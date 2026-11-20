Ngày 20/11, Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) cùng đối tác liên danh là Tập đoàn Alpha Seven làm lễ động thổ cụm dự án năng lượng tái tạo với 4 dự án, tổng công suất 160 MW với số vốn đầu tư 4.754 tỷ đồng tại xã Ia Le, tỉnh Gia Lai.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Pháp - Chủ tịch Hội đồng quản trị DLG nói vùng đất Ia Le khá khắc nghiệt do nắng nhiều, gió lớn, mùa khô kéo dài, điều kiện canh tác ở một số khu vực còn khó khăn. Từ 15 năm trước, doanh nghiệp đã đầu tư trồng hàng trăm ha cao su nhưng kém phát triển, chết. Chính từ thực tế đó, doanh nghiệp luôn trăn trở, tìm hướng đi mới, làm thế nào để những điều kiện khắc nghiệt trở thành lợi thế. Và DLG đã đề xuất với Chính phủ, Bộ Công Thương, các bộ, ban, ngành của Trung ương và UBND tỉnh Gia Lai cho phép nghiên cứu phát triển điện gió, điện mặt trời nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Ông Bùi Pháp - Chủ tịch Tập đoàn Đức Long Gia Lai cho biết khi thấy vùng đất Ia Le khắc nghiệt đã trăn trở, tìm hướng đi mới để biến điều kiện khắc nghiệt trở thành lợi thế.

Tới tháng 5 vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương, chấp thuận nhà đầu tư cho DLG thực hiện cụm dự án với 2 nhà máy điện gió (80MW), 2 nhà máy điện mặt trời (80MW). Dự kiến khi hoàn thiện vào năm 2028, các dự án sẽ góp phần bổ sung nguồn điện sạch, thúc đẩy thu hút đầu tư, tạo việc làm và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Được biết, sau động thổ 4 dự án này, DLG sẽ tiếp tục đầu tư 250 MW điện gió, nâng tổng quy mô tổ hợp nguồn điện dự kiến lên 410 MW, vận hành vào cuối năm 2029. Để phục vụ cho các dự án và góp phần giải toả công suất trong khu vực, ĐLG đang hoàn thiện thủ tục để triển khai đầu tư Trạm biến áp 500 kV Ia Blứ và đường dây đấu nối.

Tập đoàn Đức Long Gia Lai động thổ 4 dự án năng lượng tái tạo với tổng số vốn 4.754 tỷ đồng. Các dự án sau khi hoàn thiện sẽ đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Nguyễn Minh Tứ, Bí thư Đảng ủy xã Ia Le cho biết đánh giá cao các dự án của DLG sẽ góp phần lớn thúc đẩy kinh tế của địa phương. Cấp ủy và chính quyền địa phương cam kết đồng hành, hỗ trợ tối đa và tạo mọi điều kiện thuận lợi, đặc biệt là đảm bảo an ninh trật tự để các dự án triển khai suôn sẻ. Với lợi thế quỹ đất dồi dào và nhiều tiềm năng, địa phương mong muốn thu hút thêm nhiều tập đoàn, nhà đầu tư đến hợp tác.