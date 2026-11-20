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Sau nhiều năm trầm lắng, thị trường IPO Mỹ được kỳ vọng phục hồi mạnh trong năm 2026. Tổng vốn huy động đã phá kỷ lục, nhưng số lượng doanh nghiệp niêm yết cho thấy đà phục hồi chưa diễn ra trên diện rộng.

Phiên chào sàn của công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic hôm thứ Năm (19/11) gần như khép lại một năm ghi dấu nhiều thương vụ lớn. Dù vậy, số vốn huy động kỷ lục chỉ phản ánh một phần bức tranh thị trường.

“Đây là năm của những thương vụ IPO khổng lồ. Chỉ riêng số tiền huy động đã khiến năm 2026 trông ấn tượng hơn so với thực tế. Xét theo số lượng thương vụ, đây chỉ là năm tiếp nối quá trình phục hồi dần của thị trường IPO kể từ năm 2022”, ông Matt Kennedy, chiến lược gia cấp cao về thị trường IPO của Renaissance Capital, công ty chuyên cung cấp nghiên cứu và quỹ hoán đổi danh mục (ETF) về IPO, nhận định với hãng tin Reuters.

Hai thương vụ IPO khổng lồ của Anthropic và công ty SpaceX đã đưa tổng số tiền huy động của thị trường vượt kỷ lục năm 2021. Trong đó, Anthropic, công ty phát triển chatbot Claude, huy động 81,3 tỷ USD, vượt mức 75 tỷ USD của SpaceX để trở thành đợt IPO lớn nhất thế giới.

Số tiền SpaceX huy động sau đó tăng thêm khi các đơn vị bảo lãnh phát hành thực hiện quyền chọn mua thêm cổ phiếu. Anthropic cũng có thể huy động thêm vốn nếu các đơn vị bảo lãnh của Anthropic thực hiện quyền tương tự.

Tuy nhiên, đằng sau kỷ lục về vốn huy động, hoạt động IPO nhìn chung trầm lắng hơn nhiều. Số thương vụ niêm yết giảm mạnh trong nửa cuối năm khi xu hướng đầu tư vào AI hạ nhiệt và lợi suất trái phiếu tăng. Bên cạnh đó, kỳ vọng lãi suất sẽ tăng cũng gây sức ép lên tâm lý nhà đầu tư.

“Riêng SpaceX và Anthropic có thể chiếm khoảng 2/3 tổng số tiền huy động của năm nay, nên con số tổng thể cho thấy đà phục hồi của thị trường lớn hơn so với thực tế”, ông Lukas Muehlbauer, chuyên viên tại công ty IPOX, nhận xét.

Các thương vụ niêm yết chủ yếu tập trung ở lĩnh vực công nghệ, hàng không vũ trụ và công nghệ sinh học. Hoạt động IPO tại những ngành còn lại vẫn hạn chế.

“Tôi cho rằng năm 2026 là giai đoạn thị trường mở cửa trở lại một cách có chọn lọc, chứ chưa phải sự phục hồi lan tỏa trên nhiều lĩnh vực. Nhiều công ty đã trì hoãn kế hoạch trong năm nay sẽ hướng đến năm 2027”, ông Muehlbauer nói.

Đà phục hồi không đồng đều, cùng với việc nhà đầu tư tập trung chú ý vào các thương vụ khổng lồ, khiến những doanh nghiệp nhỏ hơn khó thu hút vốn. Do đó, nhiều công ty dự định IPO lựa chọn chờ thời điểm thuận lợi hơn.

Trong tuần này, ông Brian Moynihan, CEO ngân hàng Bank of America, cho biết một số thương vụ đang phải lùi sang năm 2027 vì đợt niêm yết của Anthropic lấn át các đợt phát hành nhỏ hơn.

“Hoạt động trên thị trường vốn tính đến cuối năm có thể sẽ tăng đáng kể, dù thị trường có nhiều biến động. Số lượng thương vụ chờ triển khai vẫn rất dồi dào”, ông Moynihan nói với kênh Bloomberg TV.

Từ đầu năm đến nay, một chỉ số theo dõi nhóm cổ phiếu IPO có diễn biến kém hơn chỉ số S&P 500, vốn có phạm vi rộng hơn. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn chọn lọc, bất chấp tổng số vốn huy động được tăng mạnh.

Diễn biến giá của cổ phiếu sau khi lên sàn cũng được theo dõi sát, bởi đây là thước đo mức độ quan tâm của nhà đầu tư đối với các đợt niêm yết mới, cũng như khả năng doanh nghiệp duy trì đà tăng sau IPO.