0,8%, còn tỷ lệ an toàn vốn (CAR) duy trì trên ngưỡng 12%.