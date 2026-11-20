Hoàn thành giải ngân hơn 92% nguồn vốn thu ròng, đạt hơn 99% kế hoạch cho vay ký quỹ

Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (sàn HoSE) vừa công bố báo cáo tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 406 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/10/2025. Kết thúc đợt phát hành vào ngày 17/11/2025, doanh nghiệp đã phân phối thành công hơn 202,3 triệu cổ phiếu với mức giá 60.000 đồng mỗi cổ phiếu, thu về tổng cộng 12.138,6 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các chi phí liên quan đến đợt chào bán, nguồn vốn thu ròng công ty tiếp nhận đạt gần 12.058,5 tỷ đồng.

Theo phương án sử dụng vốn ban đầu, Chứng khoán VPS phân bổ phần lớn nguồn lực cho nghiệp vụ cốt lõi với 10.968,6 tỷ đồng dành cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ. Phần vốn còn lại được bố trí cho các mục tiêu đầu tư nền tảng dài hạn gồm 900 tỷ đồng phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và 270 tỷ đồng đầu tư phát triển nguồn nhân lực.

Sau đúng một năm triển khai, tính đến ngày 16/11/2026, tổng số vốn Chứng khoán VPS đã giải ngân đạt gần 11.116 tỷ đồng, tương đương hơn 92% tổng nguồn vốn thu ròng. Trong đó, doanh nghiệp đã đưa vào sử dụng gần 10.888,5 tỷ đồng cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, hoàn thành hơn 99% kế hoạch vốn dự kiến của hạng mục này. Đối với hai hạng mục dài hạn, công ty đã giải ngân hơn 185,3 tỷ đồng vào hạ tầng công nghệ thông tin và hơn 42,1 tỷ đồng cho công tác phát triển nguồn nhân lực. Phần nguồn vốn chưa giải ngân còn lại gần 942,6 tỷ đồng được quản trị dưới dạng tiền gửi; doanh nghiệp đã gửi khoản tiền nhàn rỗi tại ngân hàng từ ngày 12/11/2026 và ghi nhận số dư tiền gửi đang đầu tư tại ngày 16/11/2026 đạt 500 tỷ đồng.

Nguồn thu cho vay quý III tăng 34,3%, lợi nhuận sau thuế 9 tháng vượt 3.233 tỷ đồng

Việc tập trung giải ngân quy mô lớn vào mảng cho vay giao dịch ký quỹ đã thể hiện rõ trên kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Theo Báo cáo tài chính quý III/2026, lãi từ các khoản cho vay và phải thu của Chứng khoán VPS đạt hơn 947,9 tỷ đồng, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm 2025 và trở thành nguồn đóng góp lớn nhất vào cơ cấu doanh thu hoạt động. Ở các mảng nghiệp vụ khác trong quý III, doanh thu môi giới chứng khoán giảm từ hơn 1.523 tỷ đồng xuống còn gần 484,6 tỷ đồng, còn lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt hơn 108,8 tỷ đồng, giảm 12%, khiến tổng doanh thu hoạt động cả quý đạt gần 2.076,4 tỷ đồng, giảm 23,3% so với cùng kỳ.

Bên cạnh sự bứt phá của mảng cho vay, Chứng khoán VPS đồng thời cắt giảm mạnh chi phí hoạt động trong quý III/2026 với mức giảm 51,6% so với cùng kỳ, lùi về gần 596,7 tỷ đồng, trong đó chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán chiếm gần 450,4 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí và thuế, lợi nhuận ròng quý III/2026 của doanh nghiệp đạt hơn 893,5 tỷ đồng, giảm 20,7% so với quý III/2025.

Tính lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế của Chứng khoán VPS vẫn giữ đà tăng trưởng hai chữ số khi đạt hơn 3.233,1 tỷ đồng, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2025. Trên bảng cân đối kế toán tại ngày 30/9/2026, quy mô tổng tài sản của doanh nghiệp tăng nhẹ so với đầu năm lên hơn 48.808,8 tỷ đồng, trong khi tổng nợ phải trả giảm 14,5% về mức hơn 16.734,4 tỷ đồng.