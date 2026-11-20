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Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) cho biết sẽ hạ mức trần đối với số cổ phiếu nhà đầu tư vay để bán khống mỗi ngày, từ 3% xuống 1% khối lượng giao dịch bình quân ngày của cổ phiếu đó trong 30 ngày liền trước. Một số hoạt động phòng ngừa rủi ro và tạo lập thị trường vẫn được miễn trừ.

Bán khống là hình thức nhà đầu tư vay cổ phiếu từ công ty môi giới để bán, với kỳ vọng giá giảm, rồi mua lại sau đó ở mức giá thấp hơn để hưởng phần chênh lệch.

Theo thông cáo của FSC, các biện pháp mới có hiệu lực từ thứ Sáu (20/11). Bên cạnh đó, nếu một cổ phiếu đóng cửa giảm từ 3,5% trở lên, nhà đầu tư sẽ không được bán khống cổ phiếu này ở mức giá thấp hơn giá đóng cửa phiên trước trong ngày giao dịch kế tiếp.

FSC cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình tài chính toàn cầu và thị trường vốn để điều chỉnh các biện pháp khi cần thiết.

Từ đầu tháng 11 đến nay, chỉ số Taiex đã giảm khoảng 15% và rơi vào trạng thái thị trường giá xuống trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng hoài nghi về tính bền vững của làn sóng chi tiêu vốn cho trí tuệ nhân tạo (AI). Đà giảm của cổ phiếu hãng chế tạo chip Mỹ Nvidia sau khi ông Jensen Huang rời ghế CEO càng khiến tâm lý bi quan lan rộng.

Các hạn chế mới được đưa ra sau khi loạt biện pháp áp dụng hồi đầu tháng không ngăn được đà giảm của thị trường chứng khoán Đài Loan - nơi có mức độ tập trung vào nhóm công nghệ cao nhất châu Á.

“Việc tiếp tục siết quy định thực chất là thừa nhận các biện pháp ban đầu đã không đạt mục tiêu. Tuy nhiên, động thái này cũng có cái giá phải trả”, ông Alex Ho, chuyên viên giao dịch tại công ty CMC Markets Singapore, nhận định với hãng tin Bloomberg.

Theo ông Ho, nhà đầu tư bán khống sớm muộn gì cũng phải mua lại số cổ phiếu đã bán, và họ thường mua vào đúng lúc thị trường bị bán tháo, qua đó phần nào làm dịu đà giảm. Nếu những nhà đầu tư này phải rời khỏi thị trường, thanh khoản sẽ giảm đi đúng vào thời điểm thị trường dễ tổn thương nhất.

Hồi đầu năm nay, chứng khoán Đài Loan từng nằm trong nhóm tăng mạnh nhất thế giới nhờ làn sóng đầu tư vào AI. Tuy nhiên, khi đà tăng nóng đảo chiều, thị trường này đặc biệt dễ tổn thương vì nhóm công nghệ chiếm hơn 70% tỷ trọng chỉ số Taiex và thường biến động mạnh theo tâm lý nhà đầu tư.

Hàn Quốc, thị trường cạnh tranh với Đài Loan trong làn sóng AI, cũng chịu sức ép tương tự. Ngày 17/11, chỉ số Kospi đóng cửa ở mức thấp nhất trong 9 tháng. Tính từ cuối tháng 10, chỉ số này đã mất khoảng 13%.

Cơ cấu của hai thị trường cũng khá tương đồng. Trong khi công ty sản xuất chip TSMC chiếm hơn 40% vốn hóa của Taiex, hai hãng chip Samsung Electronics và SK Hynix từng chiếm hơn 50% vốn hóa Kospi hồi giữa năm nay. Tuy nhiên, ông Manishi Raychaudhuri, CEO công ty Emmer Capital, nhận định mức độ tiếp xúc với AI của Hàn Quốc tập trung nhiều vào mảng chip nhớ vốn có tính chu kỳ cao.

Ngày thứ Hai (16/11), chứng khoán Đài Loan trải qua phiên bán tháo mạnh nhất trong 4 tháng. Trong báo cáo gửi khách hàng tuần này, các nhà phân tích ngân hàng Barclays cho rằng nguyên nhân chính là việc nhà đầu tư cá nhân buộc phải bán cổ phiếu. Theo các nhà phân tích, xu hướng này có thể tiếp diễn và gây thêm sức ép lên thị trường.

“Các biện pháp hạn chế bán khống lần này chủ yếu nhằm trấn an tâm lý nhà đầu tư. Tuy nhiên, thị trường có lẽ cần cả lực mua từ các quỹ bình ổn lẫn sự trở lại của xu hướng đầu tư vào AI để lấy lại niềm tin. Cuộc bầu cử thị trưởng Đài Bắc vào cuối tháng 11 cũng gây thêm sức ép lên tiến độ triển khai kế hoạch giải cứu thị trường chứng khoán”, ông Steven Leung, giám đốc điều hành công ty UOB Kay Hian Hồng Kông, nhận định.