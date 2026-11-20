Trung tâm Thông tin - Truyền thông Thể dục thể thao (Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với MCV Sport trong lĩnh vực truyền thông thể thao.

Lễ ký kết có sự tham dự của bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Anh - Trưởng phòng Thể dục thể thao cho mọi người, Chủ tịch Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, ông Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông Thể dục thể thao, ông Lý Đại Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao TPHCM, cùng đại diện huấn luyện viên, vận động viên các đội tuyển Karate, Muay TPHCM.

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam và ông Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông Thể dục thể thao - phát biểu tại lễ ký kết.

Phía MCV Group có ông Phạm Từ Liêm - nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, ông Bùi Phan Trương Chánh Nghĩa - đồng sáng lập, thành viên Hội đồng quản trị, cùng đại diện lãnh đạo tập đoàn và MCV Sport.

Sự phát triển của các nền tảng số đang thay đổi cách công chúng theo dõi giải đấu, tiếp cận thông tin và tương tác với vận động viên. Bên cạnh các chương trình phát sóng truyền thống, nội dung thể thao ngày càng được thể hiện qua video ngắn, chương trình trực tuyến, câu chuyện hậu trường và các hình thức tương tác trên mạng xã hội.

Việc xây dựng hệ thống truyền thông đa nền tảng được hai bên xác định là một nội dung trọng tâm. MCV Sport phối hợp cùng Trung tâm Thông tin - Truyền thông Thể dục thể thao xây dựng, vận hành và phát triển các kênh truyền thông chính thức của trung tâm trên những nền tảng phù hợp.

Các công việc dự kiến gồm quản trị kênh, đa dạng hóa nội dung, tăng cường tương tác với công chúng, triển khai biện pháp bảo vệ bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường số.

Ở mảng sản xuất và phát hành, hai bên định hướng phối hợp truyền thông cho các chương trình, sự kiện, giải đấu thuộc phạm vi hợp tác. Trong đó có chương trình Vì một Việt Nam khỏe mạnh và các hoạt động của Đoàn Thể thao Việt Nam tại những đại hội thể thao quốc tế, theo kế hoạch được hai bên thống nhất.

Ông Phạm Từ Liêm - Founder, Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc MCV Group.

Vinh quang Thể thao Việt Nam là hoạt động trọng điểm trong năm 2027. Chương trình lần đầu đến TPHCM, với quy mô dự kiến mở rộng so với các năm trước. Chương trình tôn vinh những vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc, qua đó giới thiệu thành tích và đóng góp của các cá nhân đối với thể thao Việt Nam.

Hoạt động hợp tác hướng tới khai thác thêm câu chuyện về vận động viên, huấn luyện viên, quá trình tập luyện và những hoạt động thể thao cộng đồng. Việc kết hợp nguồn thông tin chuyên môn của trung tâm với năng lực sản xuất, phân phối nội dung số của doanh nghiệp được kỳ vọng giúp các nội dung thể thao tiếp cận thêm khán giả.

Thông qua hợp tác, hai đơn vị hướng tới kết nối nguồn thông tin, năng lực sản xuất và các nền tảng phân phối nội dung, qua đó từng bước phát triển hệ sinh thái truyền thông thể thao số và mở rộng nguồn lực cho hoạt động thể thao Việt Nam.