Chủ tịch HĐQT đăng ký nhận 27,4 triệu quyền mua, SMC kéo dài thời hạn chào bán hơn 368 tỷ đồng

Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC vừa công bố báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hoàng Anh. Trong thời gian đăng ký từ ngày 17/11/2026 đến ngày 20/11/2026, ông Nguyễn Hoàng Anh không mua vào quyền mua cổ phiếu nào trong tổng số 27,4 triệu quyền mua đã đăng ký. Nguyên nhân không hoàn tất giao dịch xuất phát từ việc SMC thay đổi thời gian triển khai đợt chào bán cổ phiếu.

Ngay sau báo cáo kết quả, ông Nguyễn Hoàng Anh tiếp tục đăng ký nhận chuyển nhượng 27,4 triệu quyền mua cổ phiếu SMC từ cổ đông hiện hữu, tương ứng quyền đặt mua 13,7 triệu cổ phiếu phát hành thêm. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ ngày 25/11/2026 đến ngày 18/12/2026 với giá trị chuyển nhượng dự kiến 200 triệu đồng. Nếu hoàn tất giao dịch và thực hiện quyền mua, ông Nguyễn Hoàng Anh sẽ nâng lượng nắm giữ lên 19,7 triệu cổ phiếu SMC. Ông Nguyễn Hoàng Anh sinh năm 1991, có trình độ Cử nhân Tài chính, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.

Đợt chào bán hiện nay của SMC có quy mô hơn 36,8 triệu cổ phiếu dành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt ngày 2/11/2026. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 1 quyền và cứ 2 quyền được mua 1 cổ phiếu mới. Với giá chào bán 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, SMC dự kiến thu về hơn 368 tỷ đồng. Theo phương án sử dụng vốn đã công bố, doanh nghiệp phân bổ hơn 168 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ vay và 200 tỷ đồng để thanh toán nợ cho nhà cung cấp.

Mới đây, SMC đã điều chỉnh lịch phân phối đối với đợt chào bán này. Cụ thể, thời gian chuyển nhượng quyền mua tính từ ngày 6/11/2026 được kéo dài đến ngày 8/12/2026 thay cho mốc cũ là ngày 21/11/2026. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu tính từ ngày 6/11/2026 cũng kéo dài đến ngày 24/12/2026 thay vì kết thúc vào ngày 26/11/2026. Theo giải trình của doanh nghiệp, việc lùi thời hạn phân phối giúp cổ đông hiện hữu có thêm thời gian thu xếp tài chính, thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền, bảo đảm quyền lợi cổ đông và hoàn thành mục tiêu huy động vốn theo phương án Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Miễn nhiệm Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc tài chính, phân công lại bộ máy điều hành

Cùng thời điểm triển khai kế hoạch tăng vốn, SMC thực hiện điều chỉnh nhiều vị trí nhân sự cấp cao. HĐQT doanh nghiệp đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của ông Nguyễn Quang Trung theo đơn từ nhiệm, có hiệu lực từ ngày 5/11/2026. Trước đó, ông Nguyễn Quang Trung mới đảm nhiệm cương vị Tổng giám đốc SMC từ tháng 1/2026 thay cho ông Đặng Huy Hiệp.

Ông Nguyễn Quang Trung cũng thôi giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật tại hai đơn vị thành viên gồm Công ty TNHH Cơ khí Chính xác SMC Phú Mỹ và Công ty TNHH Gia công thép SMC Phú Mỹ. SMC cho biết việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc để ông Trung chuyển trọng tâm công tác sang hoạt động của HĐQT, tập trung hoạch định chiến lược, định hướng phát triển, tái cấu trúc và giám sát hoạt động toàn hệ thống, bảo đảm tính độc lập và phục vụ kiện toàn mô hình điều hành theo cơ cấu mới.

Trong cùng đợt thay đổi nhân sự, HĐQT SMC thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi khỏi chức danh Phó Tổng giám đốc Khối Tài chính kế toán theo đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Ở chiều bổ nhiệm, Thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Đăng Khoa đảm nhận vai trò người được ủy quyền công bố thông tin mới của SMC và được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách chuyển đổi số và hệ thống thông tin.

Tại các đơn vị thành viên ở Phú Mỹ, Chủ tịch HĐQT SMC sẽ trực tiếp kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Cơ khí Chính xác SMC Phú Mỹ, giữ vai trò Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Gia công Thép SMC Phú Mỹ.